'탈당' 압박 권영진, 결국 의원들 앞 사과 "국힘은 내 인생의 전부"

▲국회 상임위원회 배분 과정에서 정점식 국민의힘 원내대표의 멱살을 잡아 논란을 빚은 권영진 의원(맨 왼쪽)이 30일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 의원총회에 참석해 정 원내대표에게 다가가 인사를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기