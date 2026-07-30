"마을 전체가 배움터로"… 세종 해밀마을, 방학 활용 '실습형 진로인턴십' 눈길

큰사진보기 ▲제3회 해밀마을 진로인턴십’을 모두 수료한 학생들의 단체사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲다정고 김응현 교감의 ‘자기 이해와 진로 설계, 진로·진학 로드맵’ 특강 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲인턴십 기관에 참여하기 위한 모의면접에 학생들이 진지하게 임하는 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진로인턴십 참여기관인 해밀바른정형외과에서 학생들이 실제 직무를 체험하며 인턴십에 참여하는 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲해밀마을2단지 쿠키룸에서 진행된 베이킹체험하는 학생들 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲인턴십과정을 마치고 팀별 결과보고회를 진행한 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘제3회 해밀마을 진로인턴십’을 이끈 진로코디네이터, 해밀 초·중·고등학교 교사들 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 해밀마을에서 방학을 활용한 실천형 진로교육 프로그램이 운영돼 주목받고 있다.해밀 초·중·고등학교는 세종특별자치시교육청의 '2026년 방학 중 성장지원학교 진로교육 프로그램'의 일환으로 '제3회 해밀마을 진로인턴십'을 지난 7월 22일부터 28일까지 운영했다.이번 프로그램은 초·중·고 학생이 함께 참여하는 학교급 연계형 진로교육으로, 단순 일회성 체험을 넘어 실제 직무를 경험하는 실습 중심 활동으로 진행된 것이 특징이다.방학 동안 학생들의 자기주도적 진로 탐색을 지원하고 현장 경험을 통해 미래 설계 역량을 키우는 데 목적을 뒀으며, 특히 서로 다른 학교급의 학생들이 한 팀을 이뤄 진로를 설계하고 인턴십에 참여하도록 구성해 학교 간 연계를 강화했다.프로그램은 총 5일간 단계적으로 운영됐다. 1일차에는 다정고 김응현 교감의 '자기 이해와 진로 설계, 진로·진학 로드맵' 특강이 진행됐으며, 2일차에는 해밀중 이지선 교사의 지도 아래 직무 조사, 자기소개서 작성, 모의 면접이 이뤄졌다. 3일차에는 참여 기관에서 실제 인턴십을 수행하고 결과 보고서를 작성했으며, 4일차에는 체험 활동이 이어졌다. 마지막 날에는 진로교육 담당자와 학부모가 참석한 가운데 결과보고회와 수료식이 열렸다.이번 인턴십에는 해밀유치원, 세종시청, 남부소방서, 세종경찰서, 청소년정책연구원, 지역 병원(해밀바른정형외과)과 약국(해밀리약국), 웹소설(배은진작가) 작가 등 총 12개 기관이 참여해 다양한 직무 경험 기회를 제공했다.참여 학생 40명 중 37명이 수료했으며, 해밀 초·중·고 교사들이 공동으로 프로그램을 설계·운영하고 학부모가 진로코디네이터로 참여하는 등 학교와 지역사회가 함께 협력했다는 점에서도 의미를 더했다.특히 자기소개서 작성, 모의 면접, 근로계약서 이해 등 실제 진로 준비 과정이 포함되면서 단순 체험을 넘어 '실습 중심 진로교육'이라는 평가를 받고 있다. 또한 마을 전체가 하나의 배움터로 기능하며 지역과 학교가 협력하는 교육 모델을 제시했다는 점에서도 주목된다.프로그램을 기획한 해밀초 김현진 교사는 "진로 탐색을 성인이 된 이후로 미룰 필요 없이 학생 시기에 충분한 경험 기회를 제공하고자 했다"며 "자신의 삶을 돌아보고 미래를 설계하는 경험을 학교에서부터 시작하도록 돕고 싶었다"고 밝혔다.이어 "진로를 이야기할 때 흔히 더 넓은 세상만을 떠올리지만, 정작 자신이 살아가는 마을에서의 경험은 부족한 경우가 많다"며 "지역을 기반으로 한 실습 경험이 더욱 현실적이고 의미 있는 진로교육"이라고 강조했다. 또한 향후 과제로 반복 참여 학생을 위한 심화 프로그램 개발과 다양한 진로 경로 반영을 제시했다.학생들의 반응도 긍정적이다. 올해로 세 번째 참여한 해밀고 황재필 학생은 "다양한 기관에서의 경험을 통해 사람을 돕는 여러 방법을 알게 됐고, 교사라는 진로에 대해 더 깊이 고민하게 됐다"고 소감을 전했다. 해밀초 6학년 조경후 학생 역시 "유치원 교사의 어려움을 직접 느끼며 진로를 다시 생각하게 됐다"며 지속적인 참여 의사를 밝혔다.이번 3기 운영을 통해 참여 기관 확대와 프로그램 내실화라는 성과를 거뒀지만, 심화 과정 개발과 지속 가능한 운영 기반 마련 등은 앞으로 해결해야 할 과제로 남아 있다. 세종시교육청과 해밀마을은 이번 성과를 바탕으로 지역과 학교가 함께하는 진로교육 모델을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.