도쿄 게스트하우스 사장입니다, 폭염보다 이게 더 무섭네요

큰사진보기 ▲'예약이 취소되었습니다.' 기대와는 반대되는 문장이 떠 있었다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

'예약이 취소되었습니다.'

큰사진보기 ▲예약 취소 알림게스트가 예약을 취소하면 알림이 온다. 예약이 들어와도 알림이 온다. 전에는 알림소리가 나면 예약이 들어온 줄 알고 기쁜 마음으로 핸드폰을 들었는데 요새는 알림 소리가 나면 또 취소인가?하는 생각이 먼저 든다. ⓒ 장세희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲일본의 여름이 빨리 지나가길 바라고 있다. ⓒ jezar on Unsplash 관련사진보기

휴대전화에서 짧은 알림음이 울렸다. 혹시 새로운 예약이 들어왔나 싶어 서둘러 화면을 열었다.기대와는 반대되는 문장이 떠 있었다. 나는 일본 도쿄에서 게스트하우스를 운영하고 있다. 요즘은 예약이 들어왔다는 알림보다 취소되었다는 알림이 더 많다. 예약 하나가 빠진 자리는 달력에서 작은 빈칸에 불과하지만, 게스트하우스를 운영하는 사람에게는 그날의 숙박료뿐 아니라 이미 준비해둔 시간과 비용까지 함께 사라지는 일이다.예약 현황 캘린더를 열어보았다. 예년 같으면 여름이 시작되기 두세 달 전부터 빈틈없이 채워졌을 달력이다. 하지만 올해는 한창 성수기인데도 예약된 날짜 사이사이에 흰색 빈칸이 드러나 있다. 마치 이빨 빠진 아이의 입처럼 군데군데 비어 있다. 조금 전 취소된 날짜도 그 틈에 새로운 빈자리 하나를 만들었다.일본의 여름이 덥다는 사실은 이제 한국 사람들도 잘 안다. 일본 여행을 한 번이라도 해본 사람이라면 '덥다'는 말만으로는 이곳의 여름을 제대로 설명할 수 없다는 것도 알 것이다.기온도 높지만 습도까지 높다. 문밖에 나서는 순간 뜨겁고 축축한 공기가 온몸을 감싼다. 몇 걸음 걷지 않아 옷이 등에 달라붙고, 한낮에는 숨을 쉬는 일마저 힘겹게 느껴진다.게스트하우스 손님들도 하루 종일 더위 속을 돌아다니다 지친 얼굴로 숙소에 돌아온다. 그런 손님들에게 가장 간절한 것은 시원한 방이다. 외출을 마치고 돌아왔을 때 후텁지근한 방이 아니라 에어컨 바람이 나오는 서늘한 공간으로 들어가고 싶은 마음을 모르는 것은 아니다.그래서인지 외출하면서도 에어컨을 끄지 않는 손님이 많다. 아침에 나간 손님이 밤늦게 돌아올 때까지, 사람 없는 방에서 에어컨은 하루 종일 돌아간다. 분명 사람이 없는 방인데, 돌아가는 실외기를 보며 방에 들어가 에어컨을 끄고 싶은 마음이 굴뚝 같지만, 손님이 없는 방에 함부로 들어갈 수도 없는 노릇이다.손님이 묵고 있는 방만 그런 것도 아니다. 체크인을 앞둔 방도 손님이 도착하기 전에 미리 시원하게 해 놓아야 한다. 게스트하우스가 넘쳐 나는 일본에서 좋은 리뷰를 받아 살아남으려면 이쯤은 감수해야 한다.여름철 전기 요금은 평소의 다섯 배 많게는 여섯 배 까지 나온다. 고지서를 받아 들 때마다 금액을 몇 번이나 다시 확인하게 된다. 그렇다고 손님에게 무조건 에어컨을 끄라고 할 수도 없다. 일본의 여름 더위가 여행자의 건강과도 직결된다는 사실을 잘 알기 때문이다.예약은 줄어드는데 여름철 지출은 오히려 늘어난다. 각종 물가와 전기 요금은 계속 오르고, 에어컨 실외기는 밤낮없이 돌아간다. 숙박료에서 관리비와 전기 요금을 빼고 나면 손에 남는 것이 별로 없다.예년에는 여름이면 두세 달 전부터 객실이 거의 다 찼다. 예약 캘린더에서 빈 날짜를 찾기 어려울 정도였다. 하지만 올해는 사정이 다르다.무더위가 갈수록 심해지는 데다 최근 이어지는 구마모토 지진 소식까지 겹치면서 일본 여행을 걱정하는 사람들도 생겼다. 일본과 중국 사이의 불안한 분위기 속에서, 우리 숙소에서도 중국인 관광객 만나기가 이전보다 어려워졌다. 여러 상황이 한꺼번에 겹치면서 예약이 눈에 띄게 줄었다.우리 숙소만 겪는 일도 아닌 듯하다. 예약률이 낮아지자 호텔과 시설이 좋은 고급 숙소들도 가격을 낮추기 시작했다. 예전에는 가격대가 달라 경쟁 상대가 아니었던 숙소들이 이제 비슷한 가격으로 예약 사이트에 올라온다.가격 차이가 줄어드니 이미 우리 숙소를 예약했던 내국인 여행객이 더 좋은 시설을 찾아 옮겨가는 일도 생긴다. 휴대전화에 뜬 취소 알림을 확인하고 예약 사이트에 들어가 보면, 근처 호텔이 우리가 받는 숙박료와 별 차이 없는 가격에 객실을 내놓은 경우가 있다. 손님의 선택을 탓할 수도 없다. 같은 가격이라면 더 넓고 편리한 숙소를 선택하고 싶은 것이 당연하기 때문이다.사람들은 일본에 관광객이 넘쳐난다고 말한다. 유명 관광지는 여전히 사람들로 붐비고, 뉴스에서는 오버투어리즘을 걱정한다. 그러나 관광지가 북적인다고 모든 숙박업소가 호황인 것은 아니다. 여행객이 어느 지역에 머무는지, 어떤 형태의 숙소를 선택하는지에 따라 작은 게스트하우스가 체감하는 현실은 전혀 다르다.오늘도 예약 캘린더를 열어본다. 빈 날짜 사이에 새로운 예약이 하나 들어오면 반갑고, 다시 취소 알림이 울리면 가슴이 철렁한다. 예약이 줄었다고 에어컨을 끌 수 있는 것도 아니다. 지금 머무는 손님에게는 여전히 시원하고 편안한 숙소를 제공해야 한다.손님들은 더위에 지친 몸을 이끌고 돌아와 "시원하다"며 안도의 한숨을 내쉰다. 빈 방에서 돌아가는 에어컨 전기료가 아깝다가도 그 모습을 보면 아무 말도 하지 못한다. 여행지에서 돌아왔을 때 편히 쉴 수 있는 공간을 내어주는 것이 숙소의 일이기 때문이다.다만 그 시원한 바람 뒤에서 나는 다음 달 전기요금과 비어 있는 예약표를 함께 걱정한다. 올여름 내 바람은 거창하지 않다. 예약 캘린더의 빈칸이 조금만 줄어드는 것, 에어컨 실외기가 잠시라도 쉬는 것, 그리고 이 길고 뜨겁고 축축한 여름이 하루라도 빨리 지나가는 것이다.