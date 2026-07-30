'빵집 면접' 질문에 홍명보 "정상 절차", 정몽규 "벤투 비난도 많았다"

큰사진보기 ▲정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 증인 선서문을 제출한 뒤 증인석에 착석하고 있다. 오른쪽은 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

조계원 : 클린스만과의 (계약을 해지하며) 위약금 문제를 책임졌나.

정몽규 : 절차가 잘못된 경우에 책임지겠다고 했었다.



조 : (위약금 중) 한 푼이라도 지급했나.

정 : 절차가 잘못됐다고 생각하지 않는다.

홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 이른바 '빵집 면접' 이후 대표팀 감독으로 졸속 선임된 것과 관련해 여전히 문제가 없다는 입장을 밝혔다. 같은 의견을 내보인 정몽규 전 대한축구협회장은 2022년 카타르 월드컵을 성공적으로 이끈 파울루 벤투 전 감독과의 재계약 불발을 두고 "벤투에 대한 비난도 많았다"고 주장했다.두 사람은 30일 오전 국회 문화체육관광위원회 회의장에서 열린 '대한축구협회 현안 관련 청문회'의 증인으로 출석했다.배현진 국민의힘 의원은 홍 전 감독에 "2024년 7월 5일, 감독 추천에 아무 권한이 없던 이임생 당시 대한축구협회 기술총괄이사가 밤 11시에 빵집에서 감독님을 면접하듯이 만난 이후에 별도 면접 과정과 PT 없이 (감독으로) 선임됐다"라며 "당시 축구협회 관계자들과 축구 팬들이 이 문제를 이미 지적했는데, 한때 영웅이던 홍명보는 (직후 국회 문체위 현안질의에 출석해) '모르겠다'고 답했다. 맞냐"고 질의했다.홍 전 감독이 "맞다"고 답하자, 배 의원은 "축구협회 전무이사도 하고, 축구협회 행정에 대해서 누구보다 훤히 봤을 텐데, 빵집 앞에서 하는 면접으로 감독이 될 수 있다는 것에 대해서 '이상하다', '후배들, 축구관계자들 보기에 낯부끄럽다'는 생각 안 했냐"라고 되물었다. 홍 전 감독은 곧바로 답하지 않았고, 배 의원은 거듭 "그때 절차적 무시와 행정 누락이 있었다라고 실토할 생각 없냐"라며 "사과하면 좋겠다"라고 말했다.그러자 홍 전 감독은 "전력강화위원회에서 나한테 제안을 하러 왔을 때 정상적인 절차를 거쳐서 왔다고 생각했다"라며 "집 앞에서 (이 전 이사와) 만난 것은 국민들께서 불투명하다고 생각은 하실 수 있다고 생각이 든다. 하지만 집 앞에서 만났다고 해서 어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 한 번도 없다"라고 주장했다.홍 전 감독은 2년 전 같은 곳에서 열린 현인질의에서도 같은 답변을 내놨다. 그는 당시 감독 선임 과정이 부적절했다는 지적에 "국민들이 공분하는 것에 대해서는 송구스럽다"면서도 "(절차적인) 문제가 없다. 감독직을 수락한 건 전력강화위원회에서 1순위에 올랐다고 해서 수락한 것"이라고 주장했다.임오경 더불어민주당 의원은 정 전 회장에 "4년간 국가대표 A팀 감독을 맡고, 카타르 월드컵에서 16강 진출을 이끌어낸 벤투 감독과 왜 재계약을 하지 않았냐"고 물었다.정 전 회장은 "벤투 감독은 4년 동안 여러가지 우여곡절이 많았다"라며 "벤투에 대한 비난도 많았다. 똑같은 선수들만 갖고, 똑같은 전술로 4년간 해서 벤투 이후가 걱정이 된다는 것이었다"라고 답했다.이어 그는 "벤투가 4년 계약을 고집한 것도 (재계약을 하지 않은) 이유 중 하나"라며 "제가 '1년 뒤 아시안컵에서 4강 진출을 한다면 (다음) 월드컵까지 계약을 하겠다'고 제안했는데, 벤투 감독이 거절했다"라고 덧붙였다. 이에 임 의원은 "벤투 감독에게 8년을 맡기는 건 협회 측에서 부담스럽다는 보도가 나왔는데, 8년이 부담스럽냐"고 물었고, 정 전 회장은 거듭 "벤투 감독에 대한 비난이 많았다. 그래서 안 했다"고 답했다.정 전 회장은 홍 전 감독뿐만 아니라 현 상황의 발단으로 평가되는 위르겐 클린스만 전 감독의 선임 과정과 관련해서도 문제가 없다는 점을 거듭 주장했다. 이 역시 국회 현안질의 때와 같은 답변이었다.이정문 더불어민주당 의원이 "홍명보와 클린스만 감독의 선임, 그밖의 축구협회 행정과 관련해 잘못이 없다는 입장이 유효한가"라고 묻자, 정 전 회장은 "문체부에서 (특정감사를 통해) 지적한 여러가지 개선사항에 대해 즉시 개선한 부분도 있고 그 의견이 틀린 부분에 대해선 항소가 진행된 것으로 안다"라고 답했다.조계원 더불어민주당 또한 이 문제를 지적하며 "클린스만의 위약금 문제에 대해 책임을 졌나"라고 캐물었다.정 전 회장은 조 의원이 "홍명보 감독이 본인으로 인해 임명된 것 아니냐"는 질문에도 "전력강화위원회에서 추천했다"고 답했다. 이에 조 의원은 "이임생이 무슨 전력강화위원회인가"라며 "당시 정해성 위원장이 사임하고 12인 전강위 체제가 아닌 5인 체제 전강위가 이임생에게 감독 선임 권한을 이임했다. 어떻게 그럴 수 있나. 자체가 불법이다. 이를 묵인한 게 (정몽규) 회장 아닌가"라고 꼬집었다.