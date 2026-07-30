개인잡지 '제3일' 창간사

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필자는 1937년 일제 강점기에 북간도 용정에 있으면서 <십자군>이라는 작은 잡지를 냈다. 공기통이 막혀서 모두 질식할 것 같이 답답할 때, 이 작고 고요한 소리라도 하늘을 향한 환기 구멍이 되십사 하여 그렇게 한 것이었다. 만주국이 생겨서 신문지법에 의한 재인가가 필요하다길래 그만두고 말았다. 8.15 해방 후(解放後)에 서울에서 제2차 <십자군(十字軍)>을 편성했다. 6.25 전란 중에도 부산에서 계속했다. 그러나 환도와 함께 해산되어 오늘에 이르렀다. 폐허에서의 재건이 마음의 전부를 차지하고 있었기 때문에 그럴 여력이 없었던 것이다.



6.25 이후, 4.19와 5.16을 거쳐 오늘에 이른 한국은 이제 무언지 석연치 않은 데가 너무나 많다. 경제가 놀랄만큼 성장했다는데 사계의 소식통들은 텅 비었다고도 한다. 고층건물이 날마다 올라가지만 그건 변태 현상이라고도 한다. 민주주의라는 간판은 있는데 민주는 어느 지상에서 증발했는지, 어느 지상에서 새여 나갔는지 자취가 날로 희미해진다.



'자유'라는 단어는, 간접침해랄까? 음성압력이랄까 하여튼 무언가의 중압 때문에 저절로 위축되어 간다.



하나님의 의와 사랑을 대언한다는 교회도 대체로는 꿀 먹은 벙어리같이 교만해 있다. '복음'이란 것은 역사에서 유래된 천당에의 자장가인 줄 생각하는 신자가 많다. '사랑'은 불의에 관대하고 오전한다. '평화'는 충돌회피라고만 생각한다. 기골없는, 얌전하기만 한 행동보류가 신자의 높은 덕이라고 자부한다.(후략)

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

김재준 목사가 1970년 9월 무크 <제3일>을 창간했다.실린 글은 대부분 혼자 썼다. 표지 뒷면에 '제3일'을 설명했다."바로 그때에 어떤 바리새파 사람이 예수께 와서 말했다. '당신은 이곳을 떠나 계셔야 하겠습니다. 해롯 왕이 당신을 죽이려 합니다.' 예수께서 말씀하셨다. '너희는 그 여우에게 가서 이 말을 전하라 보라, 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내고 법을 고칠 것이요, 사흘 째 되는 날에 나의 일을 완전히 이룰 것이다. 그러나 오늘과 내일과 그 다음날도 나는 내 길을 가야겠다."(<누가 13:31~33>)발행 편집인 및 주간 김재준, 발행처 제3일사, 창간호는 '민주주의는 피할 수 없다', '말씀을 새긴다', ''믿기만 하면 된다'는 교회의 병', '해방의 신학을 위하여', '미국의 이미지' 등이 실렸다.발행인의 '작고 고요한 소리를' 제하의 창간사 후반이다.