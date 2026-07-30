장난 아니었던 헝가리 물가, 깜짝 놀랐습니다

▲부다 왕궁에 오르는 푸니쿨라의 모습. 100m도 안 되는 짧은 거리지만, 탑승료가 무려 편도 4500포린트다. 우리 돈으로 2만 원이 넘는 액수다. 굳이 타지 않더라도 산책하듯 가볍게 오를 수 있어, 찾았을 때 이용객은 거의 없었다. 뒤로 보이는 다리는 부다페스트에서 가장 오래된 세체니 다리다. ⓒ 서부원 관련사진보기