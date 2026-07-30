파리에서 확인한 사형폐지의 세계... 한국은 어디에 서 있는가

큰사진보기 ▲제9회 세계사형폐지총회’(9th World Congress Against the Death제9회 세계사형폐지총회’(9th World Congress Against the Death Penalty) ⓒ 민주사회를 위한 변호사모임 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 민주사회를 위한 변호사모임 공익인권변론센터는 2016년 4월 21일 민변 변호사들의 공익인권변론활동을 체계적으로 지원하고자 설립되었습니다. 민변 공익인권변론센터 월간변론 편집팀의 '시선'은 민변 회원들에게 매월 발송되고 있는 '월간변론'에 회원들이 기고하는 글입니다. '시선'은 최근 판례와 주요 인권 현안에 대한 편집위원 및 회원들의 단상을 담고 있습니다.

지난 6월 30일 화요일부터 7월 2일 목요일까지, 파리에서 열린 '제9회 세계사형폐지총회'(9th World Congress Against the Death Penalty)에 참여하였다. 역대 최악의 폭염으로 심각한 기후위기를 실감한 프랑스 파리, 다행히 총회 기간에는 최고기온 26~28도 정도로 유럽의 멋진 날씨를 느낄 수 있었다. 날씨보다 더 뜨거웠던 사형제 폐지에 대한 각국 활동가들의 열정을 온몸으로 느낄 수 있었다.민변 공익인권변론센터에서 상근 활동을 하며, 2023년부터 3년간 '사형제 폐지 종교인권시민단체 연석회의'가 주최하는 사형제 폐지 및 대체형벌 도입 관련 토론회에 토론자로 참석했다. 처음에는 아무것도 몰랐지만 논문과 자료집을 찾아가며 공부하고, 토론회 현장에서 이미 오랫동안 사형제 폐지 연구를 해오신 교수님, 연구원님들의 이야기를 들으며 상당히 많은 배움을 축적했다.사실상 사형폐지국인 대한민국에서 제도적 폐지를 어떻게 이뤄나가야 할지, 인권에 부합하는 대체형벌 도입 논의를 어떻게 시작해야 할지를 진지하게 고민해볼 수 있는 자리였다. 이러한 활동의 연장선상으로 지난해 11월 서울대학교 공익법센터에서 진행하는 사형제 폐지 국제 세미나에 토론자로 참여하여 각국의 정치체제, 인권 친화도 등과 사형제 존속의 관계성을 살펴보기도 하였다.현재 우리나라는 사형을 마지막으로 집행한 시기가 30여 년 전인 만큼 사실상 사형제도가 그 기능을 하고 있지는 않지만, 여전히 사형제에 대한 헌법재판소의 위헌 결정은 요원한 상황이다. 국회에서는 주기적으로 사형제 대체 형벌 법안이 발의되고 있으나, 가석방 없는 종신형 도입만이 논의되며 인권에 부합할 수 있는 대체형벌이 무엇인지 깊이 있는 공론장이 형성되지 않고 있다. 핵심은 그 누구도 사법부 또는 입법부가 인권에 부합하는 결단을 내릴지 그 시기를 예측할 수 없으며, 결단이 늦어질수록 '정의'와도 멀어진다는 점이다.이러한 상황에서 이번 총회에서는 세계 각지의 활동가들과 사형제 폐지 운동의 방향성을 공유하는 뜻깊은 자리가 될 것이라 기대하였다. 이를 통해 사형제 폐지가 우리 사회에 지니는 본질적 의미를 되짚어보고, '사람을 위한 제도'의 구체적인 실현 방안을 고민하여 이를 국내 활동에 적용하는 소중한 계기로 삼고자 하였다.제9회 세계사형폐지총회는 전 세계의 사형제도 폐지와 인권 보호를 목적으로 정부 관계자, 인권운동가, 법조인, 시민사회가 함께 모여 논의하는 세계 최대 규모의 국제회의이다. 국제 사형폐지단체인 ECPM(Ensemble Contre la Peine de Mort)의 주최로 진행되었으며, 전 세계 100여 개국에서 모인 정치인, 외교관, 법조인, 학자, 시민사회 활동가 등 1500여 명이 참석하였다.첫날에는 ECPM의 회장과 사무총장, 그리고 최근 사형제 폐지 논의가 활발하게 진행되고 있는 레바논과 모로코에서 스피치를 했다. 레바논과 모로코 모두 우리나라와 비슷하게 마지막 사형 집행이 약 20-30년 전인 사실상 사형제 폐지 국가이다.레바논의 경우 올해 의회 상임위원회에서 사형제를 폐지하고 종신형으로 대체하는 법안이 의결되었고, 모로코는 2024년 유엔 총회에서 다루어진 '세계 사형 집행 유예(모라토리움) 결의안' 표결에 처음 찬성 표를 던진 것에 이어 2025년 의회와 시민사회가 연계하여 사형제 완전 폐지 법안 논의를 본격화하였다.이번 스피치에서 모로코는 제10회 세계사형폐지총회 유치의 뜻을 보이기도 했다. 이날 또 하나의 큰 이벤트는 프랑스 대통령 마크롱의 연설이었다. 마크롱은 현장에서 사형제 폐지는 '민주주의와 인간의 존엄성을 지키기 위한 핵심 원칙'임을 강조했다.지난해 사형폐지 국제세미나에서 주로 논의된 '민주주의 성숙도와 사형제의 관계'와도 일맥상통하는 내용이었다. 무엇보다 정부의 공식행사도 아닌, 인권의 문제를 다룬 행사에 대통령이 직접 참석한 사실이 매우 신선하고 흥미로웠다. 프랑스는 이미 1981년에 사형제를 폐지한 국가로서, 각국의 사형제 폐지를 논하기 위한 자리에 당당하게 얼굴을 비췄을 수도 있겠다는 생각을 했다.둘째 날에는 우리나라의 전 헌법재판관 김기영 교수님이 패널로 참여하는 세션을 경청하였다. 5개국 전 헌법재판관들이 패널로 참여해 사형제 폐지를 위한 사법적 역할에 대하여 각자의 경험을 토대로 토론하는 자리였다.특히 대만의 전 헌법재판관 발언이 인상 깊었는데, 지리와 문화의 유사성 때문인지 국민의 법감정과 이에 응하는 국회의 태도가 상당히 비슷하였다. 우리나라 헌법재판소는 2010년 5(합헌):4(위헌)의견으로 합헌 결정을 한 이후 지금까지 판결을 유보하고 있다.대만의 경우 2024년 '조건부' 합헌 결정을 내린 바 있으며, 그 이후 바로 작년 실제로 사형이 집행되었다. 두 국가 모두 사형제 존치 찬성 여론이 매우 높은 상황이다. 보수당에서는 강력 범죄에 대한 대중의 공포 심리를 이용하여 사형제 존치를 주장하고, 중도진보 진영에서도 여론을 의식하여 매우 소극적으로 고려하는 상황에서, 사형제 폐지를 '범죄에 대한 응보' 또는 '국민들의 안전'에 대립하는 의제가 아니라 '인권'의 문제로 다루어져야 함을 함께 이야기하였다.한편 타국의 상황을 구체적으로 파악하면서 우리나라가 직면한 문제 역시 독자적인 예외가 아니라 세계 각국이 공통으로 겪고 있는 보편적 과제임을 깨달았다. 비슷한 고민을 공유하는 국가들과 지속해서 교류하며 실질적인 해결책을 모색해 나가는 국제적 연대와 협력이 얼마나 중요한지 다시금 절감하기도 했다.셋째 날에는 사형반대아시아네트워크(ADPAN – Anti-Death Penalty Asia Network) 활동가들의 세션에 참여했다. 사형제 존치국가이면서 실제로 사형을 빈번히 집행하고 있는 싱가포르 활동가의 발언이 인상 깊었다.사형제는 단순히 추상적인 인권 의제가 아니며, 가자지구에서 일어나는 제노사이드·LGBTQ의 권리·언론의 독립성·기후 위기 등 우리 사회가 마주하고 있는 구체적인 사안들과도 연결되어 있으므로, 사형제를 분리된 사안으로 바라보는 것은 옳지 않다는 내용이었다.사형제의 집행에 있어 구조적 차별이 실제로 반영되어 있으며, 공권력이 개인의 목숨을 통제하는 사실상 '국가폭력'이라는 점에서 이러한 교차지점을 인지하는 것이 사형제 폐지 운동의 핵심이라는 것을 새삼 깨닫는 시간이었다.3일간 가장 초점을 맞춘 활동은 대한민국의 사형폐지 운동과 그 현실을 각국 활동가들에게 알리는 것이었다. 천주교인권위 김덕진 활동가와 나는 우리나라의 사형수 숫자·사형 집행 현황·헌법재판소의 사형제 위헌성 판단 내용·국회의 입법 현황 등의 내용을 실은 간단한 자료집 300부가량을 인쇄해갔다.전 세계 인권 활동가들이 각자 부스에서 활동 현황을 알리는 '아고라' 광장에서, 우리는 참여자들에게 자료집을 나누어주었고, 우리가 만든 '사형제 폐지를 외치는 포토부스'에서 인증샷을 찍어주는 활동을 하였다.우리가 다른 국가의 사형제 폐지 현황에 대해 잘 모르는 것처럼, 그들도 마찬가지로 대한민국이라는 나라의 사형제 운용 현황에 대한 정보가 거의 없었다. 그나마 아는 사람들은 '남한은 사실상 사형제 시행하고 있지 않은데, 북한의 경우가 더 중요한 것 아닌가'라는 질문을 던지기도 했다.개인적으로는 이러한 국제 인권 활동이 처음이었는데, '사형제 폐지'라는 단일한 (것처럼 보이는) 의제에 수많은 활동가, 법조인, 연구진들이 진심 어린 열정을 쏟고 있다는 사실에 순수하게 감탄하였다.어떤 의제가 당사자성을 띄지 않더라도, 심지어 사실상 그 제도가 유명무실해졌더라도 '완전한' 사형제 폐지에 대한 열망과 집요함이 대단했다. 세상을 조금씩 더 나은 방향으로 바꾸기 위해서는 이러한 집념과 깊은 몰두가 수반될 수밖에 없다는 것을 다시금 느끼기도 했다.한편으로 사형제 폐지라는 의제는 대륙에 따라 매우 편중된 지형을 갖고 있는데, 이러한 시각에서 국제행사를 어떤 시각으로 바라보아야 하는 고민이 남기도 했다. 가령 EU가입국 중에는 벨라루스를 제외한 모든 나라 완전한 사형제 폐지국인 반면, 아프리카나 중앙아시아, 남아메리카 대륙의 많은 국가들이 사형제가 존치되어 있다. 이는 각국의 민주주의 발전 및 인권 감수성의 정도에 따른 차이로 바로 연결이 된다.그러나 조금 더 깊이 들어가면, 민주주의가 발전하지 못하거나 인권 향상이 결여되어 있는 대부분의 국가는 서구 열강에 의한 식민 지배와 착취를 당한 역사가 있다. 아주 오래전부터 다방면의 구조적 불평등을 겪어온 국가에 대해, 그 역사적 맥락과 서사에 대한 깊은 이해 없이 '사형제가 존치되어 있으니 조속히 개선해야 한다'고 단정할 수 있는가에 대해 깊이 고민하게 되는 시간이었다. 이는 이번 총회의 성격을 지적하고자 함이 아니라, 이러한 국제 행사에서 '시혜적인 시각'을 거두어내고 보편적인 인권 의제를 평등하게 다루는 방법에 대해 고민이 생겼다는 의미이다.내년에 우리나라는 마지막 사형 집행 30년을 맞이한다. 한국은 오랫동안 사형을 집행하지 않은 '실질적 사형 폐지국'이기에 현재의 상태를 유지해도 무방하다고 생각하기 쉽다. 그러나 '실질적 폐지'와 '법적 폐지'는 본질적으로 다르다.법문에 사형제가 남아있는 한 언제든 집행이 재개될 수 있다는 불안정성이 존재하며, 이는 본질적으로 침해될 수 없는 절대적 인권의 문제이다. 따라서 사형제는 단순히 집행을 유예하는 데 그치지 않고, 법률 문언에서 완전히 삭제되어야만 한다.나아가 '법문언상 삭제'에 머물지 않고 가석방이 가능한 종신형 등 현실적인 대체 형벌에 대한 논의가 본격적으로 이루어져야 비로소 진정한 사형제 폐지의 의미를 갖는다. 그 과정에서 피해자의 권리와 가해자의 기본권이 대립하는 단순한 '기본권의 충돌' 프레임으로 바라보아서는 안 된다. 인간의 생명권과 존엄성은 어떠한 국가 권력도 침해할 수 없는 근본적 가치이자, 우리 사회가 지켜내야 할 인권의 마지노선이기 때문이다.이번 총회는 이러한 원칙을 다시금 확인하는 뜻깊은 자리였다. 때로는 고립감과 외로움을 마주해야 하는 인권 활동의 길에서, 세계 곳곳의 수많은 사람이 각자의 자리에서 부단히 연대하고 있음을 온몸으로 느낄 수 있었다.이들의 행보는 거창한 사명감이나 숭고한 선의에서 비롯되었다기보다, 더 많은 존재가 '그 존재답게' 살아가기를 바라는 원초적인 열망에서 비롯된 것일 테다. 머지않아 한국에서도 사형제가 폐지되고 실질적인 대체 형벌이 도입되어, 인간 존엄이라는 가장 기본적인 원칙이 바로 서기를 간절히 바란다.