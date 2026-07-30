전국 항만공사 통합? 분권단체·노동계는 반발

큰사진보기 ▲부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 항만 관련 자료사진. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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부산과 인천, 울산, 여수광양 항만공사를 하나로 통합하려는 움직임에 지역 시민사회단체와 노동계가 '분권 역행'이라며 반대의 목소리를 내고 있다. 시민사회는 개별 성명에 이어 지역 간 연대에 나섰고, 노동계도 잇달아 규탄 의견을 쏟아냈다.부산경제정의실천시민연합은 30일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 항만공사 통합 반대 입장을 발표했다. 현장엔 조용언 공동대표, 도한영 사무처장, 정영석 한국해양대 해사법학부 교수 등이 참석했는데, 이들은 "전국의 개별 항만공사를 합쳐 하나의 공사를 설립하려는 건 명백한 퇴보"라고 비판했다.부산항은 컨테이너 환적을, 광양항은 배후산업과 연계된 종합물류를, 인천항은 대중국 교역을, 울산항은 에너지·물류를 중심으로 움직인다는 점에서 서로 운영의 방식이 다르단 점을 짚은 이들은 "시대착오적 통합의 시계를 멈춰야 한다"라고 주장했다.이미 시민사회는 지난 20일 서울에서 4개 항만공사 통합 반대 지역연대를 꾸리며 논란에 불을 지핀 상황이다. 국회 소통관에서 기자회견을 연 300여 개 단체는 항만 조직을 모두 합치는 게 아닌 자율성과 전문성을 강화하는 방향으로 나아가야 한다고 요구했다.참여 명단에는 해양수도부산발전협의회, 울산시민사회단체연대회의, 지방분권전남연대, 여수광양발전협의회 등 대표적 지역 연대체가 이름을 올렸다. 박재율 해양수도부산발전협의회 공동대표 등은 "항만공사를 중앙정부가 통합해 운영하는 것은 획일화"라며 "이는 5극 3특 전략과도 모순되는 정책"이라고 꼬집었다.노동계의 반발도 뒤따랐다. 전국항운노동조합연맹은 하루 전 성명에서 "각 항만은 지정학적· 산업적 특성을 바탕으로 상호 보완, 서로 대체할 수 없는 고유한 역할을 하고 있다"라며 즉각적인 논의 중단을 압박했다. 지난달 네 지역 항만공사 노조가 반대 의견을 낸 데 이어 이번엔 상급단체인 항운노련까지 가세하며 힘을 실었다.이러한 반발은 정부의 공공기관 기능개편 태스크포스(TF)가 최근 네 지역의 항만공사와 전국항만협회 등을 묶은 이른바 '한국항만공사 설립' 방안을 검토한 것으로 알려지면서다. 이재명 대통령도 지난 4월 공공·유관기관 업무보고에서 유사·중복 기능에 문제의식을 드러냈고, TF는 국가 차원 대응과 효율화 측면에서 재편을 제안했다.항만을 낀 지역은 당장 영향을 받을 수밖에 없어 국회의원들까지 민감하게 대응 중이다. 앞서 시민단체 국회 기자회견에는 곽규택(국민의힘, 부산 서·동구), 허종식(민주당, 인천 동·미추홀갑) 의원이 함께 자리해 통합 구상에 제동을 걸었다. 경쟁력 약화를 우려한 정일영 (민주당, 인천 연수을) 의원도 별도의 입장을 내어 부정적 의사를 표시했다.