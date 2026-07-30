사라진 메타세쿼이아… "안내문 하나 있었다면"

큰사진보기 ▲메타세쿼이아가 잘려나간 자리에는 그루터기만 남아 있다. 쓰레기 무단투기 금지를 알리는 안내판이 놓여 있을 뿐, 벌채 사유를 설명하는 안내문은 찾아볼 수 없었다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시 스마트불편신고를 통해 접수한 가로수 벌채 사유 및 관련 자료 공개 요청, 스마트불편신고앱에서 갈무리했다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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"오랫동안 그늘과 쉼을 내어준 나무와 시간을 기억하며, 더 안전한 거리와 새로운 생명을 이어가겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 블로그와 브런치에도 실립니다.

서울 강서구 화곡로55길을 걷다가 낯익은 풍경이 사라진 것을 발견했다. 오랫동안 그 자리를 지키던 메타세쿼이아 한 그루가 사라지고, 그 자리에는 그루터기만 남아 있었다.이후 확인 결과 해당 메타세쿼이아는 안전진단에서 위험목으로 판정돼 제거된 것으로 확인됐다. 다만 현장에는 벌채 이유를 알리는 안내문이 없어 주민들이 그 이유를 알기 어려웠다.가로수는 단순한 나무가 아니다. 여름에는 그늘을 만들고, 미세먼지를 줄이며, 계절의 변화를 함께해 온 도시의 공공자산이다. 그렇기에 벌채 이유와 행정 처리 과정을 확인해 보기로 했다.지난 7월 17일 서울시 스마트불편신고를 통해 벌채 사유, 벌채 결정 근거, 시행 시기와 주체, 대체 식재 계획, 주민 안내 여부 등을 질의했다.강서구는 24일 회신에서 해당 메타세쿼이아가 전문 나무병원의 정밀 안전진단 결과 유합조직 형성이 불량하고 내부 결함도가 높아 '위험목'으로 판정됐다고 밝혔다. 강풍이나 풍수해 발생 시 도복 위험이 있어 지난 7월 11~12일 전문 조경업체를 통해 제거했다는 설명이다.구는 안전을 위해 긴급하게 작업을 진행하는 과정에서 주민 안내가 부족했던 점에 대해서는 사과의 뜻을 밝혔다. 아울러 올해 하반기 결주지에 새로운 가로수를 심을 계획이라고 덧붙였다.공식 답변을 받은 뒤 담당 공무원과 통화하며 한 가지 제안을 덧붙였다. "비록 안전 문제로 가로수를 제거했더라도, 그루터기나 현장에 아래와 같은 안내문을 잠시라도 설치하면 어떻겠느냐"는 의견이었다.수십 년 동안 그늘과 공기를 선물한 나무라면 마지막 순간에도 존중받을 가치가 있다는 생각에서다. 단순히 '제거 대상'이 아니라 함께 살아온 생명으로 기억하고, 새로 심길 나무로 그 의미를 이어가자는 취지였다.이에 대해 담당자는 "좋은 의견"이라며 "내부적으로 검토해 보겠다"고 답했다.도시에서 가로수는 시민들이 가장 가까이에서 만나는 자연이다. 안전을 위해 제거가 불가피한 경우도 있다. 그러나 그 과정과 이유를 주민들에게 충분히 설명하고, 오랜 시간 도시를 지켜온 나무에 짧은 감사의 인사라도 남긴다면 시민들은 행정을 더욱 신뢰하고 자연도 더욱 소중하게 바라볼 수 있을 것이다.이번 사례에서 강서구는 위험목 제거의 필요성과 주민 안내가 부족했던 점을 함께 인정했다. 여기에 현장 안내문까지 더해진다면 주민들은 설명 없는 그루터기가 아닌, 충분한 설명과 존중 속에서 이뤄진 행정을 기억하게 될 것이다.이런 짧은 문장 하나가 거리를 지나치는 사람들에게 잔잔한 감동을 전하고, 사람과 자연이 함께 살아간다는 사실을 다시 한번 떠올리게 하는 계기가 되기를 기대한다.