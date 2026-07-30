"대학·영유아 지원 확대" 의견 같은 두 장관, 결정적 차이는?

'교육재정 축소' 논란을 빚고 있는 지방교육재정 교부금(아래 교육교부금) 개편 윤곽이 드러나고 있다. 최교진 교육부장관과 박홍근 기획예산처 장관이 앞서거니 뒤서거니 하며 올린 페이스북 글을 통해서다.
두 장관은 "대학, 영유아, 평생교육 지원 확대"라는 방향에는 의견이 같았지만, 재원 조달 방식에서 결정적 차이를 보였다(관련 기사: "교육재정 축소 반대" 140개 단체 반발, 정근식 "서명운동이라도..."
https://omn.kr/2j8dz).
박홍근 "교육교부금 개편" vs. 최교진 "내국세 연동 체계 유지"
박홍근 장관은 지난 29일 글에서 "교육교부금 개편으로 확보되는 재원은 교육과 인재 분야에 더 전략적이고 균형적으로 쓰일 것"이라면서 "영유아 교육을 강화하고, 고등교육의 경쟁력을 높이며, AI 대전환 시대에 필요한 직무 재교육과 평생교육 기반을 마련하는데 활용돼야 한다"라고 제안했다.
최교진 장관도 "초과 세수 등으로 확보된 재원은 영유아 교육, 고등교육, 평생교육, 인공지능(AI)교육 등 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 교육 분야에 사용될 수 있도록 법률로 보장되어야 한다"라고 강조했다(관련 기사: '교육재정-내국세 연동 폐지' 시도에 맞선 최교진 교육부장관
https://omn.kr/2j50q).
추가 확보된 교육 재원을 어디에 쓸지에 대해서는 두 장관이 의견 일치를 보인 것이다. 하지만 재원 조달 방식에서는 결정적 차이를 보였다.
박홍근 장관은 1972년부터 54년째 유지해 온 '교육교부금의 내국세 연동'을 깨서 재원을 마련하는 방식을 제안한 반면, 최교진 장관은 '연동 방식을 유지하면서 초과 세수에 대해서는 미래대응기금을 마련하는 방식'을 제안했다. 우리나라는 내국세의 20.79%를 교육교부금으로 돌려 교육에 고정 투자하도록 하고 있다. 교육재정을 안정적으로 확보하기 위해서다.
"교육교부금 개편은 교육이 필요한 곳에 재정을 보다 합리적으로 배분하자는 것입니다. 학생 수와 교육 현장의 변화, 지방교육청의 고용 현황 등을 종합적으로 고려해 교육재정을 보다 효율적이고 미래지향적으로 활용하자는 뜻입니다."(박홍근)
"교육부는 내국세 연동 체계는 유지하되, 학령인구 감소를 일부 반영하면서 일정 수준을 초과하는 재원은 미래대응기금으로 전출하는 방안을 검토하고 있습니다. 이는 교육재정의 안정성은 지키면서도 미래 교육 분야에 전략적으로 투자하기 위한 균형 있는 대안입니다."(최교진)
이와 관련해 교육교부금을 직접 집행하는 시·도 교육감들의 협의체인 대한민국교육감협의회는 지난 10일 성명을 내고 "병력이 감소한다고 국방비를 단순히 줄일 수 없듯, 학령인구 감소를 교육재정 축소의 직접적인 근거로 삼는 것은 복잡한 교육 현실을 단순한 산술로 재단하는 것"이라고 밝혔다.
이어 "교원단체와 학부모단체 등 교육 현장의 목소리는 이미 교육교부금 개편 반대라는 공통된 입장으로 모이고 있다"며 "이는 교육의 안정성이 훼손될 경우 그 피해가 고스란히 학생들에게 돌아갈 것이라는 절박한 공감대에서 비롯된 것"이라고 강조했다.
교육감협의회 "내국세 연동 폐지 반대, 미래대응기금 조성은 검토"
최 장관의 제안에 대해 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육감협의회도 교육부장관이 대안으로 제시한 '교육교부금의 내국세 연동제를 유지하면서 미래대응기금으로 전출하는 방식'에 대해서는 원칙적으로 동의하는 것으로 안다"라고 밝혔다.
교육감협의회 관계자는 30일 <오마이뉴스>에 "박홍근 장관과 기획예산처가 주장하는 교육교부금의 내국세 연동제 폐지에 대해서는 당연히 반대한다. 하기에 최교진 장관이 밝힌 내국세 연동제 유지 의견에 찬성하는 것"이라면서도 "미래대응기금을 조성하는 것에 대해서는 이후에 논의를 통해 검토할 것"이라고 설명했다.