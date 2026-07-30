정몽규·홍명보에 판 깔아주고 대뜸 대통령 비난한 국힘 의원

큰사진보기 ▲정몽규 전 대한축구협회장(왼쪽)이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 홍명보 전 축구대표팀 감독. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

김석기 : 대통령께서 이번 32강 탈락에 대해 언급하신 내용에 대해 그것이 과연 국민들의 마음을 달래는데 도움이 됐는지 그 얘기도 못합니까. 이 자리에서 대통령 이야기하면 안 됩니까.



최민희 : 안 됩니다.



김 : 왜 안됩니까. 국민을 대표해 대통령에 대해 발언하면 안 됩니까.



최 : (대한축구협회 청문회와) 관계된 발언만 하세요.

큰사진보기 ▲김석기 국민의힘 의원. 사진은 지난 2월 26일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 의원총회에 참석하기 위해 회의장으로 향하는 모습. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 증인 선서를 한 뒤 이재정 위원장에게 선서문을 제출하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

대한축구협회 청문회의 첫 질의자로 나선 김석기 국민의힘 의원이 문제의 중심에 있는 정몽규 전 회장, 홍명보 전 감독에게 변명의 기회를 준 뒤 대뜸 이재명 대통령을 비난했다.김 의원은 30일 오전 국회 문화체육관광위원회 회의장에서 진행된 '대한축구협회 현안 관련 청문회'에서 "(북중미 월드컵 결과에) 우리 국민들이 실망하고 분노한 와중에 대통령께서 '감독이 무능해서 그렇다', '내편 인사해서 그렇다'라고 SNS에 글을 썼다"라며 "이 말씀이 그 상황에서 적절했는지 의문이다. 대통령의 인사를 보면 내편 인사가 많다. 그런 그 결과도 결국 불을 보듯 뻔한 것 아니냐"라고 주장했다.이어 김 의원은 "지금 32강 탈락에 대해 우리 정부가 제대로 노력하지 않았다는 반성은 전혀 없는 듯하다"라며 "(정부는) '모든 책임이 대한축구협회에 있다', '회장과 감독이 잘못해서, 선정 절차가 잘못돼 이런 결과가 생겼다'고 하는데 바람직한가"라고 덧붙였다.김 의원의 질의가 마무리된 뒤 최민희 더불어민주당 의원은 의사진행발언 기회를 얻어 "대한축구협회의 30년 묵은 문제점을 해소하기 위해 지혜를 모으는 자리인데 첫판부터 왜 대통령을 끌어들이나"라고 지적했다. 이어 최 의원은 "청문회에 충실히 임해주길 바란다"라며 "(이재정) 위원장도 저렇게 엉뚱하게 주제와 빗나간 이야기를 하면 제재해달라. 충실하게 하시죠"라고 쏘아 붙였다. 이 말에 김 의원이 발끈하며 현장에선 잠시 고성이 오갔다.이재정 문화체육관광위원장은 양측을 제지하며 "논점을 회피한 질의에 대한 책임은 개별 의원이 지는 것"이라며 "(오늘 청문회에서) 평가의 대상은 비단 대한축구협회만이 아니다. 이 자리에 임하는 의원들의 진중함이나 정확함, 책임감도 국민들께서 보고 계신다"라고 꼬집었다. 그러면서 "정쟁적 요소를 제외하고 사안에 집중해 달라"라고 덧붙였다.문제가 된 발언 직전 김 의원은 이날 청문회의 핵심 증인이자 대한축구협회 밀실 행정 및 카르텔 의혹의 핵심인 정몽규 전 회장과 홍명보 전 감독에게 "현재의 심경이 어떤가"라고 질문했다. 이에 두 사람은 미리 준비한 듯한 내용을 특별한 제지 없이 그대로 발언했다.정 회장은 "먼저 재임 기간 동안 한국 축구의 발전을 위해 최대한 노력했으나 일련의 논란과 북중미 월드컵의 미흡한 결과에 대해 죄송하다는 말씀을 드린다"라며 "협회장으로서 책임을 통감하고 국민과 축구팬 여러분의 기대에 미치지 못한 것에 대해 송구스럽게 생각한다"고 말했다. 이어 "회장 사퇴 이후 기업인으로서 경영에 집중하고 사회에 기여하겠다"라며 "오늘 청문회를 통해 (지적을) 경청하고 성실히 답변하겠다"라고 말했다.홍 감독 또한 "이번 북중미 월드컵 결과에 대해 국민들의 기대에 부응하지 못한 점 먼저 죄송하다는 말씀을 드린다"라며 "그동안 대표팀에 보내주신 기대해 보답하지 못한 책임을 무겁게 받아들인다"라고 말했다.그러면서 "오늘 제가 알고 있는 사실과 져야 할 책임을 피하지 않고 있는 그대로 말씀드리겠다. 위원장님과 위원님들께서 국민을 대신해 묻고 확인하는 이 자리의 뜻도 무겁게 받겠다"라며 "(저와 대한축구협회로 인해) 귀한 시간 내주신 점 송구하다"라며 "질문 잘 듣고 성실히 답변하겠다"라고 덧붙였다.