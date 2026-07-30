"존중의 정신 이어가려" 노옥희재단, 이주배경학생 6명에게 장학금 전달

(사) 함께 꾸는 꿈 노옥희재단(이사장 이병환)이 올해 7월 '희망씨앗장학금' 사업을 시작해 지원이 필요한 이주배경학생 6명에게 장학금을 전달했다고 밝혔다.
노옥희재단은 지난 2018년 울산광역시 첫 진보교육감에 당선된 후 4년 뒤인 2022년 재선에 성공했지만 그해 12월 8일 심근경색으로 별세한 고 노옥희 울산교육감의 교육철학 가치를 계승하기 위해 설립됐다.
노옥희재단에 따르면, 장학금 사업은 어려운 상황에 처한 청소년들에게 장학금이 희망의 씨앗이 되어 더 넓은 세상을 향한 꿈의 나무를 키워갈 수 있기를 바라는 마음으로 시작했으며 2026년에는 이주배경 청소년들을 대상으로 선정하게 됐다. 대상자는 다문화센터, 학교의 이주배경학생 지도교사 그리고 이주민센터의 추천을 받았다.
노옥희재단 희망씨앗장학금 사업을 이주배경 청소년부터 시작하게 된 배경은 무엇일까? 노옥희재단 관계자는 "2022년 고 노옥희 교육감이 실천한 존중의 정신을 이어가기 위해서"라고 말했다.
이어 "지난 2022년 아프가니스탄 특별기여자 자녀 85명의 입학과 교육권 보장 문제가 지역의 뜨거운 화두로 떠올랐을 때, 당시 고 노옥희 교육감은 우려의 목소리를 내던 지역주민과 학부모들을 여러 차례 직접 만나 대화하고 설득한 끝에 학생들이 고 노옥희 교육감의 손을 잡고 교문에 들어설 수 있었다"고 상기했다. (관련 기사 : 아프간 기여자 자녀 첫 등교 함께 한 울산교육감의 '당부'
)
그러면서 "당시 노옥희 교육감은 다가올 다문화 사회, 미래를 어떤 자세로 맞을 것인지 우리에게 깊은 울림을 남겼고, '누구나 존중받는 세상'을 위해 실천하셨던 고 노옥희 선생님의 정신을 기억하기 위해 이주배경학생에게 장학금을 지원했다"고 밝혔다.
한편 재단은 희망씨앗장학금을 받은 이주배경청소년들이 장학금을 받으면서 남긴 후기를 소개했다.
한 학생은 "이 관심과 도움을 마음에 품고 건강하게 자라서 저도 다른 사람에게 도움을 줄 수 있는 사람으로 성장하겠습니다. 학교 생활도 열심히 하고 친구들을 사랑하고 도움이 되겠습니다"라고 했다.
또 한 학생은 "열심히 공부해서 두 나라에 도움이 되는 희망이 되겠습니다. 노옥희 교육감님의 뜻을 마음에 새기고 오늘도 최선을 다하겠습니다"라고, 다른 학생은 "장학금의 소중한 의미를 잊지 않고 지금 제가 받은 도움을 다른 사람에게도 나눌 수 잇는 사람이 되겠습니다"라고 했다.
한 학생은 "희망씨앗장학금은 저에게 경제적인 도움 뿐만 아니라 앞으로의 꿈을 향해 더욱 열심히 노력할 수 있는 큰 힘과 용기를 주었습니다. 저는 현재 학업에 최선을 다하며 미래를 준비하고 있습니다. 때로는 어려운 환경으로 인해 걱정이 앞설 때도 있었지만 희망씨앗장학금을 통해 많은 분들이 저를 응원하고 있다는 것을 느끼며 더욱 열심히 노력하겠습니다"라고 전했다.
노옥희재단 이병환 이사장은 "2022년 3월 21일 추웠던 그날 아침, 노옥희 선생님이 아프가니스탄 학생의 손을 꼭 잡고 등굣길에 함께 했던 그 마음을 잊지 않고 희망씨앗장학금으로 존중의 따듯한 손길을 계속 이어가겠다"고 말했다.