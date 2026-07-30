제5기 세종특별자치시의회 의정모니터 출범… "시민과 함께하는 열린 의정 실현"

큰사진보기 ▲29일 열린 '제5기 의정모니터 위촉식 및 오리엔테이션'에서 시민 40명에게 위촉장이 수여됐다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 세종시의회 대회의실에서 열린 '제5기 의정모니터 위촉식 및 오리엔테이션' 기념사진 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시의회는 29일 시의회 대회의실에서 '제5기 의정모니터 위촉식 및 오리엔테이션'을 개최하고 시민과 함께하는 열린 의정활동의 새로운 출발을 알렸다.이날 위촉식에서는 공개모집과 심사를 거쳐 선발된 시민 40명(남성 19명, 여성 21명)에게 위촉장이 수여됐다. 이번에 위촉된 의정모니터들은 앞으로 2년간 시민의 눈높이에서 의정활동을 모니터하고 다양한 정책 제안과 현장 의견을 전달하는 역할을 수행하게 된다.이어 진행된 오리엔테이션에서는 지난 4기의 활동내용과 의정모니터의 역할 및 활동 방향에 대한 안내가 이어졌으며, 지방의회의 기능과 권한, 의정모니터 운영 취지 등에 대한 설명도 이어졌다. 특히 행정복지·경제문화·도시환경·교육안전 등 4개 분과별(각 10명) 모임을 통해 위원들이 서로를 소개하고 향후 활동 방향을 공유하는 소통의 시간도 가졌다.안신일 의장은 이날 환영사를 통해 "의정모니터는 시민과 의회를 연결하는 가장 중요한 소통의 창구"라며 "세종시의회는 집행부는 물론 교육청 소관 업무까지 폭넓게 살피는 시민의 대표기관인 만큼, 시민 여러분의 다양한 의견과 정책 제안이 더욱 빛나는 의정을 만드는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.이어 "생활 속 작은 불편부터 지역 현안까지 시민의 목소리를 적극 전달해 주시길 바라며, 의회 역시 시민과 함께 민주주의 발전과 지역발전을 위해 더욱 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 강조했다.제5기 의정모니터들은 앞으로 행정사무감사와 예산안 심의, 조례 제·개정 등 다양한 의정활동을 시민의 시각에서 모니터링하고, 정책 개선 의견과 지역 현안에 대한 제안을 제시하는 등 시민 참여 확대에 기여할 예정이다.세종특별자치시의회는 시민 참여를 확대하고 열린 의정을 실현하기 위해 의정모니터 제도를 지속 운영하고 있으며, 시민과 함께 만드는 정책 중심 의회를 구현하는 데 힘쓰고 있다.