성남시, 자율주행·MaaS 기반 미래교통 성과 공유

큰사진보기 ▲경기 성남시가 국토교통부 공모사업으로 추진한 모빌리티 특화도시 조성사업의 성과를 공유하고 미래 교통정책 발전 방안을 논의했다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 국토교통부 공모사업으로 추진한 모빌리티 특화도시 조성사업의 성과를 공유하고 미래 교통정책 발전 방안을 논의했다.성남시는 30일 시청 제1회의실에서 국토교통부와 관계기관, 전문가, 참여기업 등이 참석한 가운데 '성남시 모빌리티 특화도시 조성사업' 성과보고회를 개최했다고 밝혔다.이번 보고회는 2023년 국토교통부 공모사업 선정 이후 추진한 사업 성과를 점검하고 향후 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.성남시는 공모 선정 이후 참여기업과 업무협약, 실시계획 승인 등을 거쳐 성남형 모빌리티 서비스(MaaS)를 기반으로 자율주행 셔틀과 모빌리티 허브, 차량공유, 전기차, 개인형 이동장치(PM)를 연계한 미래 교통체계 구축사업을 추진했다.시는 중원구 성남동 일원에 2024년 4월부터 2026년 6월까지 총 32억 원을 투입해 ▲ 성남형 모빌리티 서비스(MaaS) 플랫폼 ▲ 자율주행 셔틀 2대 ▲ 자율주행 라이다(LiDAR) 인프라 ▲ 차량공유 ▲ 로봇배달 및 개인형 이동장치(PM) 서비스 등을 구축했다.시는 이번 사업이 신도시와 원도심 간 이동성을 높이고 미래 교통서비스 모델을 구축하기 위해 국토교통부와 민간기업이 협력한 사례라고 설명했다.성남시는 자율주행과 드론, 자율주행 로봇 등 미래 모빌리티 정책을 확대해 온 결과 2025 월드 스마트시티 어워즈 모빌리티 부문 대상과 2025 리브컴 어워즈 은상을 수상했다. 또 유엔(UN) 지속가능교통 아시아지역 회의와 유엔 고위급정치포럼(HLPF) 부대행사에서 성남시의 미래 교통정책을 소개하는 등 국제 무대에서도 관련 정책을 발표했다.시는 이러한 성과를 바탕으로 오는 2027년 3월 제17차 아시아·태평양 지속가능교통(EST) 고위급 포럼 개최도시로 선정됐으며, 성남형 모빌리티 서비스 모델과 지속가능 교통정책을 국제사회와 공유할 계획이다.신상진 성남시장은 "자율주행 셔틀과 성남형 모빌리티 서비스(MaaS) 플랫폼, 모빌리티 허브 등 이번 사업을 통해 구축한 기반을 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 안전하고 편리한 서비스로 발전시키는 것이 중요하다"며 "2027년 아시아·태평양 지속가능교통 고위급 포럼을 통해 성남의 정책과 경험을 세계와 공유하고 미래 교통 혁신을 선도하는 도시로 도약하겠다"고 말했다.