'피지컬 AI' 품은 광양항…7724억 규모 자동화 테스트베드 첫 삽

큰사진보기 ▲30일 여수광양항만공사에서 열린 광양항 자동화부두 착공식이 모습. 이 자리에는 황종우 해양수산부장관, 최관호 여수광양항만공사 사장 등 관계자 200여명이 참석했다. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

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대한민국 항만 물류의 자동화 전환을 이끌 '광양항 항만자동화 테스트베드 구축사업'이 본격적인 공사에 들어갔다.여수광양항만공사(YGPA)는 30일 정부와 지자체 관계자, 항만·물류 업계 관계자 등이 참석한 가운데 항만자동화 테스트베드 착공식을 열었다.이번 사업에는 총 7724억 원이 투입된다. 오는 2029년까지 광양항 3-2단계 부지에 연간 136만TEU를 처리할 수 있는 완전 자동화 컨테이너 부두를 구축하고, 약 10만㎡ 규모의 신기술 시험·검증 영역을 조성할 예정이다.또한 광양항 자동화 부두에는 국내 최초로 인공지능(AI) 기반 카메라 운영 시스템과 국산 자동 하역 장비 등이 적용된다.단순히 컨테이너 하역 장비를 자동화하는 데 그치지 않고 AI와 로봇 기술을 결합한 '피지컬 AI' 기술을 실제 항만 현장에서 시험·검증하는 실증 거점 역할도 맡는다. 특히 하역 장비와 자율주행 야드 트랙터, AI 기반 운영 시스템을 연계해 항만 내 물류 흐름을 자동으로 관리하고 최적화하는 것이 목표다.이렇게 된다면 주요 하역 장비를 우리 기술로 구축해 국내 항만 자동화 기술의 경쟁력을 높이는 한편, 해외 기술 의존도를 낮추는 계기가 될 것으로 기대된다.이 자리에서 황종우 해양수산부 장관은 "광양항 테스트베드는 피지컬 AI 항만 혁신의 전초기지"라며 "사업이 성공적으로 추진돼 광양항이 동북아 최첨단 물류 허브로 도약할 수 있도록 정부 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.최관호 여수광양항만공사 사장은 사업 추진 경과를 설명하며 "약 10만㎡ 규모의 신기술 시험·검증 영역을 활용해 국내 첨단 기술을 현장에서 실증할 계획"이라며 "2029년 성공적인 개장까지 품질과 안전을 최우선으로 사업을 추진하겠다"고 포부를 밝혔다.