3시간이나 봤는데... 자꾸 돌아보게 되는 미술관

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(이전 기사 : 7월 이탈리아 여행, 겨울보다 왜 짐이 더 많았냐면
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피렌체에서 2박 3일 중 하루에 미술관 2곳을 가게 됐다. 르메상스 시대의 미술 여행이 될 예정이다. 막상 여행이 시작되고 보니 할 수 있을 것 같기도 하다. 오전 9시부터 12시까지 우피치 미술관을 보고 점심식사를 한 뒤 오후 1시에 아카데미아 미술관을 가면 된다. 새벽 2시에 피렌체에 도착해서 아침 7시에 일어났다. 모두 일사불란하게 움직였다. 오전 8시 30분까지 도착해야 한다는 안내가 있어서 서둘렀다. 걸어서 30분, 대중교통으로 30분, 걸리는 시간이 비슷하다. 유럽에 왔으니 구경도 할 겸 걸어야겠다고 생각했다. 그때는.
피렌체 도시의 건물은 파리 만큼이나 세월의 흔적이 느껴진다. 이 길이 만들어진 건 얼마나 되었을까. 오래된 건물과 건물 사이의 도로는 피에트라 세레나라는 회청색 사암으로 만들어졌다. 불규칙한 사각형 모양이 예술적으로 느껴졌다. 로마시대나 르네상스 때의 돌은 아니겠지만 검은색에 가까운 사각형 사암을 보면서 그 당시의 방식을 유지하겠다는 유럽인들의 의지가 느껴졌다. 수백 년 전 이 길을 지나갔던 이탈리아 사람들과 같은 길을 걷고 같은 건물 사이를 지나간다고 생각하니 타임 슬립을 해서 과거의 이탈리아로 온 것 같은 느낌이 들었다.
두오모 성당을 지나 도착한 곳
골목을 지나면 또 다른 골목이 나온다. 인터넷이 되지 않았다면 비슷한 골목과 건물의 미로에서 빠져나오지 못할 수도 있을 것이다. 구글맵이 안내해 주는 대로 걷다 보니 광장이 나오고 하얀색에 회색 테두리가 있는 성당이 보였다. 웅장하면서 아름다운 성당이었다. 두오모 성당은 어디 있을까 하는 생각을 하면서 지나갔다. 나중에 알게 된 사실인데 그 성당이 피렌체 두오모였다. 영화 <냉정과 열정 사이>에 나왔던 유명한 장소였다니. 이른 아침에 '오픈런'을 하기 위해 줄을 서 있는 사람들을 보면서도 알아보지 못했던 것이다. 피렌체 두오모를 지나 우피치 미술관에 도착했다. 인산인해일 줄 알았는데 생각보다 사람이 많지 않았다. 짧은 대기줄을 지나 넓은 홀 안으로 들어갔다.
원래 우피치 미술관은 피렌체의 메디치 가문의 행정실이었다고 한다. 나중에는 메디치 가문의 미술품을 소장하기 위해 사용되다가 1800년대에 일반에 공개되었다. 한 가문의 미술품 보관 장소가 피렌체를 대표하는 미술관이 된 것이다. 메디치 가문은 미켈란젤로와 라파엘로 등 유명한 화가들을 후원하면서 많은 작품을 소장할 수 있었다.
긴 복도를 따라 여러 개의 전시실이 이어진다. 복도의 천장에는 가문을 상징하는 천장화가 있었다. 보티첼리의 <비너스의 탄생>과 <봄>, 미켈란젤로의 유일한 패널화인 <도니톤도>, 동방박사의 <경배>, 카라바조의 <메두사>, 레오나르도 다빈치의 <수태고지>, 라파엘로의 <검은 방울새의 성모> 등... 르네상스를 대표하는 다시는 볼 수 없을지 모르는 엄청난 대작들이 있었다. 3시간을 보고 나니 다리가 아파서 더 이상 서 있을 수가 없었다. 다 보지 못한 작품들이 아쉬워 몇 번을 뒤돌아 보면서 나왔다.
아무런 정보도 없이 가게 된 우피치 미술관에서 받은 감동은 출구를 나와서 식당에서 메뉴를 고르고 식사가 나오기까지 계속되었다. 야외 광장에 있는 식당은 달궈진 공기로 더웠지만, 점심을 먹으며 나눈 대화는 우피치 미술관이 너무 좋았다는 말들이었다.
오후 1시에 아카데미아 미술관이 예약되어 있어 마음의 여유가 없었다. 식사를 마치자마자 미술관으로 출발했다. 미술관 앞에는 시간별로 줄을 서 있었다. 예약한 시간이 되지 않아서 쪽 그늘에 쭈그리고 앉아 있었다. 20분 정도 지나니 예약한 시간으로 바뀌었다. 대기 줄에는 그늘이 없어서 한낮의 태양으로 머리가 뜨거워졌다. 7월 유럽의 태양은 유난히 따갑다. 드디어 차례가 되어 온라인으로 다운로드한 티켓을 보여주었다. 바우처라서 안 된다고 했다. 실제 티켓으로 바꿔오라는 말에 줄을 나와서 티켓 부스를 찾았다. 분명 마트 앞에 있다고 했는데 아무것도 없다. 이리저리 찾아다니다가 한쪽 귀퉁이에 작은 티켓부스를 찾았다.
말문이 턱 막히는 다비드상
뜨거운 태양 아래서 이리저리 뛰어다니던 남편과 딸은 얼굴이 빨개졌다. 바꿔온 티켓을 가지고 다시 줄을 서서 입장했다. 안으로 들어가니 살 것 같았다. 소지품을 검사하고 사람들이 줄지어 가는 곳으로 따라갔다. 통로 양쪽에 미켈란젤로의 미완성의 조각들이 전시되어 있었고 그 끝에 거대한 다비드 상이 있었다.
높이 5.17미터의 다비드상을 보니 말문이 막혔다. 크기에 한번 놀라고 실제 힘줄과 근육인 것 같은 섬세함에 또 놀랐다. 마지막으로 하나의 통대리석이라는 사실이 믿기지 않아서 정말 하나의 돌인지 가까이서 다시 봤다. 미켈란젤로는 도대체 어떤 사람인가 궁금해졌다. 500년 전에 5미터짜리 돌을 가지고 어떻게 만들었을까. 40년간 버려진 돌에서 어떻게 다비드를 떠올렸을까. 다비드상을 한참을 보고 사진을 찍고 다른 작품들을 감상한 뒤 다시 다비드상을 보러 갔다. 다비드상만으로도 머릿속이 미켈란젤로라는 인물로 가득 차 버렸는데, 바티칸의 천장화를 보면 어떻게 될까 싶다. 미완의 작품들도 완성이 되었다면 어떤 모습이었을까 잠시 상상해 봤다.
우피치미술관을 나오면서는 머릿 속에 '오길 잘했다'는 느낌표가 많았다면 아카데미아 미술관은 물음표만 남았다. 어떻게? 어떤? 왜? 같은 질문이 가득해졌다. 머리 속이 아카데미아 미술관의 다비드상으로 대체되면서 이번 피렌체 여행에서 그다음에 무엇을 봐야겠다거나, 가야겠다는 계획들이 사라졌다. 남편과 나, 딸 둘은 우피치 미술관에서 봤던 그림과 다비드상에 대한 이야기를 이어갔다. 큰딸이 기념품으로 다비드상을 사고 싶어 했다. 그러나 이미 진품으로 높아진 눈을 만족할만한 기념품을 찾지 못했다.
우피치와 아카데미아에 있는 미술품을 감상하면서 작품을 만들 때의 작가의 마음과 상황을 유추해 보기도 하고, 작가의 시대로 거슬러 가 보았다. 누구와 친분이 있었고 성격은 어땠는지, 수백 년 전의 작가가 궁금해지고 더 알아보고 싶은 마음이 생겼다. 나만의 방식으로 작가들을 만났다. 르네상스 시대의 위대한 예술가, 미켈란젤로와 보티첼리와 라파엘로의 한 자락을 마주할 수 있었다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 sns에도 실립니다