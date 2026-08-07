폐에 구멍이 나도록 맞은 그는 '모니터링 대상 X'였다

김희원(가명, 여)씨와 이무영(가명, 남)씨는 교제관계였습니다. 김씨는 2019년부터 경찰에 31회 교제폭력 피해를 신고했습니다. 그리고 2024년 5월 11일, 이씨는 사망했습니다. 김씨가 불을 질렀습니다. 도화선, 한자로 풀이하면 불을 이끄는 줄이란 뜻입니다. 불이 더 커지지 않도록 하는 게 공권력의 역할입니다. "교제폭력 피해자가 가해자가 될 때까지 우리 사회는 무엇을 했을까". 항소심 김씨 대리인 이한선 변호사의 질문입니다. 그 답을 찾아보려고 합니다.

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큰사진보기 ▲2016년부터 2018년까지 발생한 '교제살인' 108건 중 피해자가 죽음에 이르기 전 폭행 등 신고로 가해자에 대해 경찰이나 검찰 수사를 받았거나 재판까지 이뤄진 경우는 19건이었다. 공권력은 '살인의 전조'를 분명히 알고 있었다. (사진은 기사 내용과 관련 없음) ⓒ 이정환 관련사진보기

큰사진보기 ▲<데이트폭력, 모니터링 효율화 방안>에 따르면, 2017년 2월부터 모니터링을 시행 중이며, 관리등급을 2단계로 줄이는 개편을 한다고 기재돼있다. ⓒ 용혜인 의원실 제공 관련사진보기

모니터링 대상 X

(교제폭력은 22.11.3부터 모니터링 시행)

큰사진보기 ▲<김OO 신고이력조치>에 '모니터링 대상 X', '교제폭력은 22.11.3부터 모니터링 시행' 문구가 연달아 적혀있다. 2023년에는 사후모니터링을 사후콜백으로 대체했다고 기재돼있다. ⓒ 이정환 관련사진보기

큰사진보기 ▲순찰 중인 경찰차. ⓒ 권우성 관련사진보기

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