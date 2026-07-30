국토를 불판으로 만든 대가, 폭염

덧붙이는 글 | 기후위기 시대라고 하면 우리는 새로운 기술부터 떠올린다. 더 강력한 에어컨, 더 정교한 예보, 더 비싼 냉방시설을 생각한다. 그러나 자연은 훨씬 단순한 원리로 수억 년 동안 지구의 온도를 조절해 왔다. 바로 물이 증발하면서 열을 가져가는 원리이다.



이 연재에서 말하고 싶은 것은 복잡한 기술보다 먼저 생각을 바꾸자는 것이다. 태양은 바꿀 수 없지만, 태양에너지가 어디에 쓰이게 할지는 우리가 결정할 수 있다. 빗물을 오래 머물게 하면 에너지는 증발에 쓰이고, 빗물을 빨리 버리면 에너지는 국토를 달군다. 폭염을 이해하는 열쇠는 첨단기술보다 이 단순한 자연의 법칙에 있다.



다음 글에서는 왜 우리의 법과 제도는 폭염을 '피하는 정책'에는 익숙하면서도 국토를 '식히는 정책'은 만들지 못했는지, 그리고 물순환을 회복하는 정책으로 어떻게 전환해야 하는지를 살펴보고자 한다.