공상 처리 후 5년 만에 재수술... 지금이라도 산재 신청이 가능할까요?

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Q. 5년 전 업무 중 사고로 다쳤는데 회사에서 공상으로 처리하자고 해서 산재 신청을 하지 않았었는데, 최근 부상 부위가 재발, 악화되어 병원에서 재수술을 권유받았습니다. 회사에서는 더 이상 공상 처리는 안 된다고 합니다. 사고가 발생한 지 5년이 지났는데 지금이라도 산재 처리가 가능할까요?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.



<상담>

메일 : mhcham@hanmail.net

A. 업무상 사고를 산재보험이 아닌 공상으로 처리한 노동자도 지금이라도 최초요양신청을 할 수 있습니다. 다만 사고 후 오랜 기간이 지나 재수술을 받게 된 경우에는 최근 3년 이내에 그 부상에 대한 치료를 받은 사실이 있는지에 따라 재요양 가능 여부가 달라질 수 있습니다.산재보험법상 재요양은 이미 산재보험으로 '요양급여를 받은 사람'이 업무상 부상이나 질병이 재발하거나 치유 당시보다 상태가 악화되어 적극적인 치료가 필요하다는 의학적 소견이 있는 경우 인정됩니다. 따라서 공상으로만 치료받고 한 번도 산재보험 요양급여를 받은 적이 없다면 재요양을 신청할 수는 없습니다.이 경우에는 먼저 '최초요양신청'을 해야 합니다. 최초 사고가 업무상 재해로 인정되면 '최초요양승인'을 받을 수 있습니다. 다만 최초요양승인이 곧바로 재요양 승인을 의미하는 것은 아닙니다. 요양급여 청구권에는 3년의 소멸시효가 적용되기 때문입니다. 최초요양이 승인되어도 신청 당시를 기준으로 3년을 초과한 과거 치료비는 시효가 소멸돼 지급받을 수 없고, 3년 이내에 실제 치료받은 부분에 대해서만 요양급여를 받을 수 있습니다.따라서 최초요양승인을 받더라도 신청일 기준 최근 3년 이내에 사고 부위에 대해 실제 치료를 받은 사실이 있어 그 치료비에 대한 요양급여를 지급받게 되면, 이때 비로소 산재보험법상 재요양을 신청할 수 있는 "요양급여를 받은 사람"의 요건을 충족하게 됩니다.이 경우 현재의 재수술이 최초 부상의 재발 또는 악화로 인한 것이고 적극적인 치료가 필요하다는 사실이 인정되면 산재보험으로 치료를 이어갈 수 있습니다.반대로 신청일 기준 최근 3년 이내에 해당 부위에 대한 치료를 받은 사실이 없다면, 최초요양이 인정되더라도 지급받을 요양급여가 없기 때문에 산재보험법상 재요양의 전제가 되는 "요양급여를 받은 사람"에 해당하지 않으므로 재요양 대상으로 인정받기 어려울 수 있습니다.결국 공상 처리 후 장기간이 지나 재수술을 받는 경우에는 최근 3년 이내에 그 부상에 대한 치료를 받아 요양급여를 지급받을 수 있는지가 산재 처리(재요양) 가능 여부를 좌우하는 핵심 쟁점입니다.실무에서는 회사의 권유로 산재 대신 공상을 선택하는 경우가 적지 않습니다. 그러나 공상 처리는 회사와 노동자 사이의 약정이지만, 산재보험은 법률에 따라 권리가 보장되는 사회보험입니다. 사고 직후에는 공상과 산재의 차이가 크지 않아 보일 수 있지만, 질의 사례처럼 수년 뒤 다시 치료가 필요한 상황에서는 그 차이가 매우 크게 나타날 수 있습니다.따라서 업무상 재해를 입었다면 회사의 권유만으로 공상 처리를 선택하기보다는 장래의 재발이나 후유장해 가능성까지 충분히 고려하여 산재보험으로 처리하는 것이 장기적인 권리 보호에 도움이 될 수 있습니다.