박수현 충남지사 "금강수목원 재개방 최우선 추진"... 세종시와 공동운영 본격화

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 29일 기자간담회에서 운영 중단 상태인 금강수목원의 향후 운영 방향과 재개장 추진 등 관련 현안에 대해 설명하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 29일 기자간담회에서 운영 중단 상태인 금강수목원의 향후 운영 방향과 재개장 추진 등 관련 현안에 대해 설명하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

2025년 6월 폐쇄 이후 1년 넘게 방치되어 왔던 금강수목원의 재개장에 물꼬가 트이고 있다. 충남도가 최근 매각 방침을 철회하고 세종시와의 협력을 통한 재개장으로 방향을 선회하면서, 두 지자체 간의 실무 협의가 본격화되는 양상이다.박수현 충남도지사는 29일 오전에 열린 기자간담회에서 민선 8기에서 추진되던 금강수목원 민간 매각 방침을 공식적으로 철회함과 동시에 세종시와의 협력을 통한 재개장 추진을 공식화했다.박 지사는 "십수 년간 공들여 가꿔온 중부권 최대 수목원을 도 사정이 어렵다는 이유로 민간에 매각하는 것은 후세의 재산을 뺏는 일이자 잘못 쓰는 것"이라며 "충남이 충청권의 맏형답게 어렵더라도 미래 세대에 물려줄 소중한 자산으로서 금강수목원을 잘 가꿔나가야 한다"고 강조했다.이어 "현재 세종시와 실무 협의가 거의 끝나가고 있다"며 "연간 약 16억 원 규모로 추산되는 수목원 운영비를 세종시와 나눠서 부담하는 방안을 제안했고, 조만간 로드맵 일정을 마련해 세종시장과 공동 MOU를 체결하고 정식 발표할 예정"이라고 전했다.기자간담회에 이어 같은 날 열린 충남도의회 제370회 임시회 제2차 본회의에서도 박 지사는 박기영 부의장 등의 관련 발언에 답변하며 재개장 추진 의지를 거듭 확인했다.박 지사는 "민선 8기에서 금강수목원 매각 결정을 한 것도 나름의 합리적이고 타당한 이유가 있을 것이라고 존중한다"면서도, "민선 9기에서는 더 좋은 관리 방안이 마련되어야 한다고 생각해서 세종시와의 협의를 통해 예산과 조직 분담 구조를 가져가려 한다"고 말했다.특히 "재정 부족으로 비록 도지사의 신규 공약 추진에 다소 차질이 빚어지더라도 이를 감내하고 금강수목원 재개장을 최우선으로 추진하겠다"고 강한 결단을 내비쳤다.한편, 이날 본회의 5분 발언에 나선 박기영 도의원은 "금강수목원은 충남도민뿐 아니라 세종시민과 대전시민, 나아가 국민 모두가 함께 이용해 온 공공의 숲인 만큼 다시 국민의 품으로 돌려드려야 한다"며, 재개장 추진과 더불어 '대한민국 제1호 치유관광 산업지구' 지정 등 중장기 발전 계획 수립과 산림청을 통한 국유화 검토를 함께 촉구했다.지사의 재개장 방침에 따라 충남도 산림자원과 실무진은 앞서 28일 세종시청을 방문해 첫 실무 회의를 가졌다.충남도가 세종시에 요청한 핵심 협조 사항은 크게 두 가지다. 첫째, 과거 충남도가 폐지했던 '자연휴양림 인가'의 재취득 과정이다. 금강수목원 부지가 세종시 행정구역 내에 위치해 있어 신규 인가를 위해서는 관할 지자체인 세종시의 인허가 승인이 필수적이다.둘째는 연간 약 16억 원 규모의 운영비 분담이다. 충남도 측은 수목원 전체 이용객 중 약 70%가 세종시민이라는 점을 들어 상생 관리 구조의 필요성을 제시했다.이은선 세종시 산림자원과 가로수팀장은 <뉴스피치>와의 통화에서 "충남도 측의 제안을 받고 내부 검토를 진행 중"이라며 "양 지자체장 모두 재개장이라는 큰 방향에는 공감대를 형성하고 있으나, 구체적인 분담 비율이나 일정 등은 내부 보고 과정을 거쳐 협의를 이어갈 것"이라고 말했다.충남도의 강한 재개장 의지 속에 대전제는 마련되었으나, 구체적인 타결까지는 넘어야 할 산이 있다. 세종시 역시 세수 감소에 따른 재정난을 겪고 있어 연간 수억 원대의 운영비 분담에 신중을 기하는 분위기다.이러한 가운데 금강수목원 재개장을 지속적으로 요구해 온 금강수목원공공성지키기네트워크 박경 상임대표는 <뉴스피치>와의 통화에서 오는 8월 4일 세종시장과의 비공개 간담회를 가질 예정이라고 밝혔다.박 대표는 "충남도와 세종시의 실무 협의가 시작된 만큼 재개방 원칙은 사실상 확인됐다"며 "운영비 분담 비율 등 세부 과제가 남았으나 이는 양 지자체장이 결단을 내려 풀어야 할 숙제인 만큼, 오는 4일 시장 간담회에서 관련 부서 배석하에 세종시의 전향적이고 적극적인 역할을 강력히 촉구할 예정"이라고 강조했다.한편, 금강수목원은 충남도가 1990년대부터 조성한 대표적인 산림문화자원으로, 61.5ha 부지에 2600여 종, 10만여 본의 식물이 자라고 있다. 2025년 6월 운영이 중단된 이후 민간 매각이 추진됐으나 성사되지 않았으며, 충남도의 재개방 방침이 공식화되면서 공공성 회복과 공동 운영 논의가 본격화되고 있다.