"내포신도시 교통체계, 성장 속도 못 따라간다"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

홍북읍이 홍성군에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김한 가운데, 급증하는 교통 수요에 맞춘 보행안전 강화와 주차환경 개선이 시급하다는 지적이 제기됐다.홍성군의회 김호진 의원은 30일, 제321회 임시회 5분 자유발언을 통해 "홍북은 인구와 차량이 지속적으로 증가하며 내포신도시의 행정·생활 중심지로 성장하고 있지만 교통 기반시설은 이러한 변화의 속도를 따라가지 못하고 있다"며 사람 중심의 교통환경 조성을 촉구했다.김 의원은 "올해 6월 기준 홍북읍 차량 등록 대수는 2만2823대로 홍성읍을 넘어섰다"며 "이제는 성장에 걸맞은 교통체계를 마련해야 할 시점"이라고 강조했다.먼저 보행 중심 교통환경 조성을 핵심 과제로 제시했다. 김 의원은 홍북 신경리 홍성고사거리가 내포초·중학교와 홍성고 학생들이 매일 이용하는 주요 통학로인 만큼 X자 횡단보도 설치를 포함한 보행안전 대책이 필요하다고 주장했다.특히 향후 어린이병원과 체육시설이 들어서면 보행량이 더욱 증가할 것으로 예상된다며 "설치기준 검토가 보행안전 논의의 종결이 되어서는 안 된다"며 "교차로 구조 개선과 신호체계 정비, 보행안전시설 확충 등을 적극 추진해야 한다"고 말했다.이어 홍북 중심상업지구의 주차환경 개선도 시급한 과제로 꼽았다.김 의원은 "상인들이 가장 많이 하는 말이 '손님은 오는데 주차할 곳이 없어 그냥 돌아간다'는 것"이라며 "주차 문제는 상인의 불편을 넘어 지역경제에도 직접적인 영향을 미친다"고 지적했다.실제로 홍북 중심상업지구에서는 불법주정차 단속 시행 이후 1년여 동안 고정형 CCTV 단속 2만1000여 건과 주민신고 1000여 건 등 모두 2만2000여 건이 적발됐으며, 과태료 부과액도 약 7억7000만 원에 달하는 것으로 나타났다.김 의원은 황색복선을 황색실선으로 변경하는 등 일부 제도 개선은 긍정적으로 평가하면서도 "행정은 단속보다 예방이 우선"이라며 "과태료 부과는 목적이 아니라 교통질서를 바로 세우기 위한 수단이어야 한다"고 강조했다.또한 현재 추진 중인 주차타워가 완공되기 전까지는 과도기적 대책이 필요하다며 단속기준의 탄력적 운영과 황색실선 확대, 임시 공영주차장 추가 조성 등 군민과 상인이 체감할 수 있는 현실적인 대책 마련을 제안했다.김 의원은 발언을 마무리하며 "교통안전과 지역경제는 서로 대립하는 가치가 아니라 함께 지켜야 할 군민의 일상"이라며 "학부모는 안심하고, 상인은 마음 놓고, 군민 모두가 편리하게 이용할 수 있는 교통환경을 만드는 것이 군민이 가장 먼저 체감하는 생활행정이며 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 강조했다.