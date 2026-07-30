[주장] 댐을 높이기 전에 '물 윤리'를 먼저 높여야 할 때

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덧붙이는 글 | (주)건화 부사장이자 공학박사이다. 전 한국건설기술연구원 선임연구위원으로서 우리나라 국가 '수자원장기종합계획'을 20년간 수립해 온 수자원 분야 전문가이다.

비가 와도 댐이 안 차는 기후위기 시대가 오고 있다. 그런데 정부는 지금 댐을 더 높이려 한다.환경부가 호남권 첨단산업단지의 공업용수 30만 톤 공급을 위해 '동복댐 15m 증고'를 기정사실화하고 있다. 기존 댐의 제방을 높여 저수 용량을 키우면 필요한 물을 안정적으로 확보할 수 있다는 구상이다. 하지만 이 계획은 공학적 현실과 '물 윤리(Water Ethics)'라는 두 가지 측면에서 모두 신중히 재고되어야 할 과제를 안고 있다.댐을 증고하여 물그릇을 키운다고 해서 무조건 물이 확보되는 것은 아니다. 댐을 채우는 것은 결국 하늘에서 내리는 비다. 기후위기로 극심한 가뭄이 반복되는 섬진강 유역은 이미 이 현실을 뼈저리게 경험하고 있다. 가뭄이 닥치면 메마른 대지가 빗물을 먼저 흡수해 버리기 때문에, 하천을 통해 댐으로 실제로 흘러드는 유입량은 평소보다 급격히 줄어든다.현재 동복댐 규모만으로도 가뭄 시에는 물을 다 채우지 못하는 것이 엄연한 수문학적 현실이다. 유입될 수자원이 절대적으로 부족한 상황에서 제방만 15m 더 높이는 것은 기대하는 만큼의 용수 확보로 이어지기 어렵다. 자칫 하늘에서 내리는 비에만 운명을 맡겨야 하는 거대한 '천수답(天水畓) 댐'으로 전락할 수 있다. 막대한 사회적 비용과 환경적 부담을 치르고도 정작 가뭄 때는 텅 빈 댐을 바라봐야 하는 상황이 올 수 있다는 뜻이다.물 윤리(Water Ethics)란 댐 건설 자체를 무조건 반대하는 구호가 아니다. 물을 단순한 산업 투입재가 아닌 공공의 자산으로 보고, 여러 대안의 사회적·환경적·경제적 타당성을 엄밀히 비교하여 자연과 인간 모두에게 더 나은 방향을 선택하는 합리성이다. 어느 하나의 방식을 미리 기정사실로 굳혀 버리는 순간, 그것이 바로 물 윤리가 경계하는 지점이다.댐 증고는 필연적으로 하천 생태계의 자연 순환을 제약하고, 수몰 지역 주민의 강제 이주와 문화유산 상실이라는 무거운 사회적 대가를 동반한다. 더 지속 가능하고 덜 갈등적인 대안이 존재한다면, 그 대안을 먼저 진지하게 검토하는 것이 올바른 물 윤리다.그렇다면 대안은 무엇인가. 자연을 훼손하지 않으면서도 안정적으로 물을 확보할 수 있는 길이 이미 존재한다. 바로 도심에서 매일 발생하는 '하수처리수의 고도 재이용'이다.도시에 사람이 사는 한 하수는 기상 조건과 무관하게 매일 일정하게 발생한다. 하늘이 메말라도 마르지 않는 가장 확실한 수원이다. 대만의 TSMC는 댐 수위 위기를 경험한 뒤 하수처리수를 초순수 생산의 핵심 원수로 전환했고, 싱가포르의 '뉴워터(NEWater)'는 이미 글로벌 첨단산업의 주요 용수로 자리 잡았다. 고도 처리된 하수 재이용수는 연중 수질이 일정하게 유지되어, 기상 이변에 따라 탁도가 요동치는 댐수보다 오히려 공정 수질 관리에 유리한 측면도 있다. 이들 나라가 하수 재이용을 확대하는 것은 단순한 기술 도입이 아니라, 기후위기에도 흔들리지 않는 물 안보를 확보하기 위한 생존 전략이다.일각에서는 "하수 역시 댐에서 생활용수가 공급되어야 발생하므로 댐 개발이 선행되어야 한다"고 주장한다. 그러나 이는 국가의 가뭄 대응 시스템에서 '물 공급의 우선순위'가 어떻게 작동하는지를 간과한 단선적인 시각이다.극한 가뭄 시 정부는 국민의 생명과 직결된 '생활용수'를 최우선으로 보호하기 위해 '공업용수'와 '농업용수' 공급을 먼저 제한한다. 반도체 공장이 댐에서 직접 공업용수를 공급받는다면, 가뭄 때 가장 먼저 단수 위험에 노출되는 것이 바로 그 반도체 공장이다.반면 도심 하수처리장으로 유입되는 하수는 국가가 가뭄 상황에서도 최우선으로 보장하는 '생활용수'의 안정적인 결과물이다. 도시 기능이 유지되는 한 하수는 매일 일정하게 발생한다. 하수 재이용수를 주수원으로 삼는다는 것은, 단수 위험이 높은 '공업용수'의 지위를 넘어 절대적으로 보호받는 '생활용수'의 공급 안정성에 연동하는 고도의 수자원 전략이다. 한 번 공급된 물을 다시 순환시켜 쓰는 것은 댐의 부담을 늘리지 않으면서 수자원의 가치를 최대화하는 가장 효율적인 방법이기도 하다.정부가 동복댐 증고만을 주수원의 단일 대안으로 기정사실화하기보다는, '광주 하수처리장 재이용수'를 동등한 선상에 올려 사업의 신속성·경제성·환경성·기후 탄력성을 엄밀히 비교 평가하는 것이 지금 정부에 요청되는 최소한의 책임이다. 반도체 산업단지가 요구하는 것은 상징적 토목사업이 아니라, 가뭄이 와도 끊기지 않는 물이다.종합적인 평가 결과 더 나은 대안이 있다면 그것을 유연하게 수용하고 선택하는 것이 진정한 과학이자 진정한 윤리다. 이제는 댐을 높이기 전에, 자연과 대안을 두루 살피는 '물 윤리'를 먼저 높여야 할 때다.