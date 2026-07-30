진보단체 "극우 강경파 주한미대사 거부한다"

큰사진보기 ▲평화주권행동 부산평화너머 활동가 10여 명이 30일 부산진구 주부산미국영사관 앞에서 미셸 스틸 주미대사 부임 반대 내용의 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲평화주권행동 부산평화너머 활동가 10여 명이 30일 부산진구 주부산미국영사관 앞에서 미셸 스틸 주미대사 부임 반대 내용의 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

극우 강경파로 평가받는 미셸 스틸(한국명 박은주) 신임 주한미국대사 부임을 놓고 부정적 기류가 가시지 않고 있다. 트럼프 2기 행정부가 한국으로 보내는 첫 외교사절인데, 30일 인천공항과 부산의 외교공관 앞에선 반발 기자회견이 잇따랐다.우리 정부와 미국 트럼프 행정부 사이의 가교가 될 스틸 대사는 '대사 내정자' 자격으로 이날 한국에 도착한다. 앞서 주한미국대사관은 엑스(X, 옛 트위터)와 인스타그램 등 사회관계망서비스를 통해 스틸 대사의 인사를 소개하며 부임을 예고한 바 있다. 그는 "차기 대사가 돼 매우 영광"이라고 말했다.미대사관에 입성해 신임장을 제출하면 공화당의 정치인 출신인 스틸 대사는 여러 현안 개입 등 본격적으로 활동에 들어갈 전망이다. 현재 한미간에는 핵추진 잠수함 추진 등 안보분야 협의, 대미투자 이행, 쿠팡 논란 등 수많은 과제가 산적해 있다.장기간 임명 공백 사태 해결과 두 번째 한국계 미국인 대사로 소통 측면에서 긍정적 기대가 나오지만, 과거 한국계 대사(성 김) 때와는 분위기가 다소 다르다. 과거 만장일치와 달리 스틸 대사는 상원 인준 투표에서 55대 39로 아슬하게 문턱을 넘었다. 반대표를 던진 의원들은 그의 이력을 거론하며 외교의 적임자가 아니라고 입을 모았다.이 같은 목소리는 부임 당일 부산의 주부산미국영사관 앞에서도 이어졌다. 평화주권행동 부산평화너머 활동가 10여 명은 미영사관 건물 1층에 모여 "극우 강경파 스틸 대사를 거부한다"라는 내용으로 성명을 발표했다. 지난달 25일부터 한 달 넘게 스틸 대사 반대 선전전을 진행해 온 이들 역시 그의 과거 전적을 이 자리에 소환했다.지은주 대표는 인사청문회 당시 스틸 대사가 쿠팡 '차별' 문제를 챙기겠다고 한 점, 윤석열의 미국 방문 당시 의회 연설 주선과 이승만 관련 다큐 <건국전쟁> 상영을 지원한 점 등을 문제 삼았다. 지 대표는 "의원 시절 중국 견제, 문재인 정부 당시 남북종전선언 반대까지 살펴보면 전형적인 극우·대결주의자"라고 규정했다.유튜버 전한길씨 등 국내 극우세력이 스틸 대사를 환영하고 있단 부분도 논란거리였다. 한 참가자는 "항공모함보다 더 센, 진짜 센 언니가 온다" 등 전씨의 글을 전하며 '윤어게인' 비호, 갈라치기 가능성을 걱정했다. 이보영 정책위원장은 "평화, 외교 다리를 놓아야 할 자리에 위험천만한 인물이 들어오는 격"이라며 강한 우려를 전달했다.같은 날 오후 3시 30분 인천공항 제2터미널에는 전국의 수십 개 단체가 결집한다. 2026 8·15자주평화대행진 추진위가 주최하는 이 행사의 제목 또한 부산과 같다. 추진위는 "부임 직후부터 경제·통상 분야에 대한 압박, 한반도 평화에 어깃장을 놓을 수 있다"라며 '스틸 대사 거부 긴급 기자회견'을 예고했다.언론과 정치권에서도 스틸 대사를 탐탁지 않게 여기는 기류가 읽힌다. 이달 초 JTBC 유튜브 라이브 <장르만 여의도>에 출연한 조국혁신당 김준형 원내대표는 지난 인사청문회에서 스틸 대사가 한 얘기를 꺼내며 비판적 입장을 유지했다. 김 의원은 이전부터 신중한 아그레망(외교사절 동의)을 요구한데다, 미 상원에 철저한 검증 촉구 서한을 보내기도 했다.더불어민주당 송영길 의원도 비슷한 의견을 보인 정치인 중 한 명이다. 송 의원은 지난달 페이스북에 스티븐 비건 전 국무부 부장관과 같은 인사가 미 대사로 왔더라면 하는 아쉬움에 대한 글을 올렸다. 직접적으로 스틸 대사 논란을 언급한 건 아니었지만, <중앙일보>와 <조선일보> 등은 송 의원이 이를 겨냥해 의견을 말한 것으로 해석했다.부임 전날인 29일 <경향신문>은 지면 사설에서 '한국 사회의 우려를 깊이 유념해야 한다'라는 내용으로 스틸 대사에게 쓴소리를 남겼다. 트럼프 대통령과 직접 통화가 가능한 스틸 대사의 긍정적 측면을 짚으면서도 국내 다른 시선을 언급한 이 사설은 "성공적으로 임무를 수행하려면 미국 입장을 무조건 관철하겠다며 갈등을 키울 게 아니라 한국의 입장을 경청해야 한다"라고 지적했다.