"화려하고 아름다운 교제폭력 법안들, 도리어 처참하다"

김희원(가명, 여)씨와 이무영(가명, 남)씨는 교제관계였습니다. 김씨는 2019년부터 경찰에 31회 교제폭력 피해를 신고했습니다. 그리고 2024년 5월 11일, 이씨는 사망했습니다. 김씨가 불을 질렀습니다. 도화선, 한자로 풀이하면 불을 이끄는 줄이란 뜻입니다. 불이 더 커지지 않도록 하는 게 공권력의 역할입니다. "교제폭력 피해자가 가해자가 될 때까지 우리 사회는 무엇을 했을까". 항소심 김씨 대리인 이한선 변호사의 질문입니다. 그 답을 찾아보려고 합니다.

큰사진보기 ▲군산 교제폭력 방화치사 사건에는 분명한 사각지대가 존재한다. ⓒ 권우성 관련사진보기

박진숙

연대자D

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한솔 :

한솔

박진숙 :

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큰사진보기 ▲교제폭력과 관련한 기록들이 쌓여있다. ⓒ 이정환 관련사진보기

- 김씨 사건의 경우, 관련 증거자료만 수백 건에 달한다. 그 자료들 중 반복되는 교제폭력의 문제점을 가장 적나라하게 드러내는 기록은 무엇이라고 보나.

한솔 :

박진숙 :

연대자D

큰사진보기 ▲X(구 트위터)에서 활발히 소통 중인 연대자 D(@D_T_Monitoring 프로필 갈무리) ⓒ 연대자 D 관련사진보기

- 반복적으로 목숨을 걸고 신고를 했다는 건, 사실 그만큼 '보호받지 못한다'는 경험이 쌓인 것으로 볼 수 있다.

박진숙

연대자D :

한솔

- 경찰이 용혜인 의원실에 제출한 질답서를 보면 2023년부터 김씨에 대한 사후모니터링이 시행된 것으로 보인다.

연대자D

한솔

큰사진보기 ▲2026년 7월 28일 여성의당과 전진숙 더불어민주당 의원실은 서울 영등포구 국회 의원회관에서 '31번 신고해도 막지 못한 교제폭력, 무엇이 문제인가'라는 주제로 토론회를 열었다. 현장에 참석한 박진숙 여성의당 비상대책위원장의 모습. ⓒ 이진민 관련사진보기

박진숙

- 이런 사건이 또 발생하지 않으려면, 가장 먼저 해결되어야 할 문제는 뭐라고 보나.

연대자D

한솔

큰사진보기 ▲2026년 7월 28일 여성의당과 전진숙 더불어민주당 의원실은 서울 영등포구 국회 의원회관에서 '31번 신고해도 막지 못한 교제폭력, 무엇이 문제인가'라는 주제로 토론회를 열었다. 현장에 참석한 한솔 광주여성의전화 부설 광주여성인권상담소 활동가의 모습. ⓒ 이진민 관련사진보기

- 2016년 데이트폭력 처벌법이 처음 발의되고 이미 10년이 흘렀음에도 여전히 관련법은 제정되지 않았다. 그 10년의 세월이 드러내는 바는 무엇이라고 보나.

연대자D :

박진숙

큰사진보기 ▲2025년 8월 5일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 유재성 경찰청장 직무대행이 교제폭력 범죄 관련 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 암담함에도 불구하고, 공대위는 그 다음을 준비하고 있다. 앞으로 어떤 활동을 추진할 계획인가.

박진숙

연대자D