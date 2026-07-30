응원의 함성이 쓰레기로 끝나지 않도록

프로야구가 사상 첫 1000만 관중 시대를 맞이했습니다. 경기장을 가득 메운 관중들의 응원은 한국 프로야구의 새로운 역사를 만들어가고 있습니다. 하지만 경기 종료 후 야구장에는 또 다른 기록이 남습니다. 관중석과 매장 곳곳을 가득 채운 일회용 컵과 음식 용기, 페트병, 그리고 제대로 분리되지 못한 쓰레기들입니다.
많은 사람들은 이러한 모습을 보며 시민들의 분리배출 의식이나 환경의식 부족을 원인으로 지적합니다. 그러나 정말 문제는 시민들에게만 있을까요? 환경운동연합은 이러한 질문에 답하기 위해 시민들과 함께 전국 프로야구장을 직접 찾았습니다.
'쓰리런즈' 시민 모니터링단은 전국 10개 구단이 사용하는 9개 야구장을 방문해 매장 운영 방식과 일회용품 사용 실태, 다회용기 운영 여부, 음수대 설치 현황, 분리배출 체계 등을 조사했습니다.
조사 결과는 우리에게 중요한 사실을 보여주었습니다. 전국 351개 매장 가운데 349개 매장인 99.4%가 여전히 일회용품을 사용하고 있었으며, 일회용품을 전혀 사용하지 않는 매장은 단 한 곳뿐이었습니다. 일부 구장에서 다회용기를 도입하고 있었지만 대부분은 일회용품과 함께 사용하는 수준에 머물러 있었습니다. 관람객이 개인 텀블러를 가져와도 물을 마실 수 있는 음수대는 조사한 모든 야구장에서 찾아볼 수 없었습니다. 여기에 재활용품과 일반쓰레기, 음식물쓰레기가 뒤섞여 버려지는 분리배출 체계까지 더해지면서, 자원순환은 시작조차 하기 어려운 구조였습니다.
야구장 쓰레기 문제가 시민들의 실천 부족이 아니라, 애초에 일회용품을 사용할 수밖에 없도록 만들어진 운영 시스템의 문제임을 보여줍니다. 시민이 환경을 생각하며 행동하고 싶어도 선택지가 없는 구조에서는 쓰레기를 줄이기 어렵습니다.
반면 서울월드컵경기장은 다회용기를 기본으로 사용하는 운영 방식을 정착시키며 변화의 가능성을 보여주고 있습니다. 경기장 안팎의 매장에서는 용기와 컵, 수저까지 다회용기를 사용하고 있으며, 체계적인 회수와 세척 시스템을 통해 높은 회수율을 유지하고 있습니다. 처음에는 낯설어하던 시민들도 이제는 자연스럽게 사용하고 반납하는 문화에 익숙해졌습니다.
축구장의 변화를 보면 야구장 역시 충분히 변화할 수 있다는 것을 의미합니다. 필요한 것은 시민들의 희생이 아니라 KBO와 각 구단의 책임 있는 결정과 운영 방식의 전환입니다.
환경운동연합은 이번 조사 결과를 바탕으로 KBO와 각 구단에 야구장 폐기물 감축 목표와 발생량과 재활용률 공개, 일회용품 사용 감축과 다회용기 시스템 확대, 관람객을 위한 음수대 설치, 누구나 쉽게 참여할 수 있는 분리배출 체계 구축을 요구하고 있습니다. 이러한 변화는 야구장만을 위한 것이 아닙니다. 공연장과 축제장, 스포츠 경기장 등 수많은 다중이용시설의 자원순환 문화를 바꾸는 중요한 출발점이 될 것입니다.
이를 위해 환경운동연합은 시민 서명운동을 시작합니다. 시민들의 뜻을 모아 기자회견과 정책 제안, 캠페인 보고서 등을 통해 KBO 사무국과 각 구단, 지방자치단체에 공식 전달하고, 제도 개선을 요구하는 근거로 활용될 예정입니다.
야구를 좋아하는 팬이라면 더욱 의미 있는 참여가 될 것이고, 야구를 잘 모르는 시민이라도 충분히 함께할 수 있습니다. 이 캠페인은 하나의 스포츠를 넘어 우리 사회가 일회용품을 줄이고 자원순환 문화를 만들어가는 과정에 대한 이야기이기 때문입니다. 응원의 함성이 쓰레기로 끝나지 않는 야구장, 환경까지 생각하는 스포츠 문화는 시민들의 작은 참여에서 시작됩니다.
여러분의 서명 한 건이 KBO와 구단을 움직이는 시민의 목소리가 됩니다. 지금 서명으로 지속가능한 야구장을 함께 만들어 주세요. (서명참여 https://myip.kr/okoZC
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