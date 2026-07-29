대구 먹는 물, 낙동강 복류수 가능할까?

큰사진보기 ▲대구시의회 경제환경위원회 위원들이 29일 대구 문산정수장을 방문해 취수원 관련 복류수 실증 사업을 점검했다. ⓒ 대구시의회 관련사진보기

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대구시의회 경제환경위원회(위원장 박종필)가 제10대 전반기 의정활동의 첫 현장 행보로 '대구 시민의 먹는 물 안전'을 택했다.경환위 위원들은 29일 문산정수사업소를 방문해 대구 취수원 개선 추진 상황과 현재 진행 중인 '복류수 실증 실험' 시설을 집중적으로 점검했다.이번 방문은 최근 가뭄으로 인한 운문댐의 저수율 저하와 수계 조정 등 급수 비상 상황이 이어지는 가운데 안전한 취수원 확보 방안을 모색하기 위해 마련됐다.현재 문산정수장에서 실증 실험 중인 복류수 취수 방식은 하천의 바닥이나 옆면의 모래·자갈층 아래로 흐르는 물을 취수하는 방법이다.하천 표면의 물을 직접 취수하는 기존 방식과 달리 모래층을 통과하며 자연적으로 여과되는 과정을 거치기 때문에 수질 오염 사고에 상대적으로 안전하고 미세플라스틱이나 유해 물질을 걸러내는 효과가 탁월한 것으로 알려져 있다.앞서 정부는 그간 논의됐던 구미 해평이나 안동댐 이전안 등이 난항을 겪자 '복류수'와 '강변여과수'를 새로운 대안으로 제시한 바 있다.이에 따라 문산정수장 내에는 매일 30톤의 낙동강 원수를 활용해 복류수 방식의 수량과 수질 확보 가능성을 검증하는 시설을 설치해 지난 10일부터 실증 실험이 진행 중이다.이번 실험은 내년 7월까지 이어지며, 대한환경공학회 등 국내 3대 물 분야 학회와 정부, 대구시가 공동으로 매월 검증을 실시해 결과의 객관성을 확보할 예정이다.이날 현장을 찾은 경환위 위원들은 대구시 맑은물하이웨이추진단장, 안동댐상수원개발과장, 문산정수사업소장 등과 함께 실증 실험 시설을 직접 둘러보며 공법의 효율성과 대구 식수 문제 해결의 실현 가능성을 꼼꼼히 따졌다.박종필 경제환경위원장은 "안전한 식수 공급은 시민의 생존권과 직결되는 가장 중요한 사안"이라며 "새로운 취수원 확보 방안은 철저하게 검증되고 그 과정 또한 투명하게 결정되어야 한다"고 말했다.이어 박 위원장은 "수십 년간 시민들을 불안하게 했던 물 문제가 이번 복류수 실증을 통해 반드시 해결될 수 있도록 면밀하게 사업을 수행해달라"고 강력히 당부했다.한편 대구 취수원 개선 사업은 기후부가 주관하는 전액 국비 사업으로 2032년 완공을 목표로 하는 국가 주도의 광역 상수도 사업이다.대구시는 실증 실험과 함께 별도의 용역을 통해 자체 검증을 강화하고 시민들과의 소통 체계도 지속적으로 운영할 계획이다.