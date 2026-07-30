광주공무원노조 "조직개편 초안 공개해야"

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 광주지역본부 광주시지부가 지난 23일 전남광주통합특별시 광주청사 1층에서 '깜깜이' 조직개편을 규탄하는 결의대회를 열고 있다. ⓒ 광주공무원노조 관련사진보기

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전국공무원노동조합 광주시지부가 전남광주통합특별시의 첫 조직개편 추진 과정에 절차적 정당성이 결여됐다며 민형배 시장을 강하게 비판했다.광주노조는 30일 긴급 성명을 내고 "협의의 틀도 가동되기 전에 조직개편 초안은 '사실상 완성'됐다"며 "이는 정상적인 의견 수렴이 아니라 통보"라고 주장했다.노조는 지난 29일 확대간부회의에서 나온 민 시장의 발언을 문제 삼았다.민 시장은 회의 중 "조직개편 초안이 거의 나왔고 노동조합을 비롯한 구성원과 전문가의 의견을 듣고 있다"고 말했다.이에 대해 노조는 "정상적인 절차라면 조직개편 원칙과 자료를 공개하고 의견을 들은 뒤 초안을 수정해 최종안을 확정해야 한다"고 지적했다.민 시장이 '시민의 이익'을 조직개편의 기준으로 내세운 점에 대해서도 "원칙을 말하는 것은 시장의 몫이지만, 그 원칙이 지켜졌는지 판단하는 권리는 시민에게 있다"며 "아직 고칠 수 있는 초안일 때 부서 배치, 정원 조정, 시민 접근성 변화 등 객관적 자료를 공개해야 의견 수렴이 의미가 있다"고 꼬집었다.그러면서 ▲조직개편 초안과 영향분석 자료 즉각 공개 ▲노사공동협의체 실질적 운영 ▲시민이 참여하는 공개 검증 절차 마련 등을 요구했다.노조 관계자는 "우리는 조직개편 자체를 반대하는 것이 아니라, 시민의 행정체계를 바꾸기 전에 내용을 투명하게 공개하고 현장의 의견을 들으라는 것"이라며 "초안은 공개하고, 협의는 실질적으로, 결정은 시민 앞에서 해야 한다"고 강조했다.