장난 아니었던 헝가리 물가, 깜짝 놀랐습니다

(이전 기사 : 헝가리 여행 첫날, 버스표 사다가 철렁했습니다
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'상대적으로 저렴한 생활 물가'. 주머니가 얇은 여행자로서, 헝가리 여행을 준비하며 가장 위안이 됐던 정보다. 인터넷 블로그나 여행 유튜브 채널마다 '착한 물가'를 헝가리의 가장 큰 매력으로 손꼽기도 했다. 인근 유럽의 다른 나라에 견줘 여행 경비가 적게 든다는 뜻일 테다.
대체로 물가는 그 나라의 경제적, 지리적 여건과 규모 등에 비례하며, 특히 노동자들의 임금 수준과 밀접한 관련이 있다. 세계에서 가장 물가가 비싸다는 노르웨이 등의 북유럽이나 스위스, 룩셈부르크와 같은 서유럽은 임금 수준도 가장 높다. 높은 소비세 또한 큰 몫을 차지한다.
물가에 관한 한 지금의 헝가리는 우리가 알던 과거의 헝가리가 아니었다. 경제 규모도 커졌고, 근래 노동자들의 임금도 크게 뛰었다. 특히 생활 물가에 직접적으로 영향을 미치는 부가가치세 등 소비세가 유럽 최고 수준으로 알려져 있다. 반면에 소득세와 법인세 등은 낮추는 일관된 정책을 펴고 있다.
헝가리를 띄엄띄엄 본 걸까. 그 어디에서도 '착한 물가'를 느껴본 적이 없다. 인터넷에서 미리 찾아본 헝가리의 물가 관련 정보들이 죄다 가짜 뉴스처럼 여겨졌다. 만시지탄이지만, '저렴한'보다 '상대적으로'라는 말에 방점을 찍어야 했다.
개인적으로, 여행지의 숙소를 예약할 때 제일 먼저 고려하는 게 두 가지다. 하나는 지하철 역이나 버스터미널과의 접근성, 다른 하나는 재래시장과의 거리다. 재래시장 만큼 많은 현지인과 스스럼없이 접촉할 수 있는 여행지는 없다. 주민들이 주로 이용하는 곳이라면 금상첨화다.
재래 시장은 어느 나라에서건 생활 물가를 파악할 수 있는 '바로미터'이기도 하다. 그곳의 특산물을 구경하는 것도 흥미롭고, 식자재 가격을 우리나라와 하나하나 비교해 보는 재미도 남다르다. 직접 사다가 요리해 끼니를 해결하면 여행 비용도 아낄 수 있어 일석이조다.
소문과 달랐던 헝가리 물가
그런데 헝가리에서 방문한 재래시장의 물건의 가격표마다 덧씌워진 숫자가 보인다. 어떤 가게는 아예 지웠다 다시 쓸 수 있도록 가격표 대신 칠판을 가져다 놓았다. 그만큼 물가의 변동이 심하다는 뜻일 테다. 호주머니가 얇은 여행자에겐 이젠 재래시장의 물건조차 선뜻 구매하기가 부담스러워졌다. 시장에서 만난 한 한국인 여행자는 우크라이나와 이란 전쟁 등 국제 정세의 불안으로 최근 물가가 크게 뛰었다는 이야기를 들었다고 했다.
여하튼 부다페스트의 한 식당 메뉴판에 적힌 헝가리 가격을 순간 우리 돈의 액수로 착각했다는 이들이 적지 않을 만큼 현재 헝가리의 물가는 속된 말로 '장난 아니'었다. 참고로, 헝가리는 EU 가입국이지만, 화폐는 유로를 사용하지 않고 자국 화폐인 포린트(Ft)를 사용한다. 2026년 7월 30일 현재, 포린트의 매매 기준율은 4.6원이다. 곧, 1포린트를 원화로 환산하면 4.6원이라는 뜻이다. 지난 4월 5원대를 넘어섰다가 최근 다소 안정화 된 상태다.
굳이 '착한 물가'를 찾는다면, 대중교통 요금 정도를 꼽겠다. 이는 기본적인 삶을 보장한다는 사회주의 체제의 흔적처럼 여겨졌다. 대중교통이 통합 운영되는 부다페스트 시내의 버스와 트램, 지하철의 1회 이용 승차권은 500포린트다. 우리 돈으로 2500원이 조금 안 되는 액수다. 물론 다른 교통수단으로 갈아타려면 별도의 승차권을 구매해야 한다. 하루와 한 달 동안 무제한 사용이 가능한 정기권도 있고, 1회권이라도 30분, 90분 내 환승 등 조건에 따른 승차권도 있다. 비교적 저렴한 대신 잘못 구매하고 승차했다간 엄청난 벌금이 부과될 수도 있다.
교통 요금을 제외하곤, 부다페스트에서 '착한 물가'란 정말 찾아보기 힘들었다. 유명 관광지 인근의 식당과 카페 등은 말할 것 없고, 발에 치일 듯 많은 슈퍼마켓, 심지어 뒷골목의 허름한 거리 음식을 파는 구멍가게에 이르기까지, 우리나라보다 싸다 싶은 곳은 눈 씻고 찾아봐도 없었다.
허름한 도로변 카페의 커피 한 잔과, 간단히 요기할 수 있는 거리의 주전부리조차 거의 1500포린트(약 7000원)를 넘는다. 아이스 아메리카노 가격이 2000포린트(약 9000원)라는 카페의 메뉴판을 보고 기겁한 경험도 있다. 500ml 캔 음료 하나가 400포린트(약 1800원)였다. 그나마 발품을 판 뒤 찾아낸 가장 싼 마트의 가격이었다. 에어컨이라도 쐴 양으로 들어가 생각 없이 꺼내 든 막대 아이스크림 하나의 가격도 650포린트(약 3000원)였다.
'급'이 다른 관광지 물가
유명 관광지의 입장료는 아예 '급'이 다르다. 그나마 먹거리라면 여기저기 가격을 비교하며 구매할 수 있는 선택지라도 있지만, 관광지 입장료는 비용을 아낄 수 있는 뾰족한 방법이 없다. 안 가고 안 보면 그만이지만, 어렵사리 해외여행까지 가서 포기할 수도 없는 노릇 아닌가.
비교적 저렴한 축에 드는 부다페스트의 박물관과 미술관 등의 입장료가 5000포린트(약 2만 3000원) 정도다. 대부분의 관광지 입장료는 엄두조차 나지 않는다. 민의의 전당인 국회의사당조차 내부를 관람하려면 1만 포린트(약 4만 6000원)의 입장료를 내야 한다. EU 회원국의 시민권자는 50% 할인이 되는데, '다른 지구인'에 대한 차별 대우로 느껴져 뒷맛이 개운찮다. 시오니즘의 창시자인 테오도어 헤르츨이 나고 자란 곳에 세워진 유대교회당 시너고그의 입장료도 1만 4500포린트(약 6만 7000원)였다.
더욱 충격적인 건, 속된 말로 '부르는 게 값인' 관광지 물가다. 솔직히 똑같은 물건이라도 동네마다, 가게마다 가격이 달라 매 순간이 '울며 겨자 먹는' 심정이었는데, 관광지의 그것과 견줄 바는 아니었다. 메뉴판을 보자마자 '눈 뜨고 코 베인다'는 표현이 떠오를 정도였다. 꼭 먹어봐야 한다고 이름 난 음식의 경우엔 그 정도가 더욱 심했다.
재래시장에서 비싸 봐야 1000포린트(약 4500원) 남짓인 랑고스(Langos)가 내가 간 곳에선 5000포린트(약 2만 2000원)를 훌쩍 넘고, 우리에게 '굴뚝 빵'으로 알려진 퀴르퇴슈컬라치(Kürtőskalács)도 가격 차이가 최소 다섯 배가 넘었다. 참고로, 랑고스는 납작한 튀김 빵 위에 치즈와 크림 등을 발라 먹는 음식이고, 굴뚝 빵은 설탕과 각종 향신료를 바른 원통형의 도넛이라고 생각하면 된다.
부다페스트의 유명 관광지일수록 그 격차가 심했다. 헝가리의 비싼 물가에 대한 외지인 여행자들의 충격이 유독 큰 건 그래서일 테다. 부디 지금 헝가리 여행을 준비하고 있다면, 애초 물가가 저렴할 거라는 기대를 접는 게 정신 건강에 도움이 될 것이다.