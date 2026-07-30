'아동 성매매 혐의' 최영중 전 시의원, 침묵 속 영장 심사 출석

큰사진보기 ▲[청주=뉴시스] 연현철 기자 = 최영중 전 충북 청주시의원이 30일 오후 1시께 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 청주지법으로 들어서고 있다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

아동성매매 혐의로 수사를 받고 있는 최영중(전 국민의힘) 전 청주시의원이 구속 전 피의전 심문(영장 실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다.최 전 의원은 30일 오후 1시경 청주지방법원에 들어섰다. 취재진을 의식한 듯 흰색 마스크를 착용한 상태였다.취재진이 최 의원에게 "혐의를 인정하느냐", "미성년자인 사실을 몰랐느냐"라고 질문했지만 어떤 답변도 하지 않았다.최 전 의원은 지난 15일 압수수색을 계기로 혐의가 알려졌지만 이를 일관되게 부인하고 있다.최 전 의원은 압수수색 직후 <충북인뉴스>와의 전화통화에서 "성매매는 아니었다. 이전부터 알고 지내던 사이였다"라며 "상대방이 미성년자인 줄은 전혀 몰랐다"라고 밝혔다.지난 5월 첫 경찰 조사에서는 자신의 신분을 회사원이라고 밝히거나 주거지를 직장 창고 주소로 말한 사실도 드러났다. 경찰의 휴대전화 임의제출 요구에는 사설 업체에 디지털포렌식을 맡겨 소지하고 있지 않다는 이유로 응하지 않았다.현재 최영중 전 의원은 청주의 한 로펌사무실 소속 변호사를 선임한 것으로 알려졌다.청주지법 태지영 영장전담 부장판사는 이날 오후 2시부터 미성년자의제강간 등 혐의로 구속영장이 청구된 최 전 의원에 대한 영장실질심사를 진행했으며 결과는 이르면 이날 오후에 나올 것으로 보인다.