가충순 서산시의원 "간월도·창리·버드랜드 체류형 관광벨트로"

큰사진보기 ▲가충순 서산시의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산 간월도와 창리, 서산버드랜드를 하나의 권역으로 묶어 체류형 관광벨트를 조성해야 한다는 제안이 나왔다.가충순 서산시의원은 30일 열린 제314회 서산시의회 임시회 제4차 본회의 5분 자유발언에서 간월도 관광지 미분양 용지에 유료 파크골프장을 조성하고, 이를 창리와 버드랜드까지 연결하는 관광 코스를 마련해 달라고 서산시에 요청했다.가 의원은 "간월도는 간월암과 낙조, 갯벌과 바다, 수산물, 철새도래지 등 다양한 관광자원을 갖추고 있지만 관광객들은 잠시 들러 사진을 찍고 식사한 뒤 떠나고 있다"며 "머무르고 소비하며 다시 찾게 만드는 콘텐츠가 필요하다"고 말했다.그는 장기간 활용되지 않은 간월도 관광지 미분양 용지에 18홀 또는 36홀 규모의 유료 파크골프장을 조성하는 방안을 제시했다. 버드랜드에서 철새와 생태를 체험하고, 파크골프와 창리 해안·간월암 방문, 낙조 감상, 음식점·카페·숙박을 하나의 동선으로 연결하자는 구상이다.가 의원은 "간월도와 창리, 버드랜드는 서로 경쟁하는 관광지가 아니라 함께 성장해야 할 하나의 관광권역"이라며 "점 단위 관광지를 선과 면으로 연결하는 정책이 필요하다"고 말했다.간월도 파크골프장 구상은 이번 발언을 통해 처음 나온 것은 아니다. 서산시도 간월도 관광지 미분양 용지에 파크골프장을 조성하는 방안을 검토하고 있다. 가 의원의 제안은 시가 추진 중인 구상에 유료 운영과 창리·버드랜드 연계 방안을 더한 것이다.다만 해안과 철새도래지 인근에 대규모 잔디 시설을 조성하는 만큼 환경성과 사업성을 충분히 검토해야 한다. 서산시 관계자는 "잔디 유지에 필요한 용수와 관리비, 배수시설, 농약·비료 사용 여부를 비롯해 철새와 주변 생태계에 미칠 영향 등을 사전에 면밀히 검토한 뒤 사업을 추진할 계획"이라고 말했다.관광벨트에 포함된 창리 앞바다에서는 최근 바닷물이 짙은 갈색과 검은색으로 변하고 부유물과 악취가 발생해 어민들이 피해를 호소했다. 관계 기관이 적조 가능성을 제시했지만 부유물의 정확한 성분과 발생 원인, 양식장 피해 규모에 대한 조사는 아직 진행 중이다.창리 해안을 관광자원으로 활용하려면 시설 확충에 앞서 오염 원인을 밝히고 수질과 생태환경을 회복하는 일이 우선돼야 한다. 깨끗한 바다와 갯벌이 유지되지 않는다면 체류형 관광벨트도 지속되기 어렵다.권경숙 서산태안환경교육센터장은 "간월암의 낙조와 물때, 천수만 철새, 갯벌 생태, 창리의 어촌과 해상낚시, 간월도 굴과 어리굴젓은 다른 지역이 쉽게 모방하기 어려운 서산만의 자산"이라며 "파크골프장 역시 관광벨트의 중심이 아니라, 이러한 지역 자원을 유기적으로 연결하는 여러 콘텐츠 가운데 하나로 활용하는 것이 바람직하다"고 말했다.