"그거 먹으면 근육 빠진대" 이 말에 흔들렸다면

간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람입니다. 건강한 방식으로 사는 이야기를 이어가 볼게요.

"제가 잘못 고른 걸까요?"

"그래놀라랑 요거트를 같이 먹으면 좋다길래 유튜브를 보고 여러 맛을 골라 샀거든요. 그런데 옆에서 그러는 거예요. 다이어트하는 사람이 무슨 그래놀라냐고, 그거 먹으면 근육 빠진다고요. 닭가슴살에 방울토마토 같은 것만 먹어야 한다면서요."

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큰사진보기 ▲좋은 선택이 차곡차곡 쌓여서 흐름을 만듭니다. ⓒ mtbaque on Unsplash 관련사진보기

"주변에 휘둘리지 않고 올바르게 판단해서 용기를 가지고 결정하는 것, 이는 하루하루 일상에 필요한 힘입니다."

덧붙이는 글 | 향후 작업하는 책 원고 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다

얼마 전 한 회원님이 이런 고민을 보내주셨어요.저는 이 고민에서 마지막 한 마디가 제일 먼저 눈에 들어왔어요. "제가 잘못 고른 걸까요?" 사실 이건 그래놀라를 먹어도 되냐 안 되냐를 묻는 게 아니었어요. 좋아서 이것저것 골라 담았는데, 누가 한 마디 하니까 '아 내가 틀린 선택을 했나, 나 혼자 잘못 알고 있었나' 싶어서 마음이 흔들리신 거죠. 그래서 저는 그 마음부터 먼저 안아두고 이야기를 시작하고 싶었어요.우리는 왜 이렇게 쉽게 흔들릴까요. 저는 정보가 너무 많아서 그런 것 같아요. 다이어트든 육아든 공부든, 누구는 이렇게 하라 누구는 저렇게 하라, 이건 맞고 저건 틀리다는 말이 넘쳐나잖아요. 저도 '어 정말?' 그럴 때도 정말 많고요. 그중에서도 '큰일 난다', '이거 먹으면 망한다' 하고 겁을 주는 말이 더 자극적이라 더 멀리 퍼져요.게다가 내가 좋아하고 믿는 사람이 하는 말이면 그게 맞다는 마음이 더 강해지고요. 그런데 이렇게 동요되는 진짜 이유는요, 내가 딛고 설 기준이 없어서예요. 기준이 없으니까 이 사람 말에 '아 그런가' 하고 저 사람 말에 또 아닌가 이게 맞나? 손바닥 뒤집듯이 이리저리 움직입니다. 그래서 저는 이럴 때일수록 나한테로 돌아오자고 말씀드려요.사실 특정 식품 하나를 먹었다고 살이 찌거나 빠지지 않아요. 훨씬 중요한 건 하루 전체의 먹은 양과 움직인 양, 그리고 그게 일주일, 한 달 동안 어떻게 흘러갔는지예요."그래놀라 먹으면 근육 빠진다"는 말도 여기서 같이 짚어볼게요. 그래놀라 한 그릇 먹었다고 근육이 빠지진 않아요. 근손실은 단백질이 오래 부족하거나 전체적으로 너무 극단적으로 덜 먹을 때 오는 거지, 특정 식품 하나가 만드는 일이 아니거든요. 그러니까 이것도 결국 같은 얘기예요. 하나를 먹었느냐 안 먹었느냐가 아니라, 전체 흐름을 봐야 한다는 거에요.그러던중 한 회원님이 떠올랐습니다. 지난주에 체중이 생각보다 안 빠졌다고 실의에 빠져 계셨어요. "저 어제 운동도 했고요, 지난주보다 활동량도 좀 늘었는데 체중이 안 빠져 있어서 너무 속상해요." 어제 운동도 하고 적게 먹었으니 오늘은 당연히 빠져 있어야 한다고 생각하신 거죠.그런데 그분의 한 달을 들여다보면 얘기가 좀 달라요. 6월 중순부터 7월 내내 주말마다 술자리가 계속 있으셨고, 업무까지 늘면서 하루에 수면 시간이 네다섯 시간밖에 안 되던 7월이었거든요. 이런 한 달의 흐름은 안 보이고, '나 어제 운동 했으니까 빠져 있어야 해' 하는 하루짜리 기대에 갇히신 거예요.그래서 하루의 결과에 일희일비하지 않는 게 정말 중요해요. 어제 뭘 했다고 오늘 당장 달라지는 게 아니라, 좋은 선택이 차곡차곡 쌓여서 흐름을 만드는 거니까요. 그리고 '~만 먹어야 한다'는 것도 없어요. 그래놀라 드셔도 됩니다. 다만 하나 봐두시면 좋은 건, 시판 그래놀라가 종류마다 첨가당이 꽤 많은 편이라 자주 먹다 보면 단맛을 더 찾게 되기도 하고, 양에 비해 열량이 높은 편이기도 해요.그러니까 먹지 마세요, 이런 말은 전혀 아니고요. 단맛이 당길 때는 과일 같은 자연식품 쪽에서 채워주시는 것도 좋다는 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 결국, 누구 말이 맞냐 내가 틀렸냐 하는 싸움이 아니에요. 누구 말이 맞는지를 찾으려고 하면 계속 이 사람 저 사람한테 흔들릴 수밖에 없어요. 그게 아니라 내 하루, 내 일주일, 내 한 달을 보는 눈이 한번 생기면요, 그때부터는 누가 뭐라고 해도 '아 나는 내 흐름을 보고 있으니까' 하고 안심이 됩니다.일본의 에세이스트 마쓰우라 야타로는 잡지 <생활의 수첩> 편집장을 지내며 오랫동안 일상의 태도에 대해 써온 사람이에요. 그의 책 <좋은 감각은 필요합니다>에 이런 문장이 있어요.저는 이 말이 다이어트에도 똑같이 필요하다고 생각해요. 어떤 그래놀라가 좋은지 나쁜지를 세상의 기준에서 찾으려 하면 계속 흔들리지만, 내 흐름을 보는 눈이라는 나만의 기준이 생기면 그때부터는 스스로 판단하고 결정할 수 있게 되거든요.그런데 이 기준이라는 게, 사실 누가 정해주거나 하루아침에 생기는 게 아니에요. 저도 그랬어요. 이것저것 해보고, 실패도 하고, 몸이 상해도 보고, 그렇게 부딪히면서 아주 천천히 만들어졌거든요. 그러니까 지금 흔들리는 게 이상한 게 아니에요. 아직 그 기준을 만들어가는 중인 거죠.그 기준 하나 세우는 것. 그게 오늘 제일 드리고 싶은 이야기였어요. 그러니까 지금, 잘못 고르신 거 하나도 없습니다.