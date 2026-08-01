무크 '불교학 연구' 창간사

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한국종교학회 내에 불교분과가 설립된 것은 1994년이었습니다. 그동안 나름대로 분과활동이 지속되어 오다가 분과의 활성화를 도모하여 1998년 겨울부터는 매달 토론 중심의 월례발표회를 개최하였습니다. 이제 한 해 동안의 결실을 <불교학연구>라는 제호의 논문집으로 묶어보았습니다.



최근 국내·외 불교학계의 동향을 보면 학문의 영역도 넓고 방법도 다양하게 시도되고 있습니다. 그러나 여전히 개인적인 차원과 일정한 학문적 배경 안에서 연구가 이루어짐으로써, 객관적으로 검증하고 상호 교류하는 기회를 제대로 갖지 못한 감이 없지 않습니다. 각자 공부하고 연구한 학문적 성과를 열린 공간에서 서로 점검하고 토론하는 것은 학문의 절차탁마는 물론이며 학술정보의 공유에 있어서도 매우 중요한 일이라 하겠습니다.



그래서 불교를 좋아하고 불교학에 뜻을 둔 학도들이 열린 학문마당을 마련하여 종교학적 방법으로 발표하고 토론해보려 하였습니다. 이는 불교학 연구에 새로운 자극을 촉진하고 불교학의 바람직한 틀을 마련해보려는 염원에서였습니다. 그리하여 심층적인 학문적 논의가 비교적 다양하고 활발하게 이루어져 왔다고 봅니다.



그동안 분과를 이끌어주고 발표와 토론에 적극 참여해주신 운영위원들과 회원 여러분들께 감사 드리며, 앞으로 학문의 기량을 더욱 펼쳐 나가시길 바라마지 않습니다. 그리고 불교 분과의 활동에 전폭적인 지원을 해 주신 황필호 회장님을 비롯한 한국종교학회 여러분과 이 책이 나오기까지 편집과 출판 등 물심양면으로 도와주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

한국종교학회 불교분과(분과장 전해주)에서 1999년 12월 무크 <불교학연구>를 창간했다. 발행인 전해주, 편집위원장 이종철, 편집위원 김용철·윤원철·전해주·정연근, 편집간사 김양순, 발행처 한국종교학회 불교분과다.창간호에는 '화엄성기사상과 발보리심', '종말을 통해서 본 중국전통사상과 불교의 만남', '인식의 성정에 있어서 촉의 문제', '천태와 삼륜사상에 나타난 공·가·중의 세 가지 관점' 등이 실렸다.발행인 전해주의 창간사다.