박수현 충남지사, 제3대 충청광역연합장 선출

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 30일 제3대 충청광역연합장으로 선출됐다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남도지사가 제3대 충청광역연합장으로 선출되어 충청권 초광역 협력 사업을 이끌게 됐다.충청광역연합은 30일 제2대 연합의회 투표를 통해 박수현 충남도지사를 제3대 연합장으로 선출했다고 밝혔다. 박 신임 연합장의 임기는 선출 당일부터 시작해 2027년 6월 30일까지다.박 연합장은 선출 직후 "충청의 발전과 560만 충청인의 행복을 위해 연합의회와 사력을 다하겠다"며 "행정통합 중지에 따른 공백을 메우고, 정부의 충청권 392조 원 규모 첨단산업 투자에 대한 연대와 협력을 강화하겠다"고 소감을 밝혔다.이날 박 연합장은 충청권 도약을 위한 4대 핵심 과제로 ▲전력·수력·인력 '3력 혁신'을 통한 첨단산업 공동 기반 구축 ▲2차 공공기관 유치를 위한 4개 시·도 '원팀' 대응 ▲2027 충청 유니버시아드 대회 성공 개최 ▲중부권 동서횡단철도 등 초광역 교통망 구축 등을 제시했다.충청광역연합은 지난 5월 개정된 지방자치분권 및 지역균형성장에 관한 특별법에 따라 내년 1월부터 초광역 특별계정 등 안정적인 재정 지원 근거를 확보한 상태다.이에 따라 새 연합장 취임과 함께 충청권 초광역 협력 사업 추진에 한층 속도가 붙을 전망이다.