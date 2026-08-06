형사·검사·판사도 끊지 못한 '도화선'... 그는 어떻게 피고인이 됐나

김희원(가명, 여)씨와 이무영(가명, 남)씨는 교제관계였습니다. 김씨는 2019년부터 경찰에 31회 교제폭력 피해를 신고했습니다. 그리고 2024년 5월 11일, 이씨는 사망했습니다. 김씨가 불을 질렀습니다. 도화선, 한자로 풀이하면 불을 이끄는 줄이란 뜻입니다. 불이 더 커지지 않도록 하는 게 공권력의 역할입니다. "교제폭력 피해자가 가해자가 될 때까지 우리 사회는 무엇을 했을까". 항소심 김씨 대리인 이한선 변호사의 질문입니다. 그 답을 찾아보려고 합니다.

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큰사진보기 ▲법원에 제출된 교제폭력 사건 기록과 용혜인 기본소득당 의원이 경찰 측으로부터 받은 신고기록에 따르면, 김희원(가명)씨는 남자친구를 교제폭력으로 31회 신고했다. ⓒ 한승호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김씨가 교제폭력으로 남자친구를 처음 신고한 2019년 7월 이후 약 2년 9개월만에 재판부는 이씨에게 징역 6월형을 선고했다. ⓒ 한승호 관련사진보기

"피고인은 2021년 11월 11일, 사귀다 헤어진 피해자가 자신의 휴대전화를 돌려주지 않는다는 이유로 화가 나 주먹으로 피해자 얼굴을 수 회 때리고, 발로 피해자의 얼굴 및 몸 부위를 수 회 때려 약 6주간의 치료가 필요한 안와골절 등 상해를 가하였다... (중략) 피고인은 2021년 11월 30일, 피해자 주거지에서 피해자로부터 집에서 나가라는 요구를 받았으나 이에 응하지 아니하고..." (전주지법 군산지원 2021고단14○○ 상해·퇴거불응, 판결문 중)

큰사진보기 ▲전북군산경찰서가 '군산 교제폭력 방화치사 사건' 공판 과정에서 법원에 제출한 '피의자와 피해자 간 사건 접수내용 확인'. ⓒ 이정환 관련사진보기

[상해] 2022년 9월 30일 17:20경, 피해자가 집에 가려고 하였다는 이유로 화가 나 욕설을 하며 피해자 목을 졸라 피해자를 땅바닥에 눕히고, 피해자 목을 조른 상태에서 주먹으로 피해자 얼굴과 머리 부위를 약 10회 때려... (전주지법 군산지원 2023고단4○○ 상해·상해·폭행·주거침입 병합, 판결문 중)

[특수상해] "2022년 10월 22일 23:00경, 피해자의 목을 조르다가 다시 피해자 앞으로 와 주먹과 손바닥으로 피해자의 머리와 얼굴을 약 10회 때리고, 계속하여 부엌칼을 가지고 와 피해자 목에 칼을 들이대고 부엌칼의 평평한 옆면으로 피해자의 머리 부위를 약 10회 때리고 피해자의 오른팔 부위를 1회 긁고, 위험한 물건인 담뱃불로..." (전주지법 군산지원 2023고단4○○ 상해·상해·폭행·주거침입 병합, 판결문 중)

[상해] "2023년 4월 25일 01:30경, 피고인의 주거지에서 주먹으로 피해자의 명치 부위, 어깨 부위, 눈 부위 등을 때려 피해자에게 치료 일수 미상의 명치 부위 타박상 등을 가하였다. 2023년 5월 8일 02:40경, 피고인의 주거지에서 술에 취하여 팔로 피해자 목을 감싸고 손으로 피해자 얼굴 부위를 때리는 등..." (전주지법 군산지원 2023고단4○○ 상해·상해·폭행·주거침입 병합, 판결문 중)

큰사진보기 ▲2024년 5월 11일 새벽, 김희원(가명)씨는 전 연인이자 교제폭력 가해자인 이무영(가명)씨의 집에 불을 내 그를 숨지게 했다. 사진은 이씨의 집 인근 위성사진이다. 주변이 논밭으로 둘러싸여 있다. ⓒ 네이버 지도 갈무리 관련사진보기

"교제를 하기 시작하던 2019년경부터 약 4년간 피해자로부터 반복된 폭행을 당하였다. 피고인과 피해자 사이에 2019년 7월 29일부터 2023년 4월 5일까지 총 23건의 폭행·상해(전북군산경찰서가 법원에 제출한 기록 기준, 기자 주) 등 사건이 접수되었고, 대부분은 불입건 또는 공소권 없음으로 종결되었다... (중략)



피고인은 오랜 기간 동안 피해자로부터의 폭행에 노출되어 있었다. 피고인이 제출한 의료 기록뿐만 아니라 수사기관 제출의 수사 경력 자료들만 보더라도 피고인이 피해자로부터 상습적인 구타를 당해왔음을 알 수 있다." (광주고법 전주제1형사부 2024노2○○, 현주건조물방화치사 2심 판결문 중)

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