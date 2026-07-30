허베이조합-모금회 간 민사재판 '조정불성립'... 10월 1일 '운명의 날'

큰사진보기 ▲삼성출연기금의 반환을 두고 10차 공판까지 진행되고 있는 서울중앙지법 전경서울중앙지법 제31민사부는 지난 23일 ‘배분금 반환 청구의 소’의 10차 공판을 열었다. 사실상 판결이냐 조정을 앞두고 마지막 변론기일이었다. ⓒ 김동이 관련사진보기

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사회복지공동모금회가 삼성지역발전기금을 수탁해 운영해 오던 허베이사회적협동조합과 서해안연합회를 상대로 "배분사업계약 위반"을 이유로 배분금 환수를 통보했지만 두 기관이 이를 거부하자 '배분금 반환 청구의 소' 민사재판을 제기한 지 3년 여 만에 결국 '조정'이 아닌 '판결'로 결론이 날 전망이다.이 재판을 주재하고 있는 서울중앙지방법원 제31민사부가 지난 23일 351호 법정에서 열린 10차 공판에서 두 기관의 소송대리인들과 재판부가 제안한 조정안과 입장차를 보이면서 '조정 불성립' 돼 결국 판결로 결론을 내리기로 재판부가 결정했기 때문이다.이에 앞서 서울중앙지법 제31민사부 남인수 재판장은 지난 4월 23일 열린 9차 공판에서 "기금이 모금회로 가서는 안된다는 것과 관선이사 체제로 가야 한다면 정관을 변경해야 한다. 7월 23일 (10차 공판) 기일까지 정관을 변경하지 않으면 변론을 종결하겠다"면서 "다시 정리하면 (서해안연합회) 이사회 증원은 안되고, 해양수산부 정관 인가 직전까지 정관개정안을 다음 재판까지 제시해달라. 그렇지 않으면 변론종결하고 50%의 위험성을 안고 판결하겠다. 대법원까지 가면 몇 년이 걸릴지 모른다"며 재판부의 조정안 불성립 시 판결로 가겠다는 의지를 전하기도 했다.하지만, 재단법인 형태의 서해안연합회와는 달리 협동조합 형태의 허베이사회적협동조합은 남 재판장의 제안에 재판부가 정한 기한 내 "정관 변경은 절대 불가" 입장을 밝히면서 난색을 표했다.당시 법정에 나와 방청석에 앉아 있던 국응복 허베이조합이사장은 남 재판장으로부터 발언권을 얻어 "서해안연합회 재단과 허베이사회적협동조합은 다르다. 조합은 조합법이 있고, 대의원총회가 있어 인준을 받지 않으면 정관을 바꿀 수 없다"고 설명한 뒤 "조합은 직원도 채용해야 하고 조합원 정리도 해야 하고, 대의원도 선출해야 한다. 절차가 길다. 15개월 걸린다"고 호소했다.그리고, 허베이조합의 소송대리인도 재판부에 복잡한 정관 개정 절차를 설명하며 "조합원을 설득한 논리가 필요하고, 총회에서 정관을 개정하려면 시간이 많이 필요하다"고 피력했지만 재판부는 지난 23일 열린 10차 공판에서 조정 절차를 중심으로 한 변론을 진행했지만 '조정불성립'으로 판단하며 결국 오는 10월 1일 법적인 판결로 이번 사안의 1심 판단을 내린다고 결정했다.서울중앙지법 제31민사부는 지난 23일 '배분금 반환 청구의 소'의 10차 공판을 열었다. 사실상 판결이냐 조정을 앞두고 마지막 변론기일이었다.지난 2023년 12월 첫 공판이 시작된 이후 3년 가까이 10차 공판까지 진행되고 판결만을 남겨두고 있는 이 '배분금반환 청구의 소' 민사재판은 원고인 모금회측이 소송대리인으로 법무법인(유한) 대륙아주를 선임해 공판을 진행 중인 가운데 두 수탁기관의 배분사업계약서 위반에 따른 배분금 반환조치가 정당하다는 주장을 펴고 있다. 반면 피고이자 수탁기관인 허베이조합은 대형로펌 중 한 곳인 법무법인(유한) 태평양을 소송대리인으로 선임했고 서해안연합회도 소송대리인을 선임해 '삼성지역발전기금'은 '피해민의 기금'으로 모금회가 환수 가능한 성격의 기금이 아니라는 주장으로 맞서고 있다.두 수탁기관의 기금 수탁 운영 형태가 다르지만 재판부는 이번 10차 공판까지 두 기관의 분리 재판이 아닌 병합 재판으로 진행해오면서 허베이사회적협동조합측의 소송대리인들에게 "분리 재판을 해달라"는 요구도 받았지만 결국 마지막 10차 공판까지 두 기관을 함께 묶어 재판을 진행해왔다.이날 마지막 변론기일에서도 남 재판장은 "변론을 종결하고 변론 후 조정절차를 이어가겠다"면서 최종 조율을 시작했다. 하지만, 10차 공판은 총회를 통한 정관 개정 절차를 이행하지 못한 허베이조합은 뒤로 하고 재단법인의 서해안연합회 위주로 조정 절차를 진행했다.서해안연합회측은 "모금회는 자금을 집행할 정당성이 없다"는 주장을 펼쳤고, 허베이조합측은 "중장기계획 승인이 났고 5년이라는 기간이 있었는데 갑자기 이제 와서 왜 이러는지 모르겠다"면서 "조합이기 전에 피해민이기에 재판장님이 잘 판단해주기 바란다"고 호소했다.남 재판장은 설립인가 기관인 해양수산부의 의결도 청취했다. 해수부 관계자는 "조속한 재판종결로 피해민을 위해 자금이 집행되어야 한다"면서 "관선이사 체제를 받아들이고 이를 위한 위원회 참여와 사업 자금에 관한 관리 감독을 충실히 이행하겠다"고 재판장의 권고를 수용하는 입장을 밝혔다.덧붙여 해수부 관계자는 "삼성에서 출연금으로 준 자금이라 해수부에서는 기부금을 직접 집행할 수 없다 보니 모금회를 통해 집행할 수밖에 없는 형태"라면서 "사업계획은 서해안연합회, 허베이조합에서 이사회, 총회를 거쳐 올려주면 해수부에서 모금회에 내려 집행하겠다"고 말했다. 이에 더해 "관선이사 체제가 확립되면 사업을 위해 필요한 지원을 하겠다"고도 했다.원고인 사회복지공동모금회측은 "기금이 회수되면 당초의 목적에 맞게 집행하겠다"면서도 인력이나 전문성이 있느냐는 재판장의 질문에 "관선이사 체제를 통해 전문성 있는 분들로 구성해서 사업 집행에 대해 해양수산부와 피해주민들의 의견을 수렴해 집행하겠다"고도 했다. 모금회측은 덧붙어 "허베이조합의 개별 사업 진행 현황과 환수 사유 차이를 별도로 감안하여 판결해 줄 것"을 요청하기도 했다.이에 남인수 재판장은 "허베이조합은 총회 사항에 대해 해수부가 지적한 내용(이사선임, 사업승인과 계획)을 이사회에서 바꾸는 총회 결의 내용이 있으면 허베이조합도 서해안연합회와 유사하게 합의과정을 통해 할 수 있을 것"이라면서도 "다만, 정관변경 내용에 따른 법률적 문제는 대리인이 검토할 것이지만, 핵심은 관리, 의사결정권은 해수부가 가지며, 지역대표는 지역민원을 해수부에 전달해서 지역사업 활성화에 노력한다는 내용을 넣어야 할 것"이라고 권고했다.하지만 허베이조합과 태안피해민들은 허베이조합이 정관을 개정하려면 의사결정 기구인 이사회와 대의원총회 결의가 필요하지만, 현재 대의원 임기가 만료된 구조적인 한계로 인해 정관 개정이 불가능하기 때문에 남 재판장의 조정절차 마지노선인 선고기일 10월 1일 전까지 물리적으로 불가해 조정이 아닌 판결로 1심이 가려질 것으로 전망되고 있다.한편 허베이사회적협동조합 국응복 이사장은 '배분금 반환 청구의 소'가 진행되는 가운데 1만 여 태안유류피해민에게 서신을 보내 "과거 우리 조합에서 집행한 사업비 대부분 수산업 분야 등 조합원과 피해민들 위주로 집행됐고 이후 사업계획도 조합원들을 대상으로 집행할 예정이었으나, 우리 조합이 아닌 모금회 또는 제3의 다른 주체가 배분사업을 집행하게 될 경우 본 배분금의 혜택이 온전히 조합원들에게 돌아간다는 보장은 할 수 없다"며 "즉, 우리 조합원을 위해 써야 할 기금을 피해민이 아닌 사람들에게도 나눠야만 하는 처지가 될 지도 모른다는 점"이라고 우려했다.이에 더해 "안타까운 것은 현재 배분금 수혜를 받아야 할 조합원들과 피해민들은 70~80대를 넘는 고령에 이르렀고, 고인이 되신 분들도 상당수 있다"면서 "만약 우리 조합이 아닌 제3의 다른 기관·단체가 사업을 추진할 경우 그동안 우리 조합이 준비했던 기간만큼 지연될 것인데, 또다시 언제까지 기다려야 할지 장담할 수 없다는 문제가 있다"며 현재의 허베이조합 체제를 유지해야 한다는 호소의 목소리를 높였다.