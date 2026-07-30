이재준 "민선 9기 성공은 시민이 체감하는 변화"... 수원, 공약 실행·시민참여 본격화

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 29일 시청 중회의실에서 열린 ‘민선 9기 수원대전환추진단 중간보고회’에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 29일 시청 중회의실에서 열린 ‘민선 9기 수원대전환추진단 중간보고회’에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘함께 그리는 수원의 내일, 시민원탁토론회’ 참가자 모집 홍보물 ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 민선 9기 시정의 성패는 공약 개수가 아니라 시민이 일상에서 느끼는 변화에 달려 있다고 강조하며 공약 실행과 시민참여를 중심으로 한 시정 운영에 속도를 내고 있다.수원특례시는 지난 29일 시청 중회의실에서 '민선 9기 수원대전환추진단 중간보고회'를 열고 공약과 시민 정책 제안에 대한 검토 결과를 공유하고 향후 실행 방향을 점검했다고 30일 밝혔다.이날 보고회에는 이재준 시장과 수원대전환추진단 공동단장, 위원, 관계 공직자 등 53명이 참석했다. 참석자들은 민선 9기 시정 운영 4개년 계획안과 추진단 운영 현황을 공유한 뒤 분과별 공약 및 정책 제안 검토 결과를 논의했다.수원대전환추진단은 민선 9기 공약과 시민 정책 제안을 실제 시정 과제로 구체화하기 위해 구성된 민관 협력기구다. 70명의 위원이 ▲반값생활 민생도시 ▲문화관광 허브도시 ▲첨단과학 연구도시 등 3개 분과, 9개 소분과에서 활동하고 있다.이번 중간보고회에서는 공약과 정책 제안을 추진 가능 사업, 추가 검토 사업, 장기 과제로 구분해 검토했다. 추진 가능 사업은 재정 여건과 정책 효과, 수혜 대상, 지속가능성 등을 종합적으로 고려해 사업 규모와 추진 시기를 구체화할 계획이다. 추가 검토가 필요한 사업은 제도 개선과 재원 확보, 관계기관 협의 등을 거쳐 추진 여부를 결정하게 된다.수원시는 시민 의견을 정책에 반영하는 작업도 병행하고 있다.시정참여 플랫폼 '새빛톡톡'을 통해 진행한 시민 아이디어 공모에는 모두 157건이 접수됐으며, 이 가운데 28건이 선정됐다. 또 주요 시민단체와 정책 제안 간담회를 추진해 현재까지 59개 대상 단체 가운데 34개 단체와 의견을 나눴다.이 같은 의견 수렴 과정의 연장선에서 오는 8월 10일에는 일월수목원 방문자센터에서 '함께 그리는 수원의 내일, 시민원탁토론회'를 개최한다.원탁토론회에서는 '시민이 그리는 수원의 미래상과 생활정책'을 주제로 '내가 바라는 수원은 어떤 도시인가'를 논의한 뒤 ▲반값생활 ▲문화관광 ▲첨단과학 등 3개 분야로 나눠 생활밀착형 정책 아이디어를 제안하게 된다.토론회에서 나온 의견은 분야별 검토를 거쳐 민선 9기 비전과 주요 정책을 구체화하는 기초자료로 활용된다.참가 대상은 수원시정에 관심 있는 시민이며, 오는 8월 4일까지 시정참여 플랫폼 '새빛톡톡'에서 신청할 수 있다. 시는 성별·연령·지역 등을 고려해 참가자를 선정할 예정이다.수원대전환추진단은 시민원탁토론회 결과와 분과별 검토 내용을 종합해 8월 말 최종보고회에서 공약사업 실천계획을 확정하고, 9월 비전선포식을 통해 민선 9기 비전과 핵심 목표를 시민들에게 공개할 계획이다.이재준 시장은 "민선 9기의 성공은 공약을 얼마나 많이 추진했는지가 아니라 시민이 일상에서 얼마나 변화를 체감했는지로 평가받을 것"이라며 "시민에게 꼭 필요한 정책을 실행 가능한 과제로 다듬어 수원의 더 큰 도약과 시민의 더 나은 삶으로 이어가겠다"고 말했다.이번 중간보고회와 시민원탁토론회는 민선 9기 공약을 행정 내부 검토에 그치지 않고 시민 제안과 숙의 과정을 거쳐 구체화하겠다는 수원시의 시정 운영 방향을 보여주는 절차로 풀이된다. 특히 '새빛톡톡'을 통한 온라인 제안과 시민단체 간담회, 원탁토론회를 연계해 정책 수립 과정에 시민 참여를 제도화하려는 점도 눈에 띈다.