'혐오시위' 조사학습이 "선동", '대통령 만남' 글쓰기 주제가 "좌파"?

서울 배재고 야구부 학생들의 '5.18 민주화운동' 혐오 응원이 논란이 된 뒤 민주시민교육에 대한 관심이 커진 가운데, 일부 학부모가 교사들을 겨냥해 "선동 교사", "좌파 선생"이라고 낙인찍는 사례가 드러나 논란이다.
경기 A중학교에 자녀를 보내는 학부모는 지난 6월 29일, 국민신문고에 이 학교 한 역사교사를 신고했다. 이 학부모는 '대림동에서 벌어진 중국 혐오 시위 문제'에 대한 프로젝트 조사수업을 벌인 교사를 두고 '학생들을 선동하고 대한민국 청년들이 혐중 시위를 하고 있다는 잘못된 인식을 심어줬다', '해당 집회는 혐중 시위가 아닌 반중 집회'라는 취지의 주장을 했다.
이 같은 신고를 받은 이 학교 교사는 <오마이뉴스>에 "해당 수업은 역사적 사실과 자료를 바탕으로 사회 현안을 성찰하고 공존의 가치를 모색하려는 프로젝트 수업이었다"라면서 "민원인께서 우려한 특정 이념 주입이나 선동은 없었다. 교육과정에 따른 정당한 수업을 문제 삼은 이런 정치적 민원에 대해서는 교육청 차원에서 적극 나서서 교사를 보호할 방법을 만들었으면 한다"라고 밝혔다.
이뿐만이 아니다. 최근 한 사회관계망에는 초등학생 자녀가 가지고 온 '글쓰기 주제'란 제목의 방학 숙제 예시 안내지를 게시하며 교사를 비난한 학부모의 글이 올라왔다. 이 안내지를 나눠준 교사는 "글감이 떠오르지 않을 때 참고하라"라면서 40개의 예시 주제를 적었다.
B학부모는 이에 대해 "좌파 선생의 방학 숙제"라면서 "내가 이 담임을 싫어해서 이해 안 가는 것들이 있다. 이런 것은 왜 하는 것이냐"라고 따졌다. 이 학부모가 문제 삼은 주제는 "5. 내가 만약 대통령을 만난다면", "28. 이해되지 않는 어른들의 모습", "33. 부모님께 서운한 점", "36. 내가 다른 성(남자, 여자)으로 태어났더라면"이다.
이에 대해 B학부모는 "5.는 가상의 대통령이 아니라 찢(이재명 대통령을 지칭한 속어)을 말한다고 한다"라면서 "잘 지내는데 부모님께 서운한 점은 왜 넣었느냐, 남자든 여자든 태어나면 그냥 열심히 살면 되는 거 아니냐. 저런 가능성을 왜 넣어두냐"라고 문제를 삼았다.
이에 대해 한 초등교사는 페이스북에 올린 글에서 "(B학부모의 글은) 교사가 아무것도 안 하는 철밥통이 되는 이유와 교사 정치기본권이 필요한 이유를 한 번에 보여주는 글"이라면서 "해당 선생님이 신경 써서 목록을 작성한 것 같은데 저렇게 민원 한 번 들어오면 다시는 안 하게 된다"라고 우려했다. 또 다른 교사들도 "상대의 입장을 생각해 보게 하는데 왜 문제가 되느냐", "다양한 사고를 갖도록 하는 것인데 어째서 이것이 문제인가?"라고 지적했다.
손 놓은 교육 당국, 학교는 한두 명의 석연찮은 민원에도 교육 포기
교사노조연맹이 지난해 11월 3일부터 9일까지 전국 초중고 교사 1916명을 대상으로 벌인 사례 조사 결과에 따르면, 응답자의 84.5%가 '정상적인 교육활동임에도 정치적 중립성 위반으로 오해받을 것을 우려해 수업을 포기하거나 축소한 경험이 있다'고 답했다.
정치적 중립 위반을 이유로 항의나 민원을 받은 경험은 20.1%, 실제 신고·고소를 당한 경험은 2.0%였다. 교과서에도 나와 있는 5·18 민주화운동과 4·19 혁명, 6월 민주항쟁을 가르쳤다는 이유만으로 "좌파 사상 주입", "공산당"이라는 민원을 받은 사례도 있었다(관련 기사: 교과서대로 '5.18' 교육하니, "공산당" 민원?...84% "지도포기"
https://omn.kr/2fzxu).
사정이 이런데도 교육부와 교육청은 특별한 대책을 내놓지 못하거나 내놓지 않고 있다. 이러다 보니 일선 교장들은 한두 학부모의 석연찮은 문제 제기에도 교육활동을 쉽게 포기하기 일쑤다.
한편, 지난 7월 24일 서울 C중학교장은 가정통신문을 보내 "2026학년도 여름방학 생활 안내 중 교과별 추천 도서 목록과 관련하여 학부모님들의 의견을 엄중하게 받아들이고 있다"라면서 "목록 전체에 대한 심층 분석 및 재검토를 진행하기로 했다"라고 밝혔다.
여름방학식 즈음에 학교에서 나눠준 '여름방학 교과 추천 도서' 60권에 대해 다시 검토하겠다는 뜻이다. 이 학교는 일부 학부모가 정민철씨의 '1020 극우가 온다'와 이재명 대통령의 자서전 '나의 소년공 다이어리'를 문제 삼자, 손을 든 것이다.