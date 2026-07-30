김혜림 서산시의원 "물 새는 장애인복지관, 조속히 이전해야"

큰사진보기 ▲김혜림 서산시의원이 30일 서산시 장애인복지관의 조속한 이전을 집행부에 촉구하고 있다. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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김혜림 서산시의원이 누수와 위생 문제가 심각한 서산시 장애인복지관의 조속한 이전을 집행부에 촉구하고 나섰다.김 의원은 30일 열린 제314회 서산시의회 임시회 5분 자유발언에서 "최근 예천동 장애인복지관 현장을 방문한 결과, 장마철이 아닌 평상시임에도 벽면 곳곳에서 물이 새고 지하 식당에서도 누수가 확인됐다"며 현장 실태를 지적했다.이어 "벽에서 물이 새고 곰팡이와 습기가 발생하는 공간에서 재활과 교육이 이뤄지고 식사가 제공되는 것은 장애인들의 안전과 위생을 위협하는 심각한 문제"라며 시급한 대책 마련을 강조했다.서산시는 당초 성연면 왕정리 부지에 장애인복지관 신축을 추진했으나, 시설 노후화 문제를 신속히 해결하기 위해 성연면 공공서비스센터 건물을 리모델링해 이전하는 방식으로 사업을 추진 중이다.이에 대해 김 의원은 "예산 절감과 사업 속도를 위해 리모델링으로 선회한 방향 전환은 합리적이나, 세부 일정이 지연되면서 이전 목표 시점이 2027년 7월로 예정돼 당초 신축 계획(2027년 말)과 완공 시기에 큰 차이가 없다"고 아쉬움을 표했다.김 의원은 집행부에 ▲ 복지관 이전 사업의 후속 절차 신속 추진 ▲ 이전 완료 전까지 현 시설의 누수 및 위생 문제 응급 보수 실시 ▲ 이용자·가족·종사자 의견을 반영한 공간 설계 등을 강력히 당부했다.김혜림 의원은 "아름다운 랜드마크 조성도 중요하지만 단 한 명의 시민이라도 일상의 안전과 위생에 위협을 받는 사각지대가 있어서는 안 된다"며 "장애인복지관이 하루빨리 안전하고 쾌적한 공간으로 새롭게 태어날 수 있도록 모든 행정력을 집중해달라"고 당부했다.