전남광주 광산구 '서남권 환승거점 조성' 건의

큰사진보기 ▲박병규 전남광주 광산구청장이 지난 29일 전남광주통합특별시 무안청사에서 열린 '전남광주통합특별시 시구군 상생협력간담회'에서 민형배 통합특별시장에게 '서남권 환승거점 조성사업'을 통합특별시 핵심 선도사업으로 추진해 줄 것을 요청하고 있다. ⓒ 광산구청 관련사진보기

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전남광주통합특별시 광산구가 호남 반도체 클러스터의 성공을 뒷받침할 핵심 기반 사업인 '서남권 환승거점 조성사업'을 전남광주통합특별시에 건의했다.30일 광산구에 따르면 박병규 광산구청장은 지난 29일 전남광주통합특별시 무안청사에서 열린 '전남광주통합특별시 시구군 상생협력간담회'에서 민형배 통합특별시장에게 '서남권 환승거점 조성사업'을 통합특별시 핵심 선도사업으로 추진해 줄 것을 요청했다.정부가 추진하는 호남 반도체 클러스터의 성공을 위해서는 생산시설 조성만으로는 부족하고, 비즈니스·연구개발(R&D)·교통·물류 기능이 집적된 광역 거점이 필요하다는 점을 강조했다.또 광주송정역과 금호타이어 이전부지, 상무대로 인접 부지 등 약 52만㎡를 하나의 특별계획구역으로 묶어 공간혁신구역 특례를 적용하고, 고밀도 입체 복합개발을 통해 서남권 최대 환승거점을 조성하는 방안을 제안했다.이와 함께 ▲철도 선로 상부 인공데크 조성 ▲KTX·SRT·도시철도·광역버스를 연계한 복합환승센터 ▲메가 MICE 컨벤션센터 ▲글로벌 비즈니스 호텔 ▲팹리스 R&D 타워 ▲도심항공교통(UAM) 버티포트 등을 집적하는 사업 구상도 밝혔다.박병규 광산구청장은 "호남 반도체 클러스터의 성공은 첨단산업과 이를 뒷받침할 교통·물류·비즈니스 기반 시설이 함께 구축돼야 한다"라며 "광주송정역을 중심으로 한 서남권 최대 환승거점은 전남광주통합특별시의 미래 성장축이자 대한민국 서남권의 새로운 경제 관문이 될 것"이라고 말했다.이어 "서남권 환승거점 조성을 통해 호남 반도체 클러스터의 경쟁력을 높이고, 대한민국 서남권의 미래 성장거점을 만들겠다"고 밝혔다.