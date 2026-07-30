안원기 서산시의원 "AI 산업 전환 선제 대응…지역 미래전략 마련해야"

큰사진보기 ▲안원기 서산시의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

안원기 서산시의원이 서산시의 기존 주력산업에 인공지능(AI)을 접목하고 데이터센터와 관련 기업 유치 가능성을 검토하는 등 지역 차원의 AI 산업 전략을 마련해야 한다고 제안했다.안 의원은 30일 열린 서산시의회 제314회 임시회 제4차 본회의 5분 자유발언에서 "AI를 얼마나 잘 활용하고 이를 뒷받침할 기반시설을 갖추느냐가 국가와 도시의 경쟁력을 결정하는 시대가 됐다"며 "지금이 서산의 미래 먹거리를 준비해야 할 골든타임"이라고 밝혔다.그는 데이터센터를 AI 학습과 데이터 처리, 산업 운영을 뒷받침하는 핵심 기반시설로 규정하고, 정부와 지방자치단체가 AI 산업 생태계 구축 경쟁에 나서고 있다고 설명했다.서산은 대산석유화학단지와 자동차 산업, 대산항을 중심으로 한 물류 기반을 갖추고 있으며 수소산업과 미래항공모빌리티 등 신산업과 연계할 여건도 갖추고 있다는 것이 안 의원의 판단이다. 다만 대산석유화학단지가 글로벌 경기 둔화와 산업구조 변화에 직면한 만큼 기존 산업을 유지하는 데 그치지 않고 AI와 디지털 기술을 활용한 경쟁력 강화 전략이 필요하다고 강조했다.안 의원은 "앞으로는 공장만 많이 짓는다고 경쟁력이 생기는 것이 아니다"라며 "AI 연구개발과 데이터 산업, 첨단기업, 디지털 인재가 함께 모이는 산업 생태계를 구축해야 한다"고 말했다.이를 위해 우선 정부의 AI 정책과 국가 공모사업에 선제적으로 대응하고, 충남도와 협력해 데이터센터와 AI 관련 기업의 서산 유치 가능성을 검토할 것을 주문했다. 서산의 전력·산업·물류 여건 등을 종합적으로 분석해 지역 실정에 맞는 중장기 전략을 수립해야 한다는 제안이다.기존 주력산업의 AI 전환 지원도 과제로 제시했다. 석유화학과 자동차, 물류 분야에 AI를 접목해 생산성과 안전관리 수준을 높이고, 농업 분야에서는 스마트팜과 정밀농업을 확대해야 한다고 밝혔다.행정 분야에서는 시민 수요를 분석한 맞춤형 서비스와 에너지·환경 관리에 AI 기술을 활용하는 방안을 검토해야 한다고 제안했다.지역 인재 양성을 위한 산·학·연 협력체계 구축도 촉구했다. 지역 대학과 연구기관, 기업이 함께 교육과 연구개발 사업을 추진해 AI 전문인력을 양성하고, 청년들이 지역에서 배우고 취업할 수 있는 기반을 마련해야 한다는 것이다.안 의원은 "오늘의 준비가 10년 뒤 서산의 경쟁력과 청년 일자리, 지역경제의 새로운 성장동력이 될 것"이라며 "서산이 AI의 흐름을 뒤따르는 도시가 아니라 미래산업을 선도하는 도시로 도약해야 한다"고 말했다.