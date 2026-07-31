호르무즈 군사적 지원 검토, 이걸 잊으면 안 됩니다

큰사진보기 ▲고 곽진수 중위의 봉안함 앞에 선 아버지국립서울현충원 충혼당에서 고 곽진수 중위의 아버지가 아들의 봉안함 앞에 서 있다. 유가족에게 장례와 안장은 끝이 아니라, 권리구제를 위한 또 다른 시작이었다. ⓒ 故 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 호르무즈 파견의 찬반을 주장하려는 글이 아닙니다. 국가가 장병을 해외로 보내기로 결정할 때에는 임무와 군사적 기여뿐 아니라 장병의 안전, 사고 대응, 그리고 남겨진 가족의 권리와 회복까지 함께 준비해야 한다는 취지로 썼습니다. 군 사망이 한 가족의 불운으로만 남지 않도록 제도적 논의가 이어지기를 바랍니다.

정부가 호르무즈 해협의 통항 안전을 위한 단계적 기여 방안을 검토하고 있다. <동아일보>는 "앞서 5월 안규백 국방부 장관은 워싱턴에서 개최된 한미 국방장관 회담에서 4단계 기여 방안을 미 측에 전달한 바 있다"며 "이 방안은 호르무즈 해협 내 작전에 대한 지지 표명부터 군 장교 등 인력 파견, 정보 공유, 군 자산 지원 등으로 구성된 것으로 알려졌다"고 보도했다. 군 자산을 실제로 파견하거나 기존 파병부대의 임무를 변경할 경우 국회의 동의가 필요하다는 것이 군 당국의 판단이다.파병의 필요성, 국익, 한미 관계와 국내법상 절차가 주요 쟁점으로 논의되고 있다. 그러나 국가가 무엇을 기여할 것인지는 단계별로 검토하면서도, 그 임무를 수행할 장병의 안전과 사고 이후 남겨질 가족의 삶은 충분히 다뤄지지 않고 있다는 생각이 든다. 언급된 기여 방안에 따르면, 두 번째 단계(군 장교 등 인력 파견)부터 이미 사람이 가게 된다.나는 2024년 8월 국립서울현충원에 안장된 고 곽진수 중위의 어머니다. 아들은 군사협력 목적의 해외파병 임무를 수행하던 중 세상을 떠났다. 아들을 안장하고 집으로 돌아왔을 때, 나를 기다린 것은 위로가 아니라 수많은 서류와 절차였다. 수사·조사 기록을 정보공개 청구하고 사망 원인을 다시 확인하며 재조사, 재수사, 순직 재심사, 보험청구 등의 절차를 스스로 익혀야 했다.국가의 조사와 장례·안장 절차가 일단락된 시점이 유족인 내게는 오히려 권리구제의 시작이었다.나는 호르무즈 파견의 찬반을 말하려는 것이 아니다. 어느 쪽으로 결정하든 파병의 필요성과 절차를 따지는 만큼, 혹여나 장병이 다치거나 돌아오지 못했을 때도 국가가 무엇을 할 것인지도 함께 결정해야 한다는 것이다.장병의 안전한 복무와 귀환은 행운에 맡겨야 할 일이 아니라 국가가 보장해야 할 기본책임이다. 그런데 군과 유족이 바라보는 사건의 시간은 다르다. 군의 사망 통지와 장례, 안장과 보상 절차가 일단락되더라도 유족은 그 이후에야 조사기록을 확보하고 국가의 판단을 검증하며 보훈과 행정쟁송을 시작한다. 금전보상만으로 정보에 접근할 권리와 절차적 조력, 가족의 회복까지 대신할 수는 없다.국가인권위원회도 군의 보안과 폐쇄성으로 유족의 정보 접근이 제한되고, 유족이 입증책임을 떠안으면서 망인의 명예와 보훈을 위한 심사과정에서 또 다른 고통을 겪는다고 지적했다. 전공사상심사와 보훈심사의 연계, 전문성이 축적된 전담조직과 원스톱 지원체계를 권고했지만 대부분 받아들여지지 않았다. 유족은 지금도 같은 죽음에 관해 여러 기관을 상대로 동일한 사실을 반복해 설명하고 입증해야 한다.해외파병 장병의 보호체계에도 법적 간격이 존재한다. 유엔 평화유지활동(Peacekeeping Operations·PKO)의 경우 현지 정세와 안전 여건을 사전에 조사하고, 국회 파견동의안에 장병의 신변안전과 사고예방·재해방지 대책을 첨부하도록 법률이 규정하고 있다. 관계기관이 군의 능력과 제한사항, 안전대책과 예산을 함께 검토하는 범정부 협의체도 마련돼 있다.그러나 군사협력 목적 등 비PKO(Non-PKO) 파병에는 이 체계가 그대로 적용되지 않는다. 국회가 파병에 동의했다는 사실과 장병의 안전·의료·장비·구조·사고대응 대책이 법정 절차에 따라 제출되고 검증됐다는 사실은 같지 않다. 같은 제복을 입고 국가의 임무로 국경을 넘는 장병인데, 파병의 법적 유형에 따라 장병에 대한 보호와 사고 이후 예우의 수준까지 달라져서는 안 된다.지금 필요한 것은 명확하다. 파병 결정은 국가의 권한이지만, 안전대책이 빠진 결정은 책임 있는 국가의 결정이라 할 수 없다. 파병을 결정할 때 장병의 신변안전과 의료·구조·사고대응 계획을 국회와 국민에게 함께 제시해야 한다.사망사고가 발생하면 정보공개와 재조사, 재수사, 순직심사, 보훈, 보험과 행정쟁송의 절차를 담은 '유족 권리 로드맵'을 제공해야 한다. 군에는 사망사고 발생 시 유족에게 국선변호사를 지원하는 제도가 있지만, 그 지원은 주로 사망사고 처리 과정에 맞춰져 있다.유족의 권리구제가 실제로 길어지는 국면은 그 이후다. 순직 재심사와 보훈 등록, 행정쟁송까지 연속적으로 조력하는 법률·행정 지원체계가 필요하다. 국방부와 국가보훈부의 심사도 실질적으로 연계해 유족이 같은 사실을 반복해 입증하지 않도록 해야 한다.단기 상담을 넘어 가족의 건강과 생활, 학업과 진로 회복을 장기적으로 지원하고 가족별 상황을 지속적으로 관리할 유가족통합지원체계도 마련해야 한다.국가는 청년에게 헌신을 요구할 권리만 가질 수 없다. 그 청년이 안전하게 가족에게 돌아오도록 책임져야 한다. 돌아오지 못했다면 장례와 현충원 안장으로 책임을 끝내지 말고, 남겨진 가족이 삶과 권리를 회복할 때까지 함께해야 한다.군 사망을 가족의 불운으로 남겨두지 않는 것. 그것이 국가가 지켜야 할 최소한의 약속이다.