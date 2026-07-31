무더위 속에 찾은 세 개의 릉

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큰사진보기 ▲푸른 하늘 아래 정갈하게 맞이하는 파주 삼릉 입구 및 매표소 전경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"조선왕릉 40기를 다 돌아보는 게 저의 버킷리스트입니다."

큰사진보기 ▲능역과 속세를 구분 짓는 물길, 속세의 번뇌를 씻고 들어가는 금천, 금천을 다라 계수나무가 녹음을 드리운다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲영릉. 제례 후 축문을 태워 묻던 예감. 조선 왕릉 건축의 세밀한 의식 구조를 보여준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲영릉. 정자각으로 길게 이어진 향어로와 그 오른쪽 아래 위치한 왕의 대기 공간 '판위. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲효장세자에서 진종, 진종소황제로 추존될 때마다 세워져 두 개의 비각 안에 세 개의 표석이 모인 영릉 비각. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연 지형을 훼손하지 않고 꺾어지듯 부드럽게 안긴 장순왕후의 공릉 전경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲공릉, 순릉, 영릉이 조화롭게 자리 잡은 파주 삼릉의 전체 지형 배치도. ⓒ 홍영미 관련사진보기

'지금 현생을 살아가는 나는 어떤 태도로 삶을 대해야 할까.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

전날 다녀온 파주 장릉의 깊은 여운이 채 가시지 않은 지난 29일, 멀지 않은 곳에 위치한 파주 삼릉으로 발길을 옮겼다. 7월의 무더위 속에서도 '세 개의 릉을 빨리 만나보고 싶다'는 조바심이 발걸음을 독촉했다.삼릉, 말 그대로 세 개의 릉이 모여 있는 곳이다. 이곳에는 조선의 지배 권력을 움켜쥐었던 한명회의 셋째 딸(장순왕후, 공릉)과 넷째 딸(공혜왕후, 순릉), 그리고 영조의 맏아들(진종, 영릉)이 잠들어 있다. 당시 한명회의 권세가 어떠했을지 절로 짐작이 갔지만, 두 딸 모두 10대의 어린 나이에 요절했다는 사실에 마음이 헛헛해졌다.파주 장릉에서 알아둔 해설 시간에 맞춰 가려고 애썼으나 현장에 도착하니 이미 조금 늦은 시간이었다. 혹여 우리 부부 단 둘뿐이라 해설을 들을 수 없을까 걱정하며 머뭇거렸다. 하지만 해설사님은 조금 늦은 우리를 반갑게 맞아주며 기꺼이 해설을 진행해 주셨다.나의 말에 해설사님의 눈빛이 더욱 반짝였다. 남의 개인적인 목표가 본인과 무슨 상관이 있으랴만, 내 일처럼 반가워하며 하나라도 더 알려주기 위해 혼신의 힘을 다해 설명해 주셨다. 영릉까지 동행하며 쉽고 재미있게 이어지는 해설에 두 시간이 어떻게 흘러갔는지 모를 지경이었다.무더위도 잊게 만든 그 정성에 절로 감동이 밀려왔다. '나 역시 누군가의 버킷리스트를 위해 이렇게 마음을 쓸 수 있는 사람이 되어야겠구나' 하는 다짐이 절로 들었다. 왕릉 탐방의 질은 해설사님과 함께할 때 월등히 높아진다는 것을 다시금 깨달았다.해설사님의 설명을 들으며 발걸음을 옮길 때마다, 평소 무심코 지나쳤던 왕릉의 건축 요소들이 새롭게 눈에 들어왔다.능역과 속세를 구분하며 물길을 건너는 돌다리가 바로 '금천교'인데, 이 다리를 건너는 순간부터는 죽은 자의 영역이므로 마음가짐부터 정숙해야 한단다. 금천교를 지나 마주한 붉은 기둥의 '홍살문' 위 화살 개수에도 비밀이 있었다. 능마다 개수는 달라도 음양의 이치에 따라 반드시 홀수로 세우며, 팥죽색 자체도 악귀를 막아주는 역할을 한다는 사실을 처음 알았다.정자각 지붕 내림마루에 줄지어 앉아 있는 토우들도 궁금했는데, '어처구니'라고도 불리는 '잡상'이었다. 삼장법사와 손오공, 저팔계 등 서유기에 나오는 인물을 형상화하여 화재를 예방하고 잡신을 막기 위해 이 역시 홀수로 올린다고 한다.홍살문 옆에 왕이 경건하게 대기하던 '판위', 제사가 끝나면 혼백이 능침으로 돌아가는 '신로', 정자각에서 제례 의식을 모두 마치면, 마지막으로 이곳으로 축문을 가져와 태워 묻는 '예감'에 이르기까지... 해설이 더해질 때마다 왕릉은 생생한 역사적 공간으로 살아났다.재실에 들렀을 때도 새로운 사실들을 알게 되었다. 재실은 단청을 하지 않는다는 점, 그리고 드나들 때 '동입서출(동쪽 문으로 들어가 서쪽 문으로 나온다)'의 법도를 따른다는 점이다. 특히 영릉 재실 마당 한쪽에 서 있는 '야광나무' 한 그루가 마음을 사로잡았다.4월이 되면 흰 꽃을 등불처럼 달아 밤을 하얗게 밝힌다고 한다. 파주 삼릉의 세 재실 중 나머지 두 곳은 불타 없어지고 영릉의 재실만 남아있는데, 그 마당을 지키는 야광나무를 보며 '내년 4월 어느 봄밤, 하얗게 밝아진 이 재실을 꼭 다시 찾으리라'는 기분 좋은 숙제를 안게 되었다.해설사님과 영릉에서 인사를 나누고, 우리 부부는 세 릉을 하나씩 다시 천천히 둘러보았다. 이 세 릉은 모두 10대의 어린 나이에 세상을 떠난 이들이 잠들어 있어 둘러보는 우리 부부의 마음도 아렸다.영릉(永陵)은 영조의 맏아들 효장세자(진종)와 효순황후의 쌍릉이다. 세자는 열 살이라는 어린 나이에 요절했다. 영조는 "믿는 바는 오직 세자뿐이었는데 나이 겨우 열 살에 이 지경에 이르렀다"라며 애통한 지문을 남겼다.그러나 사후 이복동생 사도세자의 아들(정조)이 그의 양자로 입양되면서 진종으로 추존되었고, 대한제국 때 진종소황제로 다시 추존되었다. 죽어서 비로소 가장 영예롭게 된 셈이다. 이 덕분에 영릉에는 추존될 때마다 세운 비각 2개와 표석 3개가 모여 있는 독특한 풍경을 자랑한다.이어 걸음을 옮긴 순릉(順陵)은 성종의 첫 번째 왕비 공혜왕후(한명회의 넷째 딸)가 묻힌 곳이다. 언니에 이어 왕비가 되었으나 자식 없이 19세의 어린 나이에 눈을 감았다. 권력자인 아비의 그늘 아래 왕의 눈길 한 번 제대로 받지 못했던 불운한 삶이었지만, 성품이 참으로 순했던 그녀였다.죽는 순간까지 "세 왕후를 모시며 효도를 다하지 못함이 한스럽다"는 말을 남겼다는 실록의 기록이 마음을 아리게 했다. 공혜왕후는 왕비의 신분으로 세상을 떠났기에, 파주 삼릉 중 유일하게 완벽한 왕릉의 격식을 갖추고 있다.마지막으로 들른 공릉(恭陵)은 예종의 첫 번째 왕비 장순왕후(한명회의 셋째 딸)의 능이다. 인성대군을 낳고 산후병으로 17세에 일찍 세상을 떠나 처음엔 세자빈 묘로 조성되었다가 후일 왕후로 추존되었다. 재미있는 점은 공릉의 홍살문이 일반적인 왕릉과 달리 90도로 꺾여 있다는 것이다. 이는 자연을 훼손하지 않고 풍수지리에 맞춰 조성한 조상들의 지혜를 잘 보여준다.모든 능을 둘러본 뒤 마지막으로 입구에 있는 역사문화관에 들렀다. 박물관 전시물들을 차분히 들여다보았지만, 솔직히 더 이상 새로울 것이나 덧붙여 볼 내용이 없었다. 야외 능역을 함께 걸으며 역사적 배경부터 소소한 왕실 비화, 건축적 의미까지 너무나 꼼꼼하고 생생하게 설명해 주신 해설사님 덕분이었다.뜨거운 7월의 햇살 아래, 세 능을 걸으며 치열했던 조선 왕실의 역사와 그 속에서 이슬처럼 사라져 간 어린 영혼들의 삶을 반추했다. 부귀영화도, 권력의 무상함도 한 줌 흙으로 돌아가는 왕릉 앞에서 생각해본다.다음 왕릉 탐방에서는 또 어떤 역사와 사람을 만나게 될까. 40기 완주를 향한 나의 버킷리스트 여정은 오늘도 계속된다.