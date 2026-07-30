합참 "경기북부 미확인 비행체, 훈련 중이던 미군 측 무인기"

큰사진보기 ▲소형 무인기(위 사진은 기사와 관련 없음) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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30일 낮 경기도 북부 일반전초(GOP) 이남 지역에서 발견 되었던 미확인 비행체는 군 당국 현장 조사 결과 미군 측에서 운용하는 무인기로 확인됐다.합동참모본부(합참)는 이날 오후 "GOP 이남 경기북부 지역에서 미확인 비행체가 식별돼 작전 수행 절차에 따라 정상적으로 조치가 이뤄졌으며 훈련 중인 미 측 무인기로 확인됐다"고 밝혔다.합참은 해당 부대 장병이 열상감시(TOD) 장비로 무인기를 포착해 대응 작전에 돌입했고, 미군 소속임을 확인한 뒤 상황을 종료했다고 설명했다.앞서 이날 오후 2시 30분경 강원특별자치도 철원군 지역 이장들에게 '무인기가 식별돼 긴급히 인근 대피호 또는 통제소 밖으로 이동해야 한다'는 내용의 문자가 발송됐다.구체적 상황에 대한 설명 없이, 실제 상황이라는 설명과 함께 주민들에게 대피하라는 안내도 이루어져 한바탕 소동이 일어났던 것으로 전해졌다.우리 군은 감시 장비를 통해 해당 무인기를 처음 식별했지만, 우리 측 무인기인지, 북한 측 무인기인지 판단하지 못했던 것으로 알려졌다.합참 관계자는 장비 제원에 대해서는 여전히 파악 중이라며 "현장에서 미 측 무인기인 걸로만 확인했다"고 전했다.합참은 이 무인기가 해당 공역에 출현한 구체적 경위를 파악하고 있다.