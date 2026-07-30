"2030년 직매립 금지 코 앞... 홍성 공공소각시설 더는 미룰 수 없다"

큰사진보기 ▲제321회 홍성군의회 임시회에서 신동규 의원이 5분발언을 통해 2030년 생활폐기물 직매립 금지에 대비한 홍성군 공공소각시설 건립 필요성을 강하게 제기하며 조속한 추진을 촉구했다. ⓒ 홍성군의회 관련사진보기

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제321회 홍성군의회 임시회에서 신동규 의원이 5분발언을 통해 2030년 생활폐기물 직매립 금지에 대비한 홍성군 공공소각시설 건립 필요성을 강하게 제기하며 조속한 추진을 촉구했다.신 의원은 "공공소각시설은 더 이상 선택의 문제가 아니라 반드시 준비해야 할 필수 기반시설"이라며 "2030년 생활폐기물 직매립 금지가 시행되면 홍성군도 더 이상 미룰 수 없는 상황에 직면하게 된다"고 강조했다.현재 홍성군은 '폐기물관리법 시행규칙'에 따라 발생한 폐기물을 자체 처리해야 하는 원칙에도 불구하고 충남 15개 시·군 가운데 공공소각시설이 없는 두 곳 중 하나로, 생활폐기물을 군산과 당진 등 타 지역에 위탁 처리하고 있다.신 의원은 집행부 자료를 근거로 위탁처리 비용 증가 추세를 지적했다.그는 "2019년 외부 위탁처리를 시작한 이후 소각 대상 생활폐기물은 약 31% 증가했고, 위탁처리비는 연간 37억 원에서 61억 원으로 67% 늘었다"며 "지난 7년간 외부 위탁처리에만 총 362억 원이 투입됐고 연평균 52억 원의 예산이 지역 밖으로 유출됐다"고 설명했다.이어 "현재 추세가 이어질 경우 공공소각시설 준공이 예상되는 2033년까지 앞으로도 약 414억 원의 위탁처리비가 추가로 소요돼 2019년부터 2033년까지 총 776억 원이 넘는 예산이 외부로 빠져나가게 된다"며 "막대한 예산을 계속 외부 위탁에 사용할 것인지, 지역의 미래 기반시설에 투자할 것인지 이제는 선택해야 한다"고 말했다.정부의 정책 변화도 언급했다.신 의원은 "정부는 2030년 직매립 금지에 대비해 공공소각시설 확충사업에 패스트트랙을 적용해 사업기간을 최대 3년 6개월 단축하고 국고 지원도 확대하고 있다"며 "홍성군 역시 더 이상 머뭇거릴 시간이 없다"고 강조했다.특히 그는 "그동안 여섯 차례 입지 공모가 주민 갈등으로 무산됐지만 2030년은 기다려주지 않는다"며 "준비가 늦어질수록 외부 위탁처리비 부담만 계속 커질 것"이라고 우려했다.신 의원은 공공소각시설에 대한 인식 전환도 필요하다고 주장했다.경기도 하남시는 소각시설을 지하화하고 지상에는 공원을 조성해 주민 휴식공간으로 활용하고 있으며, 충남 천안시는 폐기물을 신재생에너지로 자원화해 연간 50억 원 이상의 세외수입을 확보하는 한편 주민편익시설을 함께 운영하고 있다고 소개했다.또 강원 원주와 횡성의 공동 활용 사례를 언급하며 "소각시설과 전처리시설을 기능별로 분담해 운영하면 비용 절감은 물론 주민 갈등도 줄일 수 있는 새로운 대안이 될 수 있다"고 설명했다.신 의원은 집행부에 ▲정부의 행정·재정 지원제도를 적극 활용한 사업 일정 재점검과 추진 가속화 ▲주민과의 충분한 소통과 투명한 정보 공개를 통한 주민수용성 확보 ▲생활폐기물 감량 및 재활용 확대 정책을 병행한 지속가능한 자원순환체계 구축 등 세 가지를 제안했다.신 의원은 "2030년은 결코 먼 미래가 아니다. 공공소각시설은 하루아침에 만들어지지 않는다"며 "홍성의 쓰레기를 홍성이 책임질 수 있는 공공처리 기반을 마련해 지속가능한 자원순환 도시로 나아갈 수 있도록 집행부의 적극적인 추진을 당부한다"고 말했다.