'탈당' 압박 권영진, 결국 의원들 앞 사과 "국힘은 내 인생의 전부"

전·현직 국민의힘 원내대표의 멱살을 잡고 욕설해 물의를 빚은 권영진 국민의힘 의원(재선, 대구 달서구병)이 30일 의원총회에 참석해 고개 숙여 사과했다. 지난 23일 소동 이후 일주일 만이다.
권 의원은 최근 국민의힘 최고위원회로부터 '자진 탈당' 압박을 받기도 했는데, 이날 의총장 단상에 오른 그는 "국민의힘은 저에게 있어서 잠시 머물렀다 가는 쉼터가 아니라 제 정치의 둥지이고 어쩌면 제 인생의 전부"라고 말하기도 했다.
정점식과 악수도... "더 많이 반성·자숙하겠다"
권 의원은 이날 오후 서울 여의도 국회 본관에서 열린 의원총회에 흰 종이를 들고 참석했다. 그가 손에 쥔 종이엔 '의원총회 사과문'이라는 제목의 글이 담겨 있었다. 의총 시작 직전, 정점식 원내대표가 의총장에 입장하자 권 의원은 그에게 다가가 악수하기도 했다.
이후 비공개로 이어진 의총에서 권 의원은 준비해 온 사과문을 낭독했다. 권 의원은 지난 자신의 언행을 언급하며 "정 원내대표와 송언석 전 원내대표께 큰 결례를 범했다. 그날의 일은 변명의 여지 없이 저의 불찰이고 잘못"이라고 했다.
이어 "이미 국민의힘 의원 단체 텔레그램 대화방과 대언론 발표, 그리고 정 원내대표를 직접 찾아 사과를 드렸지만, 오늘 의총에서 거듭 두 분(정점식·송언석)께 다시 한 번 머리 숙여 사과의 말씀을 드린다"라고 말했다.
또 "원내대표실 안에서 일어난 일이지만 언론 보도를 통해 밖으로 알려지면서 충격과 실망을 느끼셨을 선배 동료 의원님들 한분 한분께도 정말 죄송하다"라며 "어려운 가운데서도 당을 굳건히 지키면서 지지해 주고 계시는 당원 동지들과 국민께도 참으로 송구하다는 말씀을 드린다"라고 전했다.
권 의원은 국민의힘과의 인연도 강조했다. 그는 "저는 1999년 한나라당 시절, 여의도연구원 객원연구원과 이회창 총재님의 정무 보좌역으로 우리 당과 인연을 맺은 이래, 지난 27년 동안 단 한 번도 이 당을 떠나지 않고, 이 당을 지키면서 영욕의 세월을 함께 해왔다"라고 했다.
이어 "두 번의 국회의원과 두 번의 대구광역시장으로 일할 수 있는 과분한 은혜를 입었고, 또한 2002년 대선에서 패배하고 '차떼기 당'이란 오명을 쓰고 길거리로 나앉아야 했던 위기의 순간에는 당시 박근혜 대표님과 함께 당사를 천막당사로 옮겨서 당을 다시 살리는 데 앞장섰다"고 역설했다.
그러면서 "국민의힘은 저에게 있어서 잠시 머물렀다 가는 쉼터가 아니라 제 정치의 둥지이고 어쩌면 제 인생의 전부"라고 말했다. 권 의원은 "더 많이 반성하고 자숙하겠다"는 말과 함께 "당 중앙윤리위원회의 징계 절차에 성실히 임하고 결과를 차분히 기다리겠다. 저의 징계 문제가 의원 간 갈등과 분열의 요소가 되지 않기를 간절히 바란다"고 당부했다.
비공개 의총 종료 직후 취재진과 만난 최은석 원내수석대변인은 '정 원내대표와 송 전 원내대표 등의 반응'을 묻자 "특별히 다른 분들의 입장 표명은 없었고 권 의원의 사과 말씀만 있었다"라고 설명했다.
앞서 권 의원은 '멱살 소동' 이튿날이었던 지난 24일 국민의힘 소속 의원들이 참여하는 단체 텔레그램 대화방에 사과문을 게재했고, 나흘 뒤였던 지난 27엔 정 원내대표의 집무실을 찾아 대면으로 사과를 전했다. 당시 정 원내대표는 "사과를 수용했다"고 밝혔다.
하지만 같은 날 국민의힘 최고위는 권 의원을 향해 "자진 탈당하라"며 압박했고, 국민의힘 중앙윤리위(위원장 윤민우)는 그에 대한 징계 절차 개시를 알렸다. 한편 이날 오전 국민의힘 최고위 회의에서 중앙윤리위원 2인이 추가 임명되면서 징계 논의에 속도가 붙을 것으로 보인다.
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