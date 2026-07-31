무크 '민족과 신학' 창간사

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문민 정부가 들어선지 반년도 채 못된 지금 이미 '새 시대'라는 말이 다분히 헌 이야기가 된 느낌이다. 하기야 공화국의 단위가 바뀌고 지도층에 부분적인 교체가 이루어졌다고 해서 자동적으로 시대가 새로워지는 것은 아닐 터이다. 그렇다고 전혀 새로움이 없다고도 말하기 힘든 것이 작금의 시대 상황의 모호성이고 보면 90년대 초 중반의 새로움이란 과연 무엇이며 무엇이어야 하느냐의 문제는 정치에서건 신학에서건 더욱 진지하고 활발하게 논의되어야 할 것 같다. 그리고 90년대가 새롭지 않다면 이제부터라도 새롭게 만들어야 할 책임을 걸머진 것이 바로 우리들이다. 그러나 신학에서의 새로운 시대란, 상황의 변화 뿐 아니라 이에 창조적으로 대응하는 새로운 신학이 나옴으로써만 성립된다. 하여 이는 전적으로 우리 모두의 드높은 연대 의식과 책임성, 그리고 헌신적인 노력 여하에 달린 문제일 수박에 없다. 이제는 대다수 그리스도인들의 가장 깊은 염원과 소수 선각자들의 높은 기대에 보답하는 동시에 세계 신학과 한국 신학 간의 통로를 이룩하고 우리 역사의 효과적인 갱생을 준비하는 작업이 이 땅 어느 한 구석에서나마 반드시 진행되어 마땅하다.



그 출발이야 누가 하든지 막막한 느낌이 앞서기 쉬울 것이다. 먼 길을 어찌 다 가며 도중의 괴로움을 나눠줄 사람은 몇이나 될까? 오직 뜻있는 이를 불러 모으고 새로운 재능을 찾음으로써 견딜 수 있을 것이요, 견디는 가운데 기약된 땅에 다가서리라 믿는다.



그런데 이러한 소임을 다하기 위해서는 신학인들이 만나 서로의 선의를 확인하고 힘을 얻으며 창조와 저항의 자세를 새로이 할 수 있는 거점이 필요하다는 것과 지난 7, 80년대를 통해 성숙해 온 우리의 신학운동의 역량이 더 이상 몇몇 한정된 기성 지면에 만족하지 못하고 새로운 출구를 찾게 되었다는 것이 애시당초 이 무크지 창간의 발상이었다.



필자들이 늘 그렇고 그런 유명인(?)들에 편중되어 명분론만 앞세우거나 퇴행적인 글을 휘두르며 물신시대의 상업주의와 결탁해 버린 기성 잡지의 구태를 지양하여 민족과 신학은 앞으로 실천적인 삶의 경험에서 비롯되는 건강한 글, 치열한 시대 정신을 담고자 한다. 어쨌든 협착한 중에도 가뜩이나 패쇄적인 우리 교계의 지면 실정을 염두에 둘 때 이런 새로운 그릇의 마련은 나름의 충분한 의미가 있으리라 믿는다.



표제를 민족과 신학이라 한 것은 내용에 걸맞아서라는 이유 외에도 신학은 그 직접적인 소재를 어디서 구하든 간에 결국 역사의 현 단계에 대해 발언해야 하고 우리의 경우 그것은 의심할 여지없이 민족이 문제에 초점이 맞춰져야 하지 않겠느냐는 생각에서였다.



이제 진보적 매체는 자본주의 유통구조 속에서 갈수록 생존이 난감한 실정이다. 하나의 매체가 대중의 다정한 벗으로, 길동무로 남아있기 위해서는 독자들의 애정이 하나 둘 모일 수 있어야 한다. 어렵사리 탄생된 매체임에도 거들떠 보지 않다가 정작 여러 어려움으로 그 매체가 없어지고 나면 "우리의 목소리를 담아낼 수 있는 매체가 없다"며 하소연할 게 아니라 창간된 매체가 꾸준한 생명력을 가질 수 있도록 그에 걸맞는 관심과 조건을 보장해 주어야 옳다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"가정의 벽을 깨뜨리고 새로운 창을 열어젖힐 민족 신학의 뜨거운 목소리"라는 다소 도발적인 구호를 제호 위에 새기며, 현대신학연구소의 무크 <민족과 신학> 창간호가 1993년 8월에 나왔다.발행인 조성노, 편집인 조열현, 편집실무 김상욱·박정수·이성수·조진성·한경균·안흥철·조철호, 발행처 혜선출판사다.창간호는 특집 '민족신학과 민족교회' 주제의 좌담과 5인의 논문을 싣고, '민족 신학자 김찬준과 예수 사회주의', '제3세계 신학에서의 민족주의', '민족통일운동과 민중민주 운동의 기독교적 전망', '민족신학의 민족고전 읽기' 등이 실렸다.발행인의 '자극된 민족정서와 헝크러진 한국신학의 방향감각' 제하의 창간사 앞 부분이다.