충북 땅 다 내줄 판... 용인반도체산단 위한 송전선로 건설에 '몸살'

큰사진보기 ▲한국전력이 용인반도체 국가산단과 수도권 전력공급을 위해 추진하는 345kV 송전선로를 추지하면서 충북지역 전역이 몸살을 앓고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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한국전력이 용인반도체 국가산단과 수도권 전력공급을 위해 '345kV 송전선로' 건설을 추진하면서 충북지역 전역이 몸살을 앓고 있다.지역주민들이 "지역의 희생을 담보로 특정 기업에 특혜를 몰아주는 시대착오적 폭거"라며 반발하고 나선 가운데, 기초의회까지 반대건의문을 채택하는 등 반대 움직임이 확산되고 있다.30일 괴산군의회(의장 김주성)는 "지난 27일 괴산군 입지선정위원회를 초청해 주민간담회를 개최한 결과, 대다수 주민들이 신영주 – 신중부 초고압 송전선로의 괴산군 통과를 반대하는 것으로 의견을 모았다"고 밝혔다.괴산군의회는 간담회에서 확인된 주민 의견을 바탕으로 '신영주~신중부 초고압 송전선로 괴산군 통과 반대 건의문'을 채택하기로 했다.건의문에는 '신영주-신중부 초고압 송전선로'의 괴산군 통과 반대와 계획 철회, 주민 동의 없는 사업 추진 중단, 환경훼손과 주민 피해를 최소화할 수 있는 대안 마련 등을 정부와 한국전력공사에 촉구하는 내용이 담겼다.괴산군의회가 반대건의문을 채택한 '신영주-신중부 초고압 송전선로'는 경북 영주시에 위치한 신영주 변전소와 충북 청주시에 위치한 신중부 변전소를 잇는 대규모 송전선로 신설 프로젝트다.경기 용인 반도체 국가산업단지 등 수도권 첨단 산업단지에 대규모 전력을 안정적으로 공급하기 위해 추진되고 있다.괴산군 뿐만 아니라 충주시와 음성군, 증평군과 진천군, 그리고 청주시(오창·내수읍, 강서동, 미원·옥산·낭성·북이면 일대)를 지나게 된다.이 뿐만이 아니다.용인반도체 국가산단과 수도권 첨단산업단지 전력공급을 위해 추진되는 송전선로 중 충북지역을 지나는 프로젝트가 3개 더 추진된다. '신평창~신원주' 선로는 제천을 통과하고, '신장수~무주영동' 선로는 영동군을 통과한다. '신계룡~북천안' 선로는 청주 오송‧옥산‧오창을 통과한다. 사실상 충북 전지역이 수도권 전력공급을 위한 송전선로에 땅을 내줘야 한다.주민들의 반발도 확산되고 있다. 진천군 문백면 주민들은 한달 전부터 집회를 이어가고 있다. 영동군과 청주 옥산, 제천 등지에서는 이미 주민대책위원회가 꾸려져 강력한 반대운동을 전개하고 있다. 지난 4월에는 충북 각 송전선로 경과지 주민과 도내 시민사회단체가 연대해 '용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설 반대 충북대책위원회'를 결성해 반대운동을 진행하고 있다.송전탑 충북대책위는 용인 반도체 국가산단과 이를 위한 초고압 송전탑 강행을 두고 "지역의 희생을 담보로 특정 기업에 특혜를 몰아주는 시대착오적 폭거"이자 "민주주의, 국가균형발전, 기후위기 대응이라는 시대적 가치를 정면으로 부정하는 행위"라고 규정했다.한편 30일 청주충북환경운동연합을 비롯해 전국환경운동연합은 전라남도 해남에서 '용인반도체 산단 재검토‧송전탑 반대 전국대행진' 출정식을 개최하고 해남에서 청와대까지 22일간 도보행진을 진행한다.