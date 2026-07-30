빙하와 사막의 끝에서 이 작가가 마주한 것

큰사진보기 ▲전흥규 작가의 '북극광(오로라)'아이슬란드의 밤하늘을 뒤덮은 오로라와 이를 촬영하는 사진가의 실루엣. 인간과 자연의 크기가 극명하게 대비된다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

큰사진보기 ▲전흥규 작가의 '데드불레이'나미미비아 사막의 붉은 모래언덕 앞에 말라버린 나무가 홀로 서 있다. 오랜 시간과 절대적인 침묵을 보여주는 작품이다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전흥규 작가의 나미비아 사구나미비아 사막의 붉은 모래언덕에 빛과 그림자가 선명한 곡선을 만든다. 전흥규 작가는 끝없이 이어지는 사구를 통해 뜨거운 대지의 침묵과 자연이 빚어낸 조형미를 담았다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

큰사진보기 ▲전흥규 작가의 '모레인 호수'캐나다 로키의 거대한 암봉 아래 에메랄드빛 모레인 호수가 펼쳐져 있다. 산과 호수, 침엽수림이 어우러져 압도적인 자연의 규모를 드러낸다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

큰사진보기 ▲전흥규 작가의 '파마르 은하수'해발 4000미터가 넘는 파미르고원의 밤하늘. 차량 위로 은하수가 펼쳐지며 우주의 무한함과 인간 존재의 작음을 드러낸다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

큰사진보기 ▲전흥규 작가의 '파이네의뿔-파타고니아'푸른 호수 뒤로 파타고니아의 거대한 암봉이 솟아 있다. 거칠고도 생명력 넘치는 자연의 모습을 담았다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

큰사진보기 ▲전흥규 작가의 '아르헨티노 호수의 새벽'파타고니아의 아르헨티노 호수 위로 분홍빛 새벽 하늘이 번지고 있다. 잔잔한 수면과 구름에 가려진 산맥이 어우러져 하루가 시작되기 직전의 고요를 담아낸다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

큰사진보기 ▲전흥규 작가의 '디슨 호수의 반영'캐나다 로키의 산과 구름이 잔잔한 호수 표면에 그대로 비친다. 현실과 반영의 경계가 사라진 듯한 장면이다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

큰사진보기 ▲전흥규 작가의 '페리토 모레노 빙하'거대한 빙하가 오랜 지질학적 시간을 품고 이어진다. 작가는 빙하의 소멸과 순환을 통해 자연의 시간을 기록한다. ⓒ 전흥규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

검은 모래 해변으로 파도가 밀려오고, 수천 년의 시간을 품은 빙하는 서서히 물이 된다. 붉은 사막 한가운데에는 오래전에 말라버린 나무가 서 있고, 해발 4000미터가 넘는 고원 위로 은하수가 쏟아진다. 사진작가 전흥규가 세계 곳곳에서 카메라에 담은 풍경이다.전흥규 초대사진전 '경계의 풍경'이 오는 8월 4일부터 23일까지 충남 서산시 서해미술관에서 열린다. 아이슬란드의 빙하와 폭포, 나미비아의 사막, 캐나다 로키의 산맥과 호수, 파미르 고원의 밤하늘, 남미 파타고니아의 거친 자연 등 20점을 한자리에서 만날 수 있다.그러나 이 전시는 이국적인 절경을 나열하는 여행 사진전에 머물지 않는다. 전흥규의 시선은 거대한 자연 앞에 선 인간이 무엇을 느끼고, 무엇을 잃으며, 다시 무엇을 발견하는지를 향한다.전시 제목 '경계의 풍경'에서 경계는 육지와 바다, 사막과 하늘, 빙하와 물이 맞닿는 지점만을 뜻하지 않는다. 문명과 자연, 소음과 침묵, 인간의 시간과 지구의 시간이 교차하는 자리이기도 하다.작가는 "우리는 어디에서 와서 어디로 가는가?"라는 오래된 질문을 품고 대지의 끝으로 향했다고 말한다. 인간의 발길이 쉽게 닿지 않는 곳에서 오히려 존재의 본질과 마주할 수 있었다는 것이다.아이슬란드의 풍경에는 불과 얼음이 공존한다. 검은 해변과 얼어붙은 폭포, 거대한 산과 오로라가 한 화면 안에서 서로 다른 시간의 결을 만든다. 작가는 수천 년 동안 얼어 있던 빙하가 녹아내리는 순간에서 소멸 뿐 아니라 새로운 순환의 시작을 읽었다.나미비아의 데드블레이에 이르면 분위기는 달라진다. 붉은 사구와 하얗게 말라붙은 점토 대지, 수백 년 동안 썩지 않은 채 남아 있는 나무가 절대적인 정적을 만든다. 생명이 사라진 듯한 풍경이 역설적으로 더 긴 생명의 시간을 드러낸다.캐나다 로키를 촬영한 작품에서는 거대한 암봉과 에메랄드빛 호수가 화면을 가득 채운다. 산맥과 침엽수림이 잔잔한 수면에 비친 장면은 하나의 거대한 거울처럼 보인다.작가는 로키산맥을 마주하며 인간의 언어로는 온전히 설명하기 어려운 압도감을 느꼈다고 적었다. 수만 년의 시간을 품은 빙하와 호수 앞에서 자신의 오만이 무너지는 경험도 했다. 자연을 정복하거나 소유하는 대신, 인간이 자연 앞에서 본래의 자리로 돌아가는 순간을 사진으로 기록한 셈이다.파미르고원의 밤하늘을 담은 '파미르 은하수'도 눈길을 끈다. 밤하늘을 가로지른 은하수 아래 차량 한 대가 작은 점처럼 놓여 있다. 우주의 무한한 규모와 그 안에 머무는 인간의 찰나가 선명하게 대비된다.남미 파타고니아에서는 자연의 힘이 한층 거칠게 드러난다. 날카로운 바람과 웅장한 암봉, 끊임없이 갈라지고 무너지는 빙벽은 자연이 고정된 배경이 아니라 계속 움직이는 생명체임을 보여준다. 전흥규는 이를 거대한 자연의 거친 호흡이자 노래로 받아들였다.전흥규의 작품에서 사람은 대개 부재 하거나 매우 작게 등장한다. 화면 안에 사람이 들어오더라도 폭포 아래에 선 인물이나 산길을 걷는 여행자처럼 자연을 이루는 일부로 배치된다. 인간이 화면의 중심이나 주인이 아니라는 점이 이 사진들의 중요한 특징이다.그래서 관람객은 화려한 절경을 감상하는 데서 멈추지 않고 사진 속에 자신의 존재를 대입하게 된다. 거대한 산과 빙하 앞에서 인간은 얼마나 작은가. 문명의 속도에 쫓기는 동안 우리는 무엇을 잊고 살아왔는가. 잠시 멈추었을 때 비로소 보이는 것은 무엇인가.서해미술관은 이번 전시가 아름다운 풍경을 감상하는 시간을 넘어, 관람객이 잠시 걸음을 멈추고 자신의 내면과 마주하는 시간이 되기를 바란다고 밝혔다.사진작가는 먼 곳으로 떠났지만, 그가 돌아와 관람객에게 건네는 질문은 가까운 일상을 향한다. 더 빨리, 더 많이, 더 멀리 나아가야 한다는 압박 속에서 우리는 자신의 마음을 얼마나 자주 들여다보고 있는가.'경계의 풍경'은 지구의 끝을 기록한 사진전이자 각자의 내면에 남아 있는 광야를 비추는 전시다. 빙하와 사막, 산맥과 호수의 풍경을 따라가다 보면 관람객은 어느 순간 사진 속 자연이 아니라 자신의 내면을 바라보게 될지도 모른다.