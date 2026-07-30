강준현 민주당 세종시당위원장 "행정수도 특별법 연내 통과 총력"

큰사진보기 ▲강준현 더불어민주당 의원이 30일 세종시청 브리핑실에서 민주당 세종시당위원장 퇴임 기자회견을 열었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강준현 의원은 이날 지난 2년간의 민주당 세종시당위원장 퇴임 소회와 함께, 향후 '행정수도 특별법 연내 통과' 등 세종시 핵심 현안 해결에 매진하겠다는 구상을 밝혔다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

강준현 더불어민주당 의원(세종시을)이 30일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 지난 2년간의 민주당 세종시당위원장 임기를 마치는 퇴임 소회와 함께, 향후 '행정수도 특별법 연내 통과' 등 세종시 핵심 현안 해결에 매진하겠다는 구상을 밝혔다.강 의원은 이날 모두발언을 통해 "지난 2년은 대한민국 민주주의와 세종의 미래를 결정한 중대한 시간이었다"며 "12·3 비상계엄 당시 헌정질서를 지키기 위해 국회 담장을 넘어 계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여했고, 시민들의 용기와 힘으로 새로운 국민주권정부를 출범시켰다"고 회고했다.이어 세종시당을 이끌며 거둔 정치적·지역적 성과를 강조했다. 강 의원은 "제21대 대선에서 세종시는 이재명 대통령에게 55.62%라는 압도적 지지를 보내주셨다"며 "지난 6월 지방선거에서도 민주당은 세종시장을 탈환하고, 세종시의회 전체 21석 중 18석을 확보하는 등 직전 13석보다 5석이나 늘어난 큰 성과을 거뒀다"고 평가했다.임기 중 추진해 온 '행정수도 세종 완성을 위한 투트랙 전략'의 결실도 구체적으로 제시했다. 강 의원은 "2021년 발의한 국회세종의사당 설치법 통과를 시작으로 올해 5월 마스터플랜이 확정돼 2029년 하반기 착공, 2033년 상반기 준공을 앞두고 있다"며 "대통령 세종집무실 역시 2029년 8월 입주를 목표로 차질 없이 추진 중"이라고 밝혔다. 아울러 지난해 10월 본회의를 통과한 세종지방법원설치법에 따라 올해 6월 설계공모가 공고됐으며, 2031년 상반기 개원을 목표로 진행되고 있다고 덧붙였다.강 의원은 시당위원장 직을 내려놓은 뒤 국회에서 완수할 최우선 과제로 '행정수도 특별법 연내 통과'를 제시했다. 강 의원은 "2004년 헌법재판소의 위헌 결정 이후 세종시는 아직 행정수도로서의 법적 지위를 확보하지 못하고 있다"며 "지난해 6월 24일 대표 발의한 '행정수도 건립을 위한 특별조치법안'의 연내 국회 통과에 사력을 다하겠다"고 다짐했다.법안 심사 전망에 대해서는 "작년 7월부터 국토부·행복청과 협의해 마련한 정부안을 바탕으로 여야 의원들의 공동 대표 발의가 완료되어 심사 속도가 매우 빠를 것"이라며 "오는 9월 정기국회가 시작되면 국토위 법안1소위에서 본격적인 병합 심사가 진행된다"고 설명했다.헌법재판소의 위헌 우려에 대해서도 "2004년 당시와 달리 현재는 주요 중앙부처 이전, 국회의사당·대통령 집무실·지방법원 건립 등으로 실질적 관습이 형성됐다"며 여야 법조인 출신 의원들과 당 지도부 역시 합헌 결정을 예상하고 있다고 덧붙였다.한편, 뉴스피치의 질의에 답변하며 시당위원장 불출마 경위를 들려준 강 의원은 "당원분들의 출마 권유가 많았고 개인적인 고민도 깊었다"면서도 "8월 전당대회를 한 달 앞둔 중요한 시점에 중앙당 수석대변인직을 사퇴하는 것은 당의 입장이나 시기상 부적절하다고 판단해 선당후사를 결정했다"고 배경을 설명했다.이어 단독 출마한 원외 지역위원장을 중심으로 진행 중인 시당위원장 찬반 투표에 대해 "당원들의 선택에 맡길 부분"이라며 신임 지도부에 대한 신뢰를 나타냈다.강 의원은 퇴임 후에도 민주당 세종시당이 집중해야 할 핵심 현안으로 단연 '행정수도 특별법 제정'을 꼽았다. 그는 "노무현 전 대통령이 세종시를 건설한 초심과 국가 균형성장의 당위성을 망각해서는 안 된다"며 "새롭게 출범할 시당 지도부와 긴밀히 협력해 세종시의 정체성을 확립하고 숙원 과제인 특별법 통과에 역량을 모으겠다"고 강조했다.아울러 최근 당원 2000여 명이 전달한 김종민 의원 복당 이슈에 대해서는 "정치적인 사안으로 현 단계에서 구체적으로 언급하는 것은 적절하지 않다"며 말을 아꼈다.이어 지역 주요 현안과 관련한 질의에도 구체적인 답변이 이어졌다. LH의 조치원·연기 공공주택지구(1만 2천 세대) 사업 철회 추진에 대해 강 의원은 "지난 6년간 개발제한으로 재산권 행사에 불이익을 받은 토지주들의 피해가 심각하다"며 "신임 LH 사장, 행복청장, 국토부 장관을 만나는 등 철회 이유를 정확히 파악하고 주민 피해 최소화와 함께 국가산단 연계 민간 개발 등 대안 마련에 나서겠다"고 밝혔다.국회 정무위원회 소속으로서 2차 공공기관 세종 이전 방안도 제시했다. 강 의원은 "정부가 하반기 발표를 목표로 200여 개 대상 기관 이전 매뉴얼을 작성 중"이라며 "대통령 세종집무실 건립에 맞춰 대통령 직속 위원회 및 성평등가족부 등의 세종 이전을 위해 청와대와 지속 협의하겠다"고 강조했다.강 의원은 이날 "지난 2년간 국민주권정부 수립과 지방선거 승리를 위해 함께해 주신 당원과 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "비록 세종시당위원장이라는 무거운 책임은 내려놓게 되었지만, 국회 현장에서 행정수도특별법 통과와 세종 현안 해결에 매진하고 새롭게 출범할 세종시당과도 긴밀히 협력하겠다"고 강조했다.그러면서 "이재명 정부와 세종시정의 성공을 뒷받침해 보내주신 지지를 실질적인 성과로 돌려드리겠다"며 "행정수도 완성은 세종시민과의 약속이자 저의 정치적 소명인 만큼, 시민들과 함께 대한민국의 행정수도 세종의 미래를 더 빠르게 열어가겠다"고 약속했다.