시간이 멈춘 세상으로, 인제의 숨은 길을 걷다

큰사진보기 ▲군축령 옛길이 수풀로 꽉 차 앞을 볼 수 없다.(좌) 후반부에 잠시 맛본 군축령 옛길의 모습(우) ⓒ (사)한국사람길 관련사진보기

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"어떻게 여길 오셨어요?"

"수풀로 왔습니다."

"어유~ 대단들 하십니다."

"어떻게 지나가야 하나요?"

"저쪽 끝으로 가셔야 합니다."

큰사진보기 ▲인제 시내의 한 골목길에서 만난 원목 야적장이 옛 인제 뗏목을 떠올리게 한다. ⓒ (사)한국사람길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

7월은 가장 뜨거운 계절이면서도, 가장 싱그러운 기억이 머무는 계절이다. 매미 소리에 눈을 뜨던 아침, 찬 우물물에 담가 먹던 수박 한 조각, 별이 쏟아질 듯한 밤하늘 원두막에 누워 맞던 한여름 밤바람...어린 시절의 여름은 그렇게 오래도록 마음속에 머문다. 마음 한구석에 추억이 함께 있어 7월의 날들을 기대하게 만든다. 국토종주길에 나선 지난 17일도 다시는 돌아오지 않을 한 편의 여름날의 추억이 될까.여름 한가운데에 강원도 인제를 걷는다. 한여름이라고 믿기 어려울 만큼 시원한 바람이 등을 밀어주었다. 다음날 예보된 집중호우의 전조 증상 같았다. 바람을 벗 삼아 인제로 향하는 가넷고개를 넘어간다. 인제 시내가 있는 남북리에서 '가네'로 불린 가로리로 가는 큰 고개라는 데서 고개 이름이 붙었다. 홍천 경계의 건이원으로 가던 없어선 안될 가넷고개다.사방이 산으로 둘러싸인 분지 지형의 인제가 중앙과 소통할 수 있던 유일한 고개였으니, 한국전쟁 후인 1958년 우리 군은 가넷고개부터 길을 닦는 작업을 진행했다. 이후부터 가넷고개는 군축령(軍築嶺)으로 불리게 되었다. 그러나 군축령 옛길이 지나던 고갯길은 지금 대부분 구 44번 국도로 대체되었고, 다시 고개 밑으로 인제터널이 뚫리면서 새 44번 국도까지 교차하는 문명의 길이 되었다.사방이 적막했을 산 속 길은 차량들이 빠르게 지나가는 소리로 메워졌다. 단 한 가지 희망은 고갯마루 부근에 아직 군축령 옛길이 남아있는 것이다. 구 44번 국도가 건설될 때 고갯마루 부근을 직선화 하면서 다행히 군축령 옛길이 남았다. 군축령 옛길도 옛 가넷고개길을 따라 산자락을 돌아가는 것이 큰 묘미다. 설레는 마음으로 고갯마루에 들어섰다. 그러나 기다리던 옛길은 야생 멧돼지 차단을 위한 돼지열병 방역 철책문 뒤에 숨어 있었다. 철책은 유유히 흘러야 할 생태 통로마저 막아 놓았다. 씁쓸한 마음을 뒤로 하며 철책문을 열고 닫으며 마치 시간이 멈춘 세상으로 들어가듯 옛길로 들어섰다.몇 걸음 못 옮겼는데 길이 하나도 안 보일 만큼 수풀로 꽉 차 있다. 수풀 가운덴 덩굴 식물과 어린 아카시아 나무들이 새로 둥지를 틀고 자라나는 중이어서 유난히 많은 가시 복병을 만났다. 수풀이 절정을 이루는 8, 9월은 옛길을 걷기에 가장 힘든 계절이다. 그렇지만 이 옛길을 걷기 위해 얼마나 기대에 차 가넷고개를 올랐는가.전체 길이 약 1km 남짓 되는 짧은 옛길이 결코 짧게 느껴지지 않는다. 아끼던 옷을 군데군데 찢기면서 전진한다. 단원들 중 아무도 이런 길을 어떻게 걷느냐고 말하지 않는다. 가시에 긁힌 상처가 괜찮냐고 물어보면 이런 걷기를 국토종주의 당연한 과정으로 여기고 오히려 재밌다고 말한다. 아, 그래서 이 분들이 산 넘고 물 건너는 사람길로 우리나라를 관통하는 국토종주를 하고 있다는 생각이 든다.만약 수풀만 없었다면 널찍한 산속 군축령 길의 운치를 제대로 보여 주었을텐데 하는 아쉬움이 남았다. 이런 길은 지금처럼 내팽개쳐 둘 게 아닌, 한국인의 정서를 만든 소중한 자산인 길이다. 군축령 길이 살아나면 산자락을 따라 고불고불 걷던 가넷고개의 정취도 살아난다. 과정이 생략된 속도의 시대, 한 번쯤 우린 이런 옛 정취 어린 고갯마루를 거닐며 느림이 주는 묘미를 느껴볼 필요가 있다.수풀길을 약 600m 쯤 진행해 고갯마루에 서니 갑자기 잘 정비된 넓은 길이 나타났다. 이어 큰 양봉장이 나온다. 지방을 걷다가 큰 양봉장을 많이 봤지만 이렇게 벌이 많은 것은 처음 보는 것 같다. 강원도의 건강한 자연과 아카시아가 많은 군축령이어서가 아닌가 생각이 든다. 양봉 아저씨가 우릴 보고 놀란다.길 끝으로 양봉장을 통과해 군축령 옛길의 나머지 일단을 맛보며 걷는다. 내려서는 길에 전망대가 나타난다. 전망대에 오르니 사방 산으로 둘러싸인 분지형의 인제 시내가 한 눈에 내려다 보인다. 전망대에서 내려다본 인제는 단순한 도시라기보다 산과 강이 품어 키운 너무도 아름다운 하나의 산간 마을이었다. 인제 시내와 그 앞을 힘차게 흐르는 소양강이 우리가 있는 군축령 아래와 앞산 아미산을 휘돌아 흘러가는 모습과 함께 바라볼 수 있다는 것이 감동이다.길은 우리를 천천히 그림 같은 마을 속으로 이끌었다. 더위가 가장 강렬한 정오를 넘기고 있던 시각이라 한낮의 더위를 피해 갈 겸 시원한 막국집과 커피숍에 차례로 들렀다. 단순한 쉼이 아니라 옛 길 끝에 만난 오래 기억되는 선물이었다. 옛 사람들도 이렇게 고개를 넘어와 포근한 인제가 주는 감동을 맞이했을 것이다.한 골목길에서 아름드리 원목 야적장을 만났다. 나무는 인제의 상징과 같은 존재다. 인제는 설악산과 방태산 등 1000m가 넘는 산만 96개다. 800m가 넘는 산은 200여 개에 달한다. 그만큼 임목 자원이 풍부하다. 전체 면적의 90% 이상을 산림이 차지하는 인제는 옛부터 황장목으로 이름 난 재목 산지였다. 나라에서 인제의 삼림에 황장금표를 세울 정도였다.산중에서 벌채한 나무들은 내린천과 인북천을 따라 합강정 합수머리에 모였다. 합강 백사장에 야적한 후 4~10월에 비가 많이 내려 강물이 늘면 집목에 떼를 매서 서울 광나루에까지 운반했다. 물이 많으면 서울 도착까지 3~4일쯤 걸릴 만큼 운반 속도가 빨라 목재 운송량도 무척 많았다. 북한강을 대표하던 인제 뗏목은 남한강의 정선 영월 뗏목과 함께 우리나라를 대표하는 뗏목이었다.인제는 사방 산으로 막혔지만 합강정 합수머리에서 시작되는 소양강 물길을 따라 소통로가 열렸고, 뗏목으로 대표 되던 임업이 인제의 경제와 문화를 이끌었다. 그러나 1944년 청평댐이 생기면서 한양 운송로가 막혔고, 1973년 소양강댐이 생기면서 춘천까지 가던 수로마저 막혀 인제 뗏목은 역사 속으로 사라졌다. 이제는 더 볼 수 없는 모습이라 인제의 한 골목길 야적장에 만난 아름드리 원목들이 더 애틋해 보인다. 인제 뗏목엔 우리 조상들이 위험을 무릅쓰고 삶을 헤쳐나간 정신이 고스란히 담겨 있다.(다음 기사로 이어집니다.)