세종시의회, 재정특례 종료 앞두고 제도개선 촉구... "행정수도 걸맞은 재정기반 마련해야"

큰사진보기 ▲세종특별자치시의회는 30일 열린 제108회 임시회 제2차 본회의에서 박병남 의원이 대표 발의한 '행정수도 세종의 지속가능한 재정기반 확립을 위한 제도개선 촉구 결의안'을 의결했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲30일 열린 세종특별자치시의회 제108회 임시회 제2차 본회의에서 의원들이 안건을 심의·의결하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정수도 세종특별자치시가 광역과 기초 사무를 동시에 수행하는 특수한 구조 속에서도 현행 재정지원 체계의 한계로 인해 재정 압박을 받고 있다. 특히 오는 2026년 말 재정특례 종료를 앞두고 있어 재정 공백에 대한 우려가 커지자, 세종시의회가 국회와 정부를 향해 조속한 제도개선을 촉구하고 나섰다.세종특별자치시의회는 30일 열린 제108회 임시회 제2차 본회의에서 박병남 의원이 대표 발의한 '행정수도 세종의 지속가능한 재정기반 확립을 위한 제도개선 촉구 결의안'을 공식 의결했다.세종시는 별도의 기초자치단체를 두지 않은 '단층제' 지방자치단체이자, 국가 핵심 기능을 수행하는 행정수도다. 하지만 현행 보통교부세 산정체계는 광역과 기초가 분리된 일반적인 지자체 구조를 중심으로 설계되어 있어, 세종시가 실제 수행하는 기초행정 수요를 충분히 반영하지 못하고 있다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다.도시 성장과 인구 증가에 따라 행정·재정 수요는 폭발적으로 증가하는 반면, 현재의 보통교부세 규모로는 이에 대응하기 역부족인 상황이다. 여기에 더해 국가가 조성한 주요 공공시설들이 세종시로 지속 이관되면서 유지·관리에 따른 시의 재정 부담도 해마다 확대되고 있다.세종시의회는 그동안 보통교부세 재정특례 기한제한 폐지 또는 안정적 연장, 단층제 특성을 반영한 산정방식 개선, 정률제 도입 및 항구적인 재정지원체계 마련을 지속적으로 건의해 왔다.현재 국회에는 세종시 재정특례 강화와 단층제 행정수요 반영을 위한 '세종시법 개정안'이 발의돼 있으며, 행정수도 지위에 상응하는 국가 재정지원 근거를 마련하기 위한 '행정수도법안'도 논의 중이다. 정부 역시 세종시의 행정·재정구조를 살피기 위한 협의와 검토를 이어가고 있다.세종시의회는 향후 구체적인 보통교부세 산정기준을 마련하는 과정에서, 단층제 운영에 따른 재정적 효과와 행정수요를 종합적이고 객관적으로 분석하고, 이를 토대로 세종시의 실제 현황을 정확히 반영하는 합리적인 기준이 마련되어야 한다고 강조했다.이에 따라 의회는 ▲ 국회의 세종시법 개정안 조속 심사·의결 및 후속 조치 마련 ▲ 세종시의 행정수도 지위에 상응하는 안정적인 재정지원 근거 법률 제·개정 조속 추진 ▲ 광역·기초사무 동시 수행에 따른 단층제 재정수요의 법령 내 합리적 반영 및 구체적 시행방안 구축 등을 강력히 촉구했다.세종시의회는 이날 채택된 결의안을 대통령실, 국회의장, 국무총리, 기획재정부 장관, 행정안전부 장관, 국토교통부 장관, 국회 행정안전위원회, 각 정당 대표 등에 전달할 예정이다.한편 세종시의회는 이날 회기에서 해당 결의안을 포함해 조례안, 민간위탁 동의안, 2026년도 제1회 추가경정예산안 등 총 46개 안건을 심의·의결하며 제108회 임시회 일정을 모두 마무리했다.2026년 말 특례 종료 시한이 다가오는 가운데, 세종시가 지속가능한 행정수도로 자리매김할 수 있도록 국회와 정부가 실질적인 법안 제·개정으로 응답할지 귀추가 주목된다.