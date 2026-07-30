청와대, 호르무즈 초계기 파견 검토 보도에 "요청 받은 바 없어"

큰사진보기 ▲중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) '유니버설 위너'호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 미국의 호르무즈 해협 내 군사적 지원 요청에 해상초계기 파견을 유력하게 검토하고 있다는 언론보도에 대해 선을 그었다.앞서 채널A는 "정부가 최근 비공개 회의에서 호르무즈 해협에 투입할 수 있는 군사적 옵션을 검토한 것으로 알려졌다"며 "하늘에서 잠수함 등을 탐지·추적하고 해상 상황을 감시하는 해상초계기 파견을 검토 중"이라고 보도했다.이에 대해 청와대 관계자는 30일 "최근 미 측으로부터 구체적인 특정자산 파견을 요청받은 바 없다"고 밝혔다.이어 "정부는 중동 내 긴장 고조 상황을 면밀히 주시하며 글로벌 해상 물류망의 조속한 정상화를 위한 국제적 노력에 적극 참여해 왔다"며 "(호르무즈 해협 관련) 실질적인 기여 방안에 대해 한반도 대비태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 종합적으로 감안해 검토하고 있다"고 덧붙였다.청와대는 앞서 미국의 호르무즈 해협 내 군함 파견 요청 보도에 대해서도 같은 취지의 입장을 밝힌 바 있다.위성락 국가안보실장은 지난 22일 브리핑에서 관련 질문을 받고 "최근 미국에서 새로운 요청은 없었다. 군함 등 어떤 것을 해달라는 요구가 구체적으로 있던 것은 아니다"고 밝혔다.다만 위 실장은 당시 "(한국은) 호르무즈 해협에 경제·안보적 이해관계가 크게 걸려 있는 나라"라며 "(자유 항행 관련) 실질적인 기여를 하겠다는 입장으로 임해왔기 때문에 여러 가지 옵션을 검토하고 있다"고 했다.